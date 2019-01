El Barça pasa a semifinales con un 'set' al Sevilla y la ayuda del árbitro

Barcelona y Sevilla se veían las caras en el Camp Nou en la vuelta de los cuartos de final. La misión para el conjunto de Ernesto Valverde era remontar el 2-0 que traían en contra del Sánchez Pizjuán. Para ello el extremeño no se guardó nada tal y como pasó hace una semana y salió con todo. Y lo consiguió. Pero con la ayuda del árbitro, que señaló un penalti que solo vio él y el VAR, lo que hizo que Coutinho anotase un gol ilegal, el 1-0. [Narración y estadísticas: FC Barcelona 6-1 Sevilla]

El choque comenzó con dos equipos que intentaron presionar en campo contrario. Respeto entre Barcelona y Sevilla consciente el equipo culé que un gol del equipo sevillista les dejaría la eliminatoria muy difícil. Messi estuvo a punto de anotar el primer gol del partido, tras una salida fallida de Soriano sobre Arthur. Recortó el argentino dentro del área, pero su disparo con la derecha lo taponó la zaga hispalense.

El árbitro se inventó un penalti

El Barcelona se acercaba al área del Sevilla con peligro y el colegiado decidió pitar una pena máxima que no era. Messi cayó sobre el suelo tropezándose él solo tras golpear el terreno de juego. El VAR vio la jugada y señaló penalti. Coutinho no falló desde los once metros y puso en ventaja al Barcelona.

Tras el gol, el Sevilla se replegó y el Barcelona monopolizaba la posesión y las ocasiones eran culés. Antes del posible gol del Sevilla, Cillessen hizo un paradón tras un taconazo majestuoso de André Silva.

Banega falló desde los once metros

Con 1-0 en el marcador, el Sevilla pudo dejar casi sentenciada la eliminatoria. Penalti de Piqué sobre Roque Mesa que el colegiado señaló. El VAR entró en la jugada por posible fuera de juega del delantero del Sevilla, pero finalmente señaló pena máxima. Banega disparó, pero Cillessen detuvo. Se salvaba el Barcelona.

Rakitic empató la eliminatoria

Un exjugador sevillista puso el 2-0 en el marcador. Y lo hizo con ayuda del portero del Sevilla, Soriano. Pase espectacular de Arthur, filtrado por el centro, para el desmarque del croata. Llega justo Rakitic, pero toca lo justo para despistar a Soriano, que se ve superado en la salida.

Antes de llegar al descanso, Piqué de cabeza estuvo a punto de poner el tercer gol del Barcelona, pero su cabezazo se marchó ligeramente desviado.

Dos goles consecutivos del Barcelona

El conjunto de Pablo Machín salió en la segunda mitad con ganas de marcar un gol que dejase casi sentenciada la eliminatoria. El choque empezó a equilibrarse, con un Sevilla más agresivo con el balón. Pero volvió aparecer Coutinho.

El brasileño, que no está atravesando por un buen momento en el FC Barcelona, anotó el tercer gol del partido. Centro templado de Suárez desde la derecha, cabezazo en plancha de Coutinho y se la traga Soriano. De nuevo mal el portero del Sevilla.

Un minuto después, los azulgranas dejaron casi sentenciado el partido. Recupera Sergi Roberto, sale el Barça rápido, Messi avanza pegado a la cal, mete el pase raso para la incorporación de Sergi Roberto, que le pega de primeras y marca el cuarto gol.

El Sevilla se metió en la eliminatoria

A la tercera fue la vencida. O eso dicen. Primero fue André Silva, tras un centro de Sarabia. Su cabezazo se fue cruzado. Luego fue Arana, pero su disparo salió ligeramente por encima del larguero. Pero en la siguiente jugada, el brasileño no falló y metió de nuevo al Sevilla en el partido.

Llegó desde atrás y sacó un misil cruzado que tocó Cillessen, pero sin poder evitar el gol. El partido estaba precioso y muy loco, con un Sevilla volcado en el campo del Barcelona y con un Barça que podía romper el choque saliendo a la contra y aprovechando los espacios dejados por los de Pablo Machín.

El Barcelona sufrió y sentenció en el descuento

El Sevilla solo necesitaba un gol más para pasar a las semifinales de Copa. Con todo esto, el equipo andaluz se fue arriba en busca de un tanto. El Barcelona, metido en su campo, salió a la contra y Messi falló una de esas ocasiones que siempre suele ser gol.

Suárez se quedó solo tras un rechace delante de Soriano, cedió a Messi, que amagó, y acabó disparando en el área pequeña. Estiró el pie Soriano y evitó un gol cantado. Al Sevilla le dio alas el gol, y siguió intentándolo, pero minutos antes de llegar al final del partido, Suárez y Messi sentenciaron la eliminatoria con dos goles en el descuento.

Conexión Jordi Alba-Messi-Suaréz en en quinto gol y sexto gol. El lateral se la puso a Messi, el argentino de nuevo a Alba y su centro lo finaliza a gol el uruguayo. El último gol fue uno de esos tantos de belleza factura. Jugada casi al primer toque en la que el balón pasa por medio equipo. Suárez tira la pared con Piqué, Suárez cede a Alba, y Messi, tras un amago, cierra la goleada para estar en el sorteo del viernes.

FC Barcelona 6-1 Sevilla

FC Barcelona: Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Arthur (Aleñá, 90'), Busquets, Rakitic (Arturo Vidal, 76'); Messi, Luis Suárez, Coutinho (Nélson Semedo, 81').

Sevilla: Juan Soriano; Sergi Gómez, Carriço, Kjaer; Sarabia, Banega (Ben Yedder, 77'), Amadou, Roque Mesa (Franco Vázquez, 77'), Guilherme Arana (Bryan Gil, 84'); André Silva, Promes.

Goles: 1-0, 13' Coutinho (p.); 2-0, 31' Rakitic; 3-0, 53' Coutinho; 4-0, 54' Sergi Roberto; 4-1, 67' Guilherme Arana; 5-1, 89' Luis Suárez; 6-1, 92' Messi.

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité murciano). Amonestó a Luis Suárez (30'), Roque Mesa (30'), Carriço (34') y Sergi Gómez (72').

Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey disputado en el Camp Nou (Barcelona) ante 58.050 espectadores.