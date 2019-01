La viral reacción de Lisicki tras el 'asesinato' de una cucaracha en la pista

Garbiñe Muguruza, tras caer eliminada en el Open de Australia, está compitiendo ahora en el Open de Tailandia. La tenista española se midió en la primera ronda del torneo a Sabina Lisicki, a la que ganó. Sin embargo, fue la tenista alemana la que se convirtió en viral tras su reacción al inesperado 'asesinato' de una cucaracha, a la que intentaba salvar, por parte de la recogepelotas.

Lisicki estaba apartando a la cucaracha con su raqueta cuando, ni corta ni perezosa, no duda ni un momento en salir corriendo y pisotear al animal y cogerlo con la mano, algo que la tenista no pudo soportar y tuvo que girarse con las manos en la boca. Sin embargo, tras el susto inicial, la germana no dudó en soltar una risa tras el incidente, en una de las imágenes más graciosas de los últimos tiempos en el mundo del tenis.

Muguruza, con paso firme en el torneo

Muguruza lleva paso firme en el Open de Tailandia. Además de a Lisicki, la hispano-venezolana venció también a la también alemana Toni Barthel. Ambos partidos los ha resuelto la española por dos sets a cero. Ahora se mide a la ucraniana Dayana Yastremska en los cuartos de final del torneo donde es la gran favorita para hacerse con el trofeo.

