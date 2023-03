Lucas Eguibar vuelve a lo más alto del snowboard y se lleva la Copa del Mundo de Sierra Nevada

Lucas Eguibar lo ha vuelto a hacer. El snowboarder español ha vuelto a poner el nombre de nuestro país en lo más alto de un deporte que cada vez cuenta con más practicantes y con más seguidores. El ejemplo y los éxitos del de San Sebastián han conseguido que el 'snow' cuente cada vez con más apoyos en España.

El donostiarra, que llevaba sin ganar una Copa del Mundo desde el año 2020, ha roto su sequía este fin de semana y lo ha hecho en casa, en la que ya se ha convertido en su estación fetiche junto a la de Veysonnaz. Aquel último gran triunfo fue en Sierra Nevada, epicentro de su nuevo éxito y de su última exhibición.

A pesar de los kilómetros que separan San Sebastián de Granada, se podría decir que Lucas también se siente en el sur como en su propio hábitat. Al menos, así lo demuestran sus triunfos. En el año 2017, Eguibar había conseguido colgarse la plata en Mundial. Tres años después, se llevó el oro en una Copa del Mundo. Y ahora, ha vuelto a subir a lo más alto del podio tras llevarse la prueba de boardercross.

La batalla por el título comenzó con sorpresa ya que en la ronda de cuartos de final se quedó fuera Martin Noerl, el líder de la Copa del Mundo de SBX. Ahí, Lucas fue el mejor. Después, consiguió pasar como segundo desde la ronda de semifinales para meterse en la pelea por el oro, solo superado por el italiano Omar Visintin.

Y ya en la final, Eguibar consiguió ganarle la batalla al dúo italiano formado por el propio Visintin y por Lorenzo Sommariva. Los itálicos, que se presentaban como su mayor amenaza y como su mayor pesadilla, terminaron sucumbiendo ante la brillantez de ejecución del snowboarder español. Fuera del cajón de podio se quedó Loan Bozzolo.

Omar Visintin, Lucas Eguibar y Lorenzo Sommariva en el podio de la Copa del Mundo de snowboard en Sierra Nevada EFE

Gracias a esta victoria, Lucas Eguibar se sitúa cuarto en la lucha por el Globo de Cristal de la temporada 2023 con 232 puntos, a 12 del tercero que es Bozzolo. Por delante de ambos se sitúan Visintin y el alemán Noerl, quien ha visto como sus rivales le recortaban terreno tras su fracaso en Sierra Nevada.

Los éxitos de un pionero

El regreso a Sierra Nevada ha supuesto un gran impulso para Lucas, cuya mejor posición este año habían sido los cuartos puestos conseguidos en Les Deux Alpes (Francia) y en Cervinia (Italia). Esta es la quinta victoria de Copa del Mundo que consigue Lucas tras la mencionada en Sierra Nevada en 2020 y las tres que sumó en 2015, 2016 y 2019 en Veysonnaz (Suiza).

Tras la prueba, el donostiarra mostró su felicidad por haber convertido en éxito las buenas sensaciones que ha tenido durante todas las pruebas: "Me he encontrado muy cómodo en la pista, tenía un extra de motivación de sacarme la espina del Mundial de Bakuriani y he intentado darlo todo. Estaba totalmente centrado en la carrera de este sábado y la carrera del domingo ya será otra historia".

