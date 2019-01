Rakitic: "Le di un toquecito al presidente a ver si espabila con mi renovación"

El Barcelona conseguía remontar este miércoles la eliminatoria ante el Sevilla de los cuartos de final de la Copa del Rey. El conjunto azulgrana lograba cerrar el partido con un contundente 6-1 que deja al conjunto hispalense muy tocado. Uno de los protagonistas del partido fue Ivan Rakitic, que marcó uno de los goles.

Sin embargo, en los últimos tiempos, el croata está siendo noticia por la posibilidad de que su futuro se encuentre lejos de la Ciudad Condal. Tras el encuentro, Rakitic volvió a ser preguntado por el tema, y el futbolista volvió a insistir en que su intención es quedarse en el equipo.

Rakitic afirmó que "desde que estoy aquí no sé cuántas veces me he ido y he vuelto. Estoy aquí más que contento y mi intención es estar aquí más tiempo". Pero, además, aprovechando esto, le manda un recado a Bartomeu: "le di un toquecito al presidente a ver si espabila con mi renovación".

Rakitic marcando uno de los goles ALBERT GEA Thomson Reuters

La clasificación en Copa

En los últimos días se ha hablado mucho sobre la posibilidad de que al Barcelona no le importara tirar la Copa del Rey, algo que desde el club han negado en varias ocasiones. Rakitic también quiso reforzar esta idea afirmando que "tenemos muchísimas ganas de hacer las cosas bien en la Copa. Hicimos un gran partido, disfrutamos. Vamos por el buen camino".

Además, el crota afirmó que "tengo muchísimo respeto por mi Sevilla" y reconoce que "me duele un poco, pero estoy aquí para dar lo mejor". Además, espera que "ojalá pueda ser una final marcando contra el Betis".

Por último, Rakitic afirmó que "intentaremos mejorar. Quedan muchísimos partidos y lo que queremos es disfrutar ahora del pase a semifinales". También insistió en que "iremos a por todo. Vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible".

