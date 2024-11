Dana White rescatará a Conor McGregor en la UFC pese a su condena por agresión sexual a una mujer: "A finales de 2025"

A pesar de haber sido declarado culpable en un caso civil por agresión sexual, el luchador irlandés Conor McGregor parece tener todavía un futuro dentro de la UFC, según declaraciones recientes del presidente de la organización, Dana White.

El anuncio llega tras el veredicto de un tribunal en Irlanda que obliga a McGregor a pagar una indemnización de 250.000 euros a su acusadora, Nikita Hand, quien lo señaló por violación en un hotel en diciembre de 2018.

El pasado viernes, tras seis horas de deliberación, un jurado determinó que McGregor debía indemnizar a Hand, quien aseguró haber sido "brutalmente violada y golpeada" por el luchador en un hotel de Dublín. McGregor, de 36 años, negó los hechos, afirmando que la relación fue consensuada y rechazó haber causado las lesiones que presentó la demandante.

Mientras se leía el veredicto, McGregor sacudió la cabeza en señal de desaprobación, mientras que Hand lloraba y recibía el apoyo de sus familiares y pareja. Fuera del tribunal, la mujer describió el juicio como "una pesadilla", aunque manifestó sentirse reivindicada.

Por su parte, McGregor expresó en redes sociales su intención de apelar la decisión judicial. En un mensaje que luego fue eliminado, afirmó: "Estoy decepcionado con el veredicto. Apelaré la decisión. Estoy centrado en mi futuro". Posteriormente, calificó a Hand de "mentirosa despiadada" y reiteró su postura en otra publicación.

Conor McGregor llega al juzgado en la acusación por violar a una mujer en 2018. Reuters

Un futuro incierto

A pesar de la condena y la controversia que rodea al caso, Dana White, máximo responsable de la UFC, confirmó que McGregor volverá al octágono "a finales de 2025".

En una conferencia de prensa posterior al evento UFC 309, White aseguró: "Conor quiere pelear. Me contacta constantemente. Les dije que probablemente no pelearía en 2024, y no lo hará. Pero estará de vuelta en 2025, probablemente a finales de año, aunque si es antes, mejor para todos".

Según una fuente citada por Daily Mail, el retorno de McGregor no está completamente descartado debido a su capacidad para generar audiencia. "Conor sigue siendo una figura que atrae público, pero la UFC, como parte del mismo grupo que WWE, ha decidido mantenerlo alejado mientras persiste el estigma de esta acusación. Sin embargo, no todo está perdido para él; con el tiempo, podría volver", explicó el informante.

Desde su última pelea en julio de 2021, cuando perdió ante Dustin Poirier, McGregor ha expresado repetidamente su deseo de regresar a la competición. Durante un evento de boxeo en Wembley este año, el irlandés declaró a Dazn: "Debo tener dos peleas en 2025. Es la tierra prometida. No importa quién sea mi oponente, aunque me gustaría que fuera [Michael] Chandler".

McGregor se mostró frustrado por los retrasos en su regreso, pero insistió en que se mantendría en forma y listo para cuando llegue la oportunidad.

Una polémica continúa

El caso de McGregor no solo ha sacudido al mundo de las artes marciales mixtas, sino que también ha planteado preguntas sobre cómo organizaciones como la UFC manejan situaciones de esta naturaleza.

Aunque los fiscales en Irlanda decidieron no presentar cargos penales debido al consumo de alcohol y drogas por parte de la acusadora, el juicio civil fue suficiente para que el jurado dictaminara en su contra.

El abogado de Hand, John Gordon, argumentó que su cliente estaba bajo los efectos de antidepresivos y otras sustancias durante el presunto ataque, algo que McGregor ha negado rotundamente. La defensa del luchador cuestionó la veracidad de las acusaciones y la coherencia de los testimonios presentados.

Mientras tanto, los fanáticos y críticos de McGregor se encuentran divididos. Algunos ven su regreso como una oportunidad para redimirse, mientras que otros consideran que permitirle volver dañará la reputación de la UFC.

El futuro de Conor McGregor en la UFC sigue siendo incierto, pero las declaraciones de Dana White sugieren que el luchador aún tiene un lugar reservado en la organización, siempre que las condiciones legales y sociales lo permitan.

Sin embargo, el camino hacia su retorno estará marcado por el escrutinio público y los retos legales que aún enfrenta. Daily Mail destaca que, aunque su carrera parece estar en pausa, "no está completamente terminada".