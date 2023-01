Audrey Pascual brilla en Espot: medalla de plata en la prueba de eslalon del Mundial de Para Esquí

Audrey Pascual sigue creciendo a ritmo de vértigo. La estrella española del esquí adaptado ha cosechado este fin de semana un brillante resultado tras su debut en los Mundiales celebrados en Espot, en Lleida. La deportista madrileña participó en la prueba de eslalon dentro de la categoría de Women Sitting y se colgó la medalla de plata.

Se podría decir que no hay mejor forma de estrenarse en la competición más importante de la Federación Internacional de Esquí que hacerlo en casa y con un resultado tan espectacular. Audrey, que hablaba con EL ESPAÑOL antes de realizar su debut en la competición, se mostró muy ilusionada y emocionada de poder competir en las montañas nacionales.

A pesar de su juventud, Audrey derrocha desparpajo e ilusión y así lo ha demostrado en Espot, donde ha dado una auténtica exhibición demostrando todo su potencial ante las mejores del mundo. Un resultado que sin duda reforzará su confianza y le ayudará a seguir poniendo los cimientos de una brillante carrera para quien también es una estrella mundial del surf adaptado.

La española del equipo 'Fundación También' firmó una espectacular actuación con un tiempo de 2:19:28 y solo fue superada por la alemana Anna Lena Forster en una competición que se ha disputado en España del 20 al 29 de enero. Audrey se desquitó con este gran éxito del resultado cosechado el pasado jueves cuando no pudo finalizar la primera manga en la categoría de eslalon gigante.

Un día para el recuerdo

Audrey, a sus 18 años, debutaba en un Campeonato del Mundo de Para Esquí y lo ha hecho con un excelente resultado después de clasificarse como segunda en la primera manga, obteniendo así un valioso pase para la fase final. Pascual, que marcó un tiempo de 1:04.66, solo fue superada de nuevo por una intratable Forster, que paró el crono en 56:90. Eso sí, pudo superar a la estadounidense Laurie Stephens (1:10.30) y a la finlandesa Nette Kiviranta (1:10.56).



En la segunda manga, Audrey volvió a revivir su batalla contra Forster, pero sucumbió por solo 25 segundos. Además, aguantó el pulso de una titánica final en la que solo la medalla de oro y la de plata pudieron terminar, ya que las otras dos finalistas, Stephens y Kiviranta, no pudieron completar la prueba.

Resumen de la actuación de Audrey Pascual en los Mundiales de Para Esquí de Espot

Audrey terminó muy contenta con su actuación aunque admitió haber cometido algún fallo que sin duda le hará aprender en el futuro: "Estoy muy contenta con mi primera participación. Se me quedó clavada la espinita del gigante, pero el eslalon ha terminado bastante bien. No es una pista fácil y he cometido errores grandes, pero he conseguido llegar abajo y conseguir la plata".

"Me hacía mucha ilusión que el Mundial se hiciera aquí en Espot, en casa, y traer una medalla para España mola mucho. Ahora lo que viene es seguir entrenando para las próximas Copas del Mundo y para llegar a la final de la Copa del Mundo en Cortina d'Ampezzo".

