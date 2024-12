De la NBA a la NFL: la 'moda' de asaltos violentos a deportistas, que ya golpeó en España, llega al Medio Oeste de Estados Unidos

El desplazamiento a otras ciudades o países, además de la disputa de los partidos, está siendo el talón de Aquiles de unos deportistas de élite que están sufriendo el asalto a sus domicilios cuando éstos se encuentran deshabitados, aunque no en todos los casos. A pesar de que en la mayoría de hurtos la vivienda se encontraba vacía, tampoco ha sido un impedimento para los ladrones encontrarse a alguien en su interior.

El nivel adquisitivo de los profesionales que forman parte de la élite del deporte es el objeto de deseo de unos ladrones quienes allanan sus casas para conseguir el botín. De un tiempo a esta parte se han ido multiplicando los asaltos a los domicilios de deportistas reconocidos a nivel mundial y esto ha propiciado que se incrementen las medidas de seguridad en sus casas.

Falcao y Rodrygo han sido los últimos jugadores que han sufrido este tipo de vandalismo en sus casas en España. Sin embargo, esta corriente está cada vez más presente en el Medio Oeste, la región de Estados Unidos que abarca doce estados en el centro-norte del país. El jugador de la NFL, Joe Burrow, ha sido la última víctima mientras jugaba un partido.

Al quarterback de los Cincinnati Bengals le asaltaron su casa cuando viajaba junto con su equipo a Dallas para enfrentarse a los Cowboys. El estadounidense decidió ser muy conciso cuando se enfrentó a las preguntas de la prensa ante lo acontecido en su domicilio. "Siento que mi privacidad ha sido violada en más de un sentido", reconoció Joe Burrow.

"Vivimos una vida pública y una de las partes que menos me gusta de eso es la falta de privacidad. Entiendo que es la vida que elegimos, pero eso no lo hace fácil de gestionar", sentenció el jugador. En los últimos tres meses se han producido robos en las casas de jugadores de la NBA y la NFL en los estados de Kansas, Missouri, Minnesota, Wisconsin y Ohio. En octubre, Patrick Mahomes y Travis Kelce fueron los damnificados.

La investigación del FBI

Según apunta The New York Times, el FBI tiene la creencia que los responsables de estos robos podrían ser "grupos sudamericanos", según el comunicado emitido por el servicio de seguridad e inteligencia nacional de Estados Unidos. "Son redes sofisticadas y bien organizadas que incorporan técnicas y tecnologías avanzadas, incluida la vigilancia previa, los drones y los dispositivos de interferencia de señales", los describió el FBI.

La policía del condado tiene abierta una investigación federal con todos los robos producidos en los últimos meses y alertan que "estos grupos transnacionales buscan dinero en efectivo y artículos que puedan revenderse en el mercado negro, como joyas, relojes y bolsos de lujo", según informaron en una nota de prensa.

Esta oleada de robos ha llevado a la NBA y a la NFL a dar un paso al frente y asesorar tanto a los clubes como a los jugadores sobre el peligro de las redes sociales. El rotativo inglés The Athletic tuvo acceso al comunicado que la NFL mandó a los equipos en el que reconocen que "las casas de deportistas profesionales se han convertido cada vez más en el blanco de robos por parte de grupos organizados y hábiles".

Joe Burrow durante el partido contra Los Ángeles Chargers de la NFL. Reuters

Además, también aconsejaron a los jugadores que se abstuvieran de publicar imágenes o vídeos diarios en sus redes sociales, así como evitar la realización de fotos en los que aparezcan objetos caros o estancias de las casas. El máximo mandatario de la NFL, Roger Goodell, ha reconocido que el departamento de seguridad de la liga está en contacto con el FBI en relación con los robos.

A raíz de los robos a Patrick Mahomes y Travil Kelce en octubre, el número de robos se ha incrementado en los últimos meses. "Obviamente es frustrante, decepcionante", admitió el jugador de Kansas City ante una oleada que posteriormente ha salpicado a varios jugadores de la NBA como Bobby Portis o Mike Conley Jr.

El botín de los ladrones

Travil Kelce perdió cerca de veinte mil euros en efectivo cuando unos ladrones irrumpieron en su domicilio de Leawood (Kansas); mientras que a Bobby Portis le asaltaron su casa el 2 de noviembre durante el partido entre los Bucks frente a los Cleveland Cavaliers.

"Los ladrones se han llevado la mayoría de mis posesiones más apreciadas", reconoció el ala-pívot de los Bucks, quien ha ofrecido una recompensa por la devolución de sus bienes más distinguidos.

Tal es el miedo que los ladrones han instaurado en los deportistas que Tua Tagovailoa, quarterback de los Miami Dolphins, ha tenido que contratar seguridad privada cuando le robaron uno de sus coches: "No me sentí cómodo, con mi familia en la casa. Es por ello por lo que conseguí seguridad personal para cuidar todo eso. Cuando estoy de viaje mi mujer no se encuentra sola y la casa está vigilada", admitió el estadounidense.