La extrovertida tenista Genie Bouchard se cambia de ropa en plena calle

La hazaña de Eugenie Bouchard en Roland Garros ha llegado a su fin tras caer eliminada en primera ronda contra la ucraniana Lesia Tsurenko. No obstante, la canadiense sigue en boca de todos tras uno de sus últimos vídeos en su cuenta de Instagram. Ahí se la puede ver cambiándose de camiseta en público con total libertad, fruto del calor y del sudor que experimentaba en plena calle.

Además del vídeo, Bouchard reflejó en el post el siguiente mensaje: "Transparencia total: Llevaba una camiseta rosa mientras hacía turismo y sudaba mucho. Las marcas de sudor eran muy visibles... hasta el punto que me resultada incómodo y la gente me miraba fijamente. Así que me compré una camiseta blanca de París en una tienda turística. Tenía que cambiarme de inmediato fuera de la tienda... y chicas... sé que todas tenemos esa habilidad de cambiarnos en público".

