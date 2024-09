Las 10 historias humanas y de superación que emocionaron al mundo en los Juegos Paralímpicos

Las cenizas del pebetero olímpico no se habían terminado de consumir el pasado 11 de agosto en el Jardín de las Tullerías cuando, apenas unas semanas después, volvían a prenderse, esta vez con los Campos Elíseos como escenario y el marco de los Juegos Paralímpicos. Todo dentro del perímetro de la inclusión, el mensaje a enviar al mundo.

Son los Juegos de los récords. París ha sido testigo de como los deportistas paralímpicos han recibido el testigo, en forma de mascosta y emblema, de los atletas olímpicos. Por primera vez, ambas disciplinas lo comparten. Pero han sido los Juegos de los récords. De las 168 delegaciones, nunca antes habían participado tantas, y de las 1.983 mujeres, un 45% del total. Hito sin precedentes.

París volvió a resplandecer con la luz del deporte, encendida en cada deportista paralímpico. Cada uno con su historia de vida, cambiada de guion en un segundo. Lo que dura un parpadeo o el batir de las alas de una mariposa. En un segundo también puede tambalear una vida.

Loida Zalaba y un cáncer terminal

El estadio de la Porte de La Chapelle fue testigo de un acontecimiento onsólito. En el centro del recinto, Loida Zabala levantaba peso, todo el que podía en la final, ante las miradas de reconocimiento de la grada. Loida se acercó, en silla de ruedas, a la zona de pesas. Se subió e hizo historia. Su registro, no le dio pelear por el podio, pero ya había conseguido la victoria.

Competir en París ya fue un triunfo para ella. Once meses separan su actuación en París con el día más duro de su vida. Le diagnosticaron un cáncer de pulóm que se había extendido al cerebro, hígado y riñón. Inició entonces las sesiones de radioterapia y radiocirugía, aunque ella ya tiene asumido que su vida se apaga. "No sé si mi cáncer me dejará vivir hasta Los Ángeles 2028", ha detallado.

Loida Zabala, durante la final de halterofilia de los Juegos Paralímpicos de París 2024. REUTERS.

Cuando era niña de apenas 11 años recibió el primer gran revés de su vida. Fue víctima de una mielitis transversa que le acarreó graves problemas en sus piernas. Nunca más volvió a caminar. Un mes antes de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 Loida vivió el segundo episodio negro de su vida. Sufrió malos tratos por la que entonces era su pareja que le lesionó del brazo y estuvo muy cerca de privarle acudir a la cita paralímpica. Ahora su esperanza es competir en Los Ángeles 2028.