Xavi confirma que se ha 'cargado' a Bellerín: "Ha sido decisión mía, no es fácil rendir en el Barça"

Xavi Hernández ha hablado en rueda de prensa antes de que su equipo se enfrente al Real Betis en el partido que ambos conjuntos tienen aplazado en La Liga por la disputa de la Supercopa de España. En aquella ocasión, ambos clubes empataron y decidieron quién pasaba a la final en la tanda de penaltis.

Ahora, el Barça está obligado a sacar los tres puntos para no perder parte de la renta que en estos momentos le sacan al Real Madrid, la cual es ya de cinco puntos. Xavi ha hablado sobre este encuentro, sobre la situación de su plantilla y sobre el mercado de fichajes. Ha dejado claro que le gusta Amrabat y, sobre todo, que la decisión de que Héctor Bellerín se marche ha nacido del poco protagonismo que este le ha dado.

Salida de Bellerín

"En el caso de Héctor, ha sido decisión mía. He visto más posibilidades en Sergi Roberto, Jules Koundé, Ronald Araujo...... No es fácil rendir en el Barcelona. Por ahora, en principio no hay novedades en el mercado. La única novedad es que Héctor nos ha pedido salir para jugar más. Lo entiendo perfectamente".

Situación de Pablo Torre

"No cambia nada. Es jugador de primer equipo, pero puede jugar en el filial cuando no participe mucho con nosotros. Lo hará. No quiero que se marche. Creo que lo podemos necesitar en muchos momentos".

La lesión de Dembélé

"Es una baja sensible e importante. Nos generaba muchísimas ocasiones en ataque. Es una baja difícil de suplir. Intentaremos que no se note. Hay futbolistas de sobra para suplirle bien. Es una lesión en una musculatura difícil de prever. Depende de cada uno. Esta es muscular y en una zona difícil. Dependerá mucho de sus sensaciones".

El nivel de Ansu Fati

"Diría que son los partidos. Hemos jugado partidos realmente difíciles. Con rivales muy defensivos, con centrales muy fuertes. El otro día hizo un gran partido, con presión tras pérdida, intensidad. Eso es lo positivo. Volver a verle con una intensidad tremenda".

Las dudas con Raphinha

"El equipo necesita generar más cosas en ataque. Ser más decisivos en tres cuartos de campo. No sólo él. Es algo que nos faltó en Girona. Necesitamos más atrevimiento, no tener miedo a perder el último pase. Le falta eso a todo el equipo. Le tengo mucha fe. No tiene malos números".

Interés en Amrabat

"Me gusta, pero no puedo hablar de nombres que no son del equipo. Me parece un buen futbolista".

Los contratos de Balde y Araujo

"Es normal que la gente esté con temor, pero nosotros desde dentro, no. Son culés, de la casa. Queremos inscribirlos. La prioridad es que los jugadores tan importantes como él estén asegurados. Parece que ahora podemos inscribirlo. No le veo cambiando de aires, la verdad. Está muy contento y feliz aquí. No lo veo marchando".

Xavi quiere fichajes

"Estamos pendientes del Fair Play Financiero. Héctor nos ha pedido salir porque quiere jugar más. Le damos las gracias. No ha puesto una mala cara. Con la salida de Héctor, de Memphis y la baja de Piqué, creemos que un refuerzo nos vendría bien. Estamos abiertos a una incorporación".

Otra vez el Betis

"Nos sirve de mucho ese partido de la Supercopa. Pellegrini varía poco su sistema. Le funciona muy bien en los equipos en los que está. Es de los mejores equipos con pelota de La Liga. Sin pelota hacen cosas muy buenas. Tienen jugadores diferenciales. Pellegrini está haciendo una labor fantástica. En Supercopa nos costó muchísimo. Mañana, en su estadio, nos costará. Será clave mañana tener la pelota, atacar y presionar. Es un rival que nos puede someter".

