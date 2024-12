Este es el motivo por el que Topuria desprecia a Cristiano y se rinde a Messi: "Siento que algún día estaré a su altura"

Ilia Topuria tiene un vínculo particular con el fútbol. Es amigo de algunas estrellas de este deporte, como Sergio Ramos o Ferran Torres, pero además es confeso seguidor del Real Madrid. Uno de sus mayores sueños en su carrera como peleador es ser el protagonista de un evento de UFC en el Santiago Bernabéu, donde ya realizó un saque de honor tras convertirse en campeón del mundo.

Sin embargo, guarda una relación un tanto especial con las dos grandes estrellas del fútbol de la última década: Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Del primero, figura icónica del FC Barcelona, es un gran admirador; mientras que con el portugués, un histórico del club de sus amores, ha mantenido en los últimos tiempos un llamativo pique con cruce de ataques.

La tensión entre Topuria y Ronaldo salió a la luz hace semanas, cuando el astro portugués lo acusó de "hablar demasiado" y puso en duda sus logros. Topuria respondió tajante en redes sociales: "No me esperaba que alguien como tú no supiera distinguir entre confianza y arrogancia". Pero el conflicto no ha quedado ahí.

En una entrevista en COPE, qur tuvo lugar este lunes, el luchador volvió a lanzar un dardo directo al portugués al hablar de su posible próximo combate en Miami. "A quien voy a invitar personalmente porque vive ahí [en Miami] es a Messi. Así que, que se joda Cristiano mientras exista Messi", afirmó, dejando clara su preferencia por el astro argentino.

El vínculo de Topuria con Messi tiene raíces más profundas. En abril, durante un viaje a Miami, tuvo la oportunidad de conocer en persona al futbolista, quien actualmente juega en el equipo de la ciudad — el Inter de Miami—. En una entrevista con EL ESPAÑOL, realizada apenas unas semanas después, el hispanogeorgiano recordó la experiencia con admiración y respeto.

"Messi era uno de los deportistas que siempre quise conocer. Si le hubiera visto en cualquier parte, él es de las pocas personas por las que me hubiera levantado para pedirle una foto", comentó en este diario. Y añadió: "Es un placer y un honor. Desde pequeño lo he idolatrado porque ha hecho cosas en el deporte que muy pocos podrán lograr. Se merece el respeto de todos".

La interacción con Messi fue tan significativa que Topuria ya lo invitó personalmente a asistir a uno de sus combates. Según el luchador, Messi se mostró dispuesto: "Me dijo que encantado. Es alguien con una agenda apretada, pero me aseguró que si podía, lo haría".

Por otra parte, Topuria reveló en la misma entrevista que desde niño soñaba con conocer a dos figuras: Messi y Michael Jordan. Ahora que ya cumplió uno de esos deseos, asegura que le encantaría sentarse a conversar con ambos. "Les preguntaría sobre sus experiencias y les pediría consejos. Siento que un día estaré a esa altura y lucho cada día para conseguirlo", relató a EL ESPAÑOL.

Mientras continúa trazando su camino en la élite del deporte, el luchador deja claro su admiración por Messi, al tiempo que alimenta su rivalidad con Cristiano Ronaldo. Con sus declaraciones, ambiciones y polémicas, Ilia Topuria sigue ganando protagonismo en el panorama deportivo español e internacional.