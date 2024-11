Sira Martínez, la hija amazona de Luis Enrique: "Mi padre me ha enseñado a ser humilde y tener los pies en la tierra"

El momento más esperado para los jinetes, amazonas y aficionados de la hípica ha llegado. Ifema Madrid Horse Week se prepara para una de las ediciones más apasionantes ante la exigencia por mejorar las prestaciones del año pasado. La Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid reconoció que fue el mejor evento deportivo del año.

La novedad en esta décima edición es que se ampliará un día más el concurso que reunirá a los mejores jinetes y amazonas del mundo. El evento comenzará el jueves 28 de noviembre y terminará el domingo 1 de diciembre. La hípica concentra a jinetes y amazonas de todas las edades que compiten entre ellos, un deporte donde el edadismo no existe y la brecha de género tampoco.

En la previa de Ifema Madrid Horse Week, EL ESPAÑOL ha entrevistado a Sira Martínez. La amazona afronta el concurso con la máxima motivación por seguir quemando etapas en su carrera, coger experiencia y en un futuro poder participar en unos Juegos Olímpicos.

¿Cómo está enfocando el concurso Ifema Madrid Horse Week?

Es un concurso que me apetece muchísimo. El año pasado participé en el una estrella y me fue muy bien, pero este año ya es otra cosa. Saltar un cinco estrellas es el máximo nivel y estoy súper contenta, con muchas ganas. Además vengo con Texas, el caballo que más experiencia tiene de mi cuadra.

¿Cuáles son sus sensaciones ante un campeonato donde van a estar los mejores jinetes y amazonas del mundo?

Estoy muy ilusionada y me apetece muchísimo competir porque como bien dices vienen los mejores jinetes y caballos del mundo. Ahora estoy como en una nube. Hace un tiempo hubiese firmado donde sea poder estar consiguiendo lo que estoy haciendo, poder participar y competir contra todos estos jinetes. Estoy muy feliz de haber llegado a donde estoy y quiero seguir mejorando.

Se podría afirmar entonces que está viviendo un sueño.

La verdad es que sí, pero soy muy consciente de cómo es este deporte. Hay días que te van bien y otros que te van mal. El año pasado pasé por el momento más duro a nivel deportivo al no tener caballos, tampoco pude participar en muchos concursos y no me iba bien. Ahora sé que tengo dos caballos muy buenos que me están permitiendo poder saltar estos concursos tan buenos. Estoy disfrutando al máximo el proceso.

¿Qué grado de confianza le ofrece Texas en comparación con el resto de sus caballos?

La experiencia. Junto con Pipper son mis dos mejores caballos y a los dos los empecé a montar más o menos al mismo tiempo. Para este concurso voy con Texas no sólo por la experiencia, sino también porque Pipper ha participado en los últimos concursos y le quiero dar algo de descanso de cara al futuro. Luego voy a saltar el cinco estrellas en la categoría de Sub25 que también es indoor, entonces quería hacer Madrid primero y luego de seguido me voy a Ginebra con Texas.

Sira Martínez durante un concurso de hípica.

¿Cómo es el cuidado del caballo para que esté en plena forma para las competiciones?

Nosotros siempre estamos muy pendientes de ellos y estamos alerta ante cualquier escenario. Hace un mes en el Campeonato de España mi plan era saltar con Texas y no lo noté del todo bien. Entonces decidimos no saltar porque el caballo necesitaba descanso. El jinete tiene que notar si el caballo está cómodo y con un equipo de profesionales médicos detrás miramos todo al detalle. Este es un deporte donde el caballo tiene que durar muchos años saltando en competición y al final tienes que cuidarlos lo mejor posible.

¿Cómo es el vínculo que tiene la amazona con el caballo?

El vínculo es muy fuerte, pero se va creando con el paso del tiempo. Al principio es igual que cuando conoces a una persona. Es algo que se construye día a día y que depende de los dos, es decir, yo tengo que coger confianza con el caballo, pero él también la tiene que coger conmigo. Hay que cuidarle, darle cariño y respetarlo. Para que un binomio sea bueno es muy importante que haya mucha confianza.

"Los Juegos Olímpicos es un objetivo, pero aún tengo que coger experiencia y saltar en muchos concursos". Sira Martínez, amazona

¿Cuál es el mayor sacrificio que ha hecho para poder dedicarse a la hípica?

Yo creo que lo más duro es el tiempo que hay que pasar fuera de casa. Al fin y al cabo una amazona o jinete no para de viajar y tiene que tener en cuenta la alimentación, el descanso… Es un estilo de vida un poco cansado, pero al final como a mí me encanta, yo lo acabo disfrutando. Es mi trabajo, pero por suerte puedo trabajar de lo que más me gusta y dedicar mi tiempo a los caballos y a competir.

¿Cuáles son los retos que le gustaría afrontar en el futuro?

Me encantaría poder seguir saltando cinco estrellas, competir contra los mejores e ir haciéndome un nombre en este nivel. Me encantaría correr campeonatos de Europa de absoluto, del mundo… en un futuro también los Juegos Olímpicos, pero no pienso en ello ahora. Tengo que coger mucha experiencia y seguir saltando en muchos concursos. Es un objetivo como otros muchos que tengo, pero al final esto es un deporte que te permite seguir compitiendo durante muchos años y en un futuro me gustaría lograrlo, ojalá.

¿Cómo afronta la no existencia del edadismo en la hípica y la ventaja que pueden tener los jinetes o amazonas más veteranos?

Al fin y al cabo la experiencia es un grado y en este deporte influye mucho. Cuando eres joven quizás no sabes cómo afrontar de la forma correcta según que situaciones, mientras que una persona más veterana sí. Cuanta más experiencia tienes en las competiciones, más opciones tienes de poder ganar.

Además de ser un deporte no discriminatorio por la edad, también es muy respetuoso por la igualdad entre jinetes y amazonas.

Así es, es todo muy igualitario. Yo creo que depende más del vínculo que tienes con un caballo con el que te entiendes muy bien, así todos podemos competir en igualdad de condiciones. No tiene nada que ver un jinete con un caballo que con otro que no es suyo. El deporte es bonito por eso, porque una mujer puede ganar a un hombre y viceversa.

¿Ha podido aumentar la presión mediática sobre su persona por ser la hija de Luis Enrique?

Como la hípica no es un deporte muy mediático no he sentido mucha presión. Mi padre siempre me ha ayudado por toda la experiencia que tiene como deportista de élite que es y que ha sido. Siempre ha tenido las mejores palabras para decirme donde yo he estado en un momento malo. Sólo he tenido cosas positivas y he podido beneficiarme del padre que tengo. A mí siempre me ha transmitido que tengo que tener los pies en la tierra y siempre con mucha humildad.

Ya para terminar, ¿cuáles son las expectativas que tiene para esta Madrid Horse Week?

No me atrevería a decir un puesto, pero sí quiero hacer un buen papel para ir cogiendo experiencia y que el caballo haga una buena actuación.