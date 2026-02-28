Atletismo, halterofilia y MMA, en la cima del dopaje: la pirámide de las trampas con los 12 casos españoles

Una ilustración con el atletismo, la halterofilia y las MMA como principales focos de dopaje del deporte.

El deporte de élite no está limpio. En un escenario en el que la competitividad aumenta a pasos agigantados cada día y en el que todo se mide al milímetro, la tentación de recurrir a lo prohibido sigue estando muy presente en cualquier disciplina.

Eso es lo que se desprende del duro informe que publicó hace apenas unos días el Movimiento por un Ciclismo Creíble. Esta plataforma que trata de velar por la limpieza en el deporte de las bicicletas sacó a la luz los datos del dopaje en 2025.

El informe recoge todos los procedimientos abiertos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre relativos a los deportistas profesionales y tiene en cuenta los controles realizados tanto dentro como fuera de la competición.

Informe con los casos de dopaje en 2025.

No sólo eso, también recoge los datos que contemplan los amaños de competiciones y el arreglo de resultados, algo que resulta también escalofriante al comprobar la corrupción que sigue existiendo en el deporte profesional.

El estudio retrata a determinadas disciplinas. El atletismo sigue liderando de lejos el podio de los tramposos. 163 casos registrados, 18 de ellos por corrupción, lo sitúan en la cima de la pirámide. Le sigue la halterofilia con 62 casos -9 de ellos por amaños- y el bronce, atendiendo sólo al dopaje y no a los arreglos, se lo quedan las MMA.

El problema del atletismo

El atletismo es el deporte que sale duramente retratado en este informe. Aparece destacado en la lista negra del dopaje y casi triplica a la siguiente disciplina en el ranking.

Los números negros del atletismo revelan 133 casos de dopaje hechos públicos a lo largo de 2025, 18 casos más por amaños o fraude, y otros 12 más que corresponden a muestras antiguas que han sido reanalizadas a lo largo del año pasado.

Está claro que el atletismo engloba bajo su paraguas a innumerables disciplinas, pero también es innegable que las autoridades siguen teniendo mucho trabajo que hacer y muchos tramposos por cercar en este deporte que se vuelve a llevar la palma.

Our sport is far from being among the most affected disciplines, but it must remain particularly cautious. Cycling must both question the significant development of certain medical practices known as « grey areas » among the elite and tackle « traditional » doping, particularly… pic.twitter.com/KLwgKUqK80 — MPCC (@MPCC_Cycling) February 24, 2026

Los números señalan a la halterofilia como el segundo deporte más sucio del mundo. 53 casos de dopaje en el pasado año a los que hay que añadir otros 9 más de fraude o amaño para entrar directamente al segundo escalón del podio.

Esteroides y anabolizantes suelen ser las sustancias más detectadas en los controles, en un deporte de pura fuerza en el que la tentación de mejorar el rendimiento artificialmente sigue estando muy presente.

El ranking del informe suma los casos de dopaje y de corrupción para hacer la clasificación total. Ahí es donde el tenis aparece con el dudoso mérito de ser el tercer deporte más sucio, pero mucho tienen que ver los amaños en ello.

Una jeringuilla con la palabra "doping" de trás, en imagen de archivo. EFE

Si exclusivamente de dopaje hablamos, las artes marciales mixtas (MMA) suben al podio con 40 casos de trampas en el año pasado y otro más por trampas.

Los deportes que tienen que ver con la fuerza, el contacto o la musculación siguen siendo los más señalados en este aspecto. A las MMA y la halterofilia se le suman el culturismo, el wrestling o lucha libre, el boxeo y el levantamiento de potencia dentro del top 10.

El curioso caso del tenis

El tenis aparece en el ranking de la 'suciedad' como el tercer deporte más retratado de todos los que existen en el mundo. Su problema, sin embargo, no tiene tanto que ver con el dopaje como con los amaños de partidos.

Tras el escándalo de Sinner en 2024, el 2025 arrojó un saldo de 19 tenistas que dieron positivo por dopaje. Sin embargo, los casos de fraude se elevaron hasta los 27, de largo mucho más que en cualquier otro deporte. El individualismo del tenis y la facilidad para arreglar ciertos aspectos del juego le hacen muy propenso a los amaños.

De no ser por los escándalos de arreglos de partidos, el tenis estaría en el puesto número 10 del ranking.

Rusia y los reanálisis

En el informe se recogen hasta 22 casos de dopaje que saltaron en 2025 como consecuencia del reanálisis de muestras de años anteriores. Todos ellos corresponden a deportistas rusos, sin excepción alguna, y la mayoría de ellos en atletismo.

Es la consecuencia de la trama de dopaje de estado que se destapó en el deporte ruso hace ya varios años, un sistema creado para proteger a los tramposos y elevar así el rendimiento en las grandes citas internacionales.

La prioridad de las autoridades sigue siendo el reanálisis de muestras de deportistas rusos bajo sospecha, y esta persecución ha llevado incluso a cambiar la configuración del medallero de varios Juegos Olímpicos.

España y sus 12 casos de dopaje

En cuanto a la división geográfica, la India es la nación que sale claramente peor parada de este informe difundido por el MPCC. Cierto es que que la ingente población que tiene el país asiático favorece esta situación. 127 casos de dopaje y otros 9 más de corrupción le aúpan al primer puesto de la vergüenza.

Rusia aparece en la segunda plaza con un total de 57 casos de dopaje, 10 más por fraude y otros 22 positivos más como consecuencia de los reanálisis. El tercer escalón del podio es, curiosamente, para Francia con 31 casos de dopaje y 16 más de fraude.

Para encontrar a España hay que bajar en la lista. 2025 se cerró con 12 casos de dopaje en deportistas profesionales españoles, y el informe recoge otro asunto más de amaños.

El caso de la suspensión provisional del ciclista Oier Lazkano, al que hace referencia el informe del MPCC sin dar el nombre, o el positivo de la culturista Aitana Mulero, entran dentro de este número de casos detectados en 2025.

El dopaje sigue siendo un problema transversal que afecta a todos los deportes y a todos los países. Desde el MPCC se critica la ineficacia de las iniciativas antidopaje y lamentan las "zonas grises" o el aumento de la medicalización del deporte.

Al fin y al cabo, todo se sigue moviendo en una fina línea y es cierto que sustancias que hace unos años no eran consideradas dopaje, ahora han pasado a estar en la lista de productos prohibidos.