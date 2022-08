Las 10 claves de la primera jornada de La Liga: Xavi tropieza, Vinicius se exhibe y Baena se presenta

La temporada con más incertidumbre de este siglo ya está en marcha. La Liga comenzó con una semana de antelación por el parón que vivirá en noviembre y diciembre para que se juegue el Mundial de Qatar 2022. La primera jornada destapó las cartas de los clubes demostrando que los resultados de la pretemporada no dicen nada y que, en determinados casos, la vida sigue igual. Esto se cumple para el Real Madrid, mientras que el FC Barcelona de las palancas se atascó. Además, aparecieron nuevas promesas en el campeonato.

Vinicius se exhibe

Los blancos comenzaron La Liga con el marcador en contra a los siete minutos. Esto puso a prueba la paciencia y la capacidad de atacar a equipos que se encierran. Para esto fue fundamental Vinicius Júnior. El desborde de la perla brasileña creó constantemente peligro. No marcó, pero si el Real Madrid estuvo constantemente en la senda de la remontada fue por su culpa. El '20' merengue deja su primera exhibición de la temporada.

Vinicius Júnior se topa con Fernando. LaLiga

Un muro en Almería

Si no anotó fue principalmente porque delante hubo un muro. No solo la zaga de cinco defensas que plantó Rubi, si no también por el encuentro que hizo Fernando Martínez. El portero de 32 años se estrenó en la Primera División haciendo una demostración de sus reflejos y su gran colocación, a pesar de no poder hacer nada contra los dos goles que pusieron el 1-2 final en el electrónico. El Almería fichó a otro Fernando, Pacheco, para reforzar su portería. El canterano madridista será el titular cuando sea inscrito, pero su compañero de meta no se lo pondrá fácil.

Xavi tropieza

Los fichajes y las palancas no aseguran el éxito de forma inmediata. Xavi Hernández se enfrenta al reto de hacer triunfar a una gran plantilla tras una primera campaña en la que hizo jugar y competir a un equipo con menos estrellas. En su primera presentación oficial ante el Camp Nou, no pudo pasar del empate a cero ante el Rayo Vallecano. Dominaron, tuvieron ocasiones y quizá merecieron el gol, pero su rival también pudo anotar casi de una forma tan clara como los culés.

Andoni Iraola y Xavi Hernández. EFE

Iraola y la franja

Eso sí, mucha culpa tuvo también el trabajo que está haciendo Andoni Iraola con el equipo de Vallecas. La franja demostró en Barcelona que tiene capacidad para mantener el gran nivel que exhibieron el año pasado. Con fichajes como Sergio Camello, el salto de nivel de jugadores como Pathé Ciss o Alejandro Catena y la calidad que ya atesoran Álvaro García, Óscar Trejo, Fran García, Iván Balliu y Stole Dimitrievski, el técnico vasco puede, por qué no, aspirar a Europa.

Torpedo Baena

El Villarreal tiene una de las mejores canteras de España. Lo demostró con el ascenso de su filial a Segunda División. Pero es una constante por la que ha ido sacando interesantes proyectos como Alex Baena en los últimos años. El atacante de 21 años se fogueó siendo artífice del regreso del Girona a Primera División y, en su regreso al submarino, fue un torpedo. Salto al terreno de juego en la segunda parte y marcó dos de los tres goles que anotaron los castellonenses ante el Real Valladolid. Es candidato a gran revelación de La Liga. Además, el otro tanto fue de Nicholas Jackson, otra perla salida de la Ciudad Deportiva Pamesa.

Álex Baena y Nicholas Jackson celebran un gol. Pablo Garcia / DAX via ZUMA Press / DPA

El primer 'penaltito'

La Liga comenzó en El Sadar con uno de los equipos siempre candidato a ser la alternativa a Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid. Pero todo lo que hizo en esta primera jornada fue demostrar lo contrario. Osasuna sorprendió a un Julen Lopetegui que tendrá una plantilla desmejorada tras perder a sus dos referentes en el centro de la defensa: Jules Koundé y Diego Carlos. El partido lo decidió un penalti riguroso, de esos que dijeron los árbitros que intentarían pitar menos, para poner el 2-1 definitivo. Lo anotó otro candidato a revelación del campeonato: Aimar Oroz. 20 años tiene esta perla navarra con la que sorprendió Jagoba Arrasate en su once titular, pero que dio suficientes razones como para que siga teniendo continuidad.

Kubo se reivindica

Otro candidato a ser alternativa a los grandes es la Real Sociedad y, en su caso, sí cumplió. Lo hizo superando por 0-1 a un Cádiz al que su afición reprochó la falta de nuevas caras para intentar no sufrir por evitar el descenso hasta la última jornada. Un fichaje de los vascos fue el que resolvió el choque: Takefusa Kubo. El exmadridista mandó su primer mensaje a la entidad de Concha Espina y demostró que este año sí va a ser relevante en un contexto que Imanol Alguacil va a hacer que sea favorable.

Takefusa Kubo celebra su gol con la Real Sociedad. Europa Press

El Athletic no ruge

El lunes se cerró la primera jornada de La Liga con tres partidos. El primero de ellos en La Catedral del fútbol español. En San Mamés se dieron cita el Athletic Club y el RCD Mallorca, sin que ninguno de los dos pudiese ver puerta. Segundo duelo de la jornada que acaba con el empate a 0 inicial en el luminoso. Los leones no rugieron y regresaron las dudas sobre la falta de gol del equipo de Marcelino García Toral. Justo en el día en el que Iker Muniain se convirtió en el sexto futbolista en la historia del equipo bilbaíno que disputa 500 partidos oficiales con la camiseta rojiblanca.

Morata tiene hambre

Después de una pretemporada dejando muy buenas sensaciones, el Atlético de Madrid se presentó en el Coliseum Alfonso Pérez para disputar el primer derbi de la comunidad. El Getafe tuvo opciones de hacer daño a los rojiblancos, pero la calidad de Joao Félix y la efectividad de Álvaro Morata acabaron con las esperanzas de los azulones. Tras su paso por la Juventus de Turín, el delantero español regresó al Atleti y comenzó marcando un doblete en La Liga. El que fuera mirlo del Real Madrid se ha ganado la confianza, y un puesto en el once titular, del 'Cholo' Simeone.

Los jugadores del Atlético de Madrid felicitan a Morata por su gol Reuters

Juanmi lanza al Betis

Villarreal y Atlético de Madrid ganaron sus respectivos partidos por 3-0 y ese resultado lo calcó el Real Betis Balompié frente al Elche. Una conexión de Nabil Fekir y Borja Iglesias puso a los verdiblancos, a los que les faltan varios jugadores por inscribir, por delante en el marcador. Pero fue Juanmi Jiménez el gran protagonista del choque con un doblete con el que mete a los de Manuel Pellegrini en los puestos de cabeza a las primeras de cambio.

