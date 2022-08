Yevhen Pronin, de la Federación de Atletismo de Ucrania a que Rusia ponga recompensa por su cabeza

"Si no los matamos, pueden matar a nuestros hijos", dice Yevhen Pronin. El presidente interino de la Federación de Ucrania de Atletismo ha dejado de lado su labor en el mundo del deporte para luchar contra Rusia. De hecho, los rusos han puesto precio a su cabeza por su dedicación a volar con drones contra objetivos importantes.

"Lanzamos bombas no solo sobre los tanques rusos, sino también sobre los automóviles rusos y las casas donde están situados. Tenemos drones con algunas bombas pequeñas, tal vez de 300 gramos, por ejemplo. Es imposible aplastar un tanque. Solo puedes matar soldados. Pero algunas de las bombas tienen un gran poder", señala Pronin.

Yevhen Pronin ha cambiado los trajes por el uniforme militar. Hace tan solo seis meses, su vida era muy diferente a como es ahora. La invasión de Rusia a Ucrania lo cambió todo. De su trabajo como abogado y miembro de la Federación ucraniana de atletismo a poner todos sus esfuerzos en derrotar al enemigo.

A sus 31 años, Pronin se ha convertido en todo un símbolo. Él no duda en mostrar en Instagram lo que hace. En su perfil de la citada red social, se muestra muy activo y expone la forma en que ha cambiado su vida desde que comenzó la guerra. Todo ello le ha llevado a convertirse en enemigo público de Rusia. De ahí que incluso se haya puesto una recompensa por su cabeza.

Matar por Ucrania

Pese a que habla de matar con total naturalidad, el dirigente de la Federación de Atletismo de Ucrania no se considera un asesino: "Te muestro esto: dos soldados rusos aquí, así que tiro la bomba aquí, como una pelota de baloncesto como ves. La máquina se mueve aquí y los aplasta, así que murieron".

"Me siento muy bien porque estoy haciendo esto por mi país. Si no los matamos, pueden matar a nuestros hijos, pueden matarnos. Pero, por supuesto, no soy un asesino en la vida real", afirma el ucraniano. Yevhen Pronin se alistó en el ejército de país en cuanto Rusia comenzó con la invasión por orden de Vladimir Putin.

"Emocionalmente estoy en un lugar estable. Pero el 25 de febrero estaba en una mala situación. Los rusos estaban a 10 minutos de mi casa y recuerdo a mi novia llorando. Y luego abrí el Instagram de Zelenski y me dijo: 'No me lleves, dame armas'. Y me sorprendió. Y creo que todos los ucranianos decidieron entonces que comenzaríamos a pelear", asegura Pronin.

Antes de que comenzase la guerra, Yevhen Pronin ya había volado drones por pura diversión. Por este motivo, el dirigente de atletismo ucraniano no dudó en comentárselo al líder militar del país. Sus habilidades podían ayudar a sus compatriotas en la guerra. Su palabra fue recogida y respondida de inmediato.

Así llegó al frente, teniendo a 100 o 200 metros de distancia a sus enemigos en algunas ocasiones: "No tenía experiencia antes, pero sabía que la guerra podía comenzar. Así que estaba preparado para eso, mental y emocionalmente. Muchos operadores de drones son jóvenes porque tienen experiencia en videojuegos". "La guerra es diferente. La artillería rusa puede matarte en un segundo", agrega.

El presidente interino de la Federación ucraniana de atletismo escuchó en su día cómo ponían precio a su cabeza: "Hace un mes nuestros servicios de seguridad me enviaron una grabación de un diálogo de los rusos y hablaban de nosotros, nuestro grupo. Dijeron algo así como 'maldito equipo de drones'. Y les dicen a sus soldados que si pueden atrapar vivo a uno de nuestro grupo, o les dan algo de dinero o unos días libres".

¿Por qué Instagram? Pronin explica el motivo que le lleva a publicar maniobras en la famosísima plataforma: "Sí, es propaganda. La mayoría de los soldados ucranianos lo hacen ahora. Es una nueva guerra, un nuevo tipo de guerra. Todo el mundo graba. Todo el mundo hace videos. Tenemos cuidado de no revelar nuestra posición. Pero los rusos pueden entender que somos nosotros".

Europeo de Atletismo en Múnich

Su vida ha quedado paralizada por la guerra. Se iba a casar con Ramina Eshakzai, una modelo y periodista de la televisión de Ucrania. Ella se encuentra en el extranjero y, precisamente, Yevhen Pronin ha conseguido un permiso oficial para acudir a Múnich, donde se está celebrando el Campeonato de Europa de Atletismo 2022.

Sin embargo, sus pensamientos están en lo que sucede dentro de las fronteras ucranianas. Y sobre todo en lo que sucede con los Cazadores Tácticos. Así es como se llama la unidad especial de la que él forma parte en esta guerra contra Rusia. "Trabajamos todos los días en primera línea", apunta.

"Todos hacemos reconocimiento, sabemos cuántos soldados rusos están en la misma posición, cuántos tanques o autos. Después de eso, hacemos los papeles para el Ministro de Defensa. Por supuesto, es mucho. Muchos tanques, muchos autos, muchos rusos", continúa explicando. Lo que no confirma es el número de muertes porque es confidencial.

