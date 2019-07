Dani Alves estalla contra Messi: "Faltó al respeto a Brasil y a los que lucharon por un sueño"

La edición de la Copa América 2019 ha llegado a su fin con la selección brasileña como campeona. La Argentina de Scaloni y Leo Messi terminó como tercera clasificada tras conseguir ganar a Chile y después de haber caído contra Brasil en la semifinal. El delantero del Barcelona pasó a ser el principal foco de atención y no precisamente por su juego, sino por sus duras declaraciones atacando a la organización del torneo.

Messi dejó claro con sus palabras que se trataba de una corrupción escandalosa al disputarse la competición en Brasil y, a su juicio, estaba todo preparado para que la anfitriona se alzase con el trofeo. Al respecto, su excompañero de equipo Dani Alves ha atendido al programa brasileño SporTV's Bem Amigos para manifestar que no está nada de acuerdo con su amigo Leo.

En este sentido, el lateral del PSG ha aseverado que, por mucho que una gran amistad les mantenga unidos, no le va a dar la razón a Messi cuando estime que no la tiene y que es el argentino quien se encuentra equivocado: "Un amigo no siempre tiene razón solo porque es un amigo. Puedes decirlo en el calor del momento, pero voy a seguir sin estar de acuerdo".

Leo Messi en el partido frente a Chile de la Copa América 2019. EFE

El 'irrespetuoso' Messi

Alves también dejó claro que Messi faltó duramente al respeto a la Canrinha y estimó que el rosarino puso en duda la profesionalidad de los futbolistas que han peleado por el trofeo: "En primer lugar, está faltando el respeto a una institución como la selección brasileña, en mi opinión. En segundo lugar, está siendo irrespetuoso con varios profesionales que ponen a un lado muchas cosas para poder estar allí luchando por un sueño. Soy un amigo que siempre dice la verdad cuando es debido y creo que se equivocó al decir estas cosas".

