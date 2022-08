Mick Schumacher, el peso de un apellido histórico en la F1: sin contrato y con pocas opciones para 2023

Llevar un apellido tan reconocible puede ser una bendición o una carga, o las dos cosas a la vez, depende el momento. Ese peso del apellido lo lleva soportando Mick Schumacher desde que empezó a destacar y a ganar títulos antes de llegar a la Fórmula 1.

Tras ganar títulos en la Fórmula 3 europea y en la Fórmula 2, el hijo del legendario Michael Schumacher debutó en la Fórmula 1 con Haas en la temporada 2021 al lado del piloto ruso Nikita Mazepin. Una primera campaña que fue prometedora teniendo en cuenta su condición de debutante.

Cabe destacar que el hijo del siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, Mick, también forma parte de la academia de pilotos de Ferrari, escudería con la que su padre grabó su nombre con letras de oro en la historia de la Fórmula 1.

Mick Schumacher durante esta temporada en Fórmula 1 Reuters

Precisamente el hecho de ser el hijo del 'káiser' ha hecho que muchos sospechen de él como un 'enchufado' que está en la élite del automovilismo gracias al apellido de su padre. Una presión extra con la que tendrá que lidiar el resto de su carrera el joven piloto de 23 años.

Sin embargo, Mick nunca se ha arrugado y ha dicho que el apellido Schumacher ha sido generalmente positivo. Cuando se le ha preguntado si el apellido le hace sentir la presión, Mick ha dicho que no: "No. Seguro que hay ventajas y desventajas, pero yo sólo veo las ventajas. Estoy orgulloso de llevar el nombre y demostrar lo que puedo hacer. Mi familia me da mucho apoyo y eso es muy importante. Estoy agradecido de tener unos padres tan buenos. También tengo mucha suerte".

Pero el futuro se presenta incierto para el corredor nacido en Suiza pero con pasaporte alemán. Mick Schumacher todavía está buscando un contrato para 2023 a medida que continúan surgiendo informaciones sobre su posición dentro de Haas.

En su segunda temporada con el equipo estadounidense, Mick está compitiendo dentro de la propia escudería con su compañero, el danés Kevin Magnussen. Ha habido una ruptura notable entre los dos pilotos, con Magnussen demostrando una ventaja en las carreras y en la clasificación general. El danés es undécimo con 22 puntos y el alemán es decimoquinto con 12 puntos.

En busca de una renovación

Aún así, era de esperar que el danés liderara al equipo este año, por lo que la pregunta está en el aire, ¿considera Haas que el rendimiento de Mick merece una renovación de contrato? Schumacher ha terminado en los puntos tan solo dos veces esta temporada, consiguió ocho en el Gran Premio de Austria y cuatro en el de Gran Bretaña.

Si bien estos puntos han ayudado a Haas a subir en la clasificación en las últimas carreras, sus primeros puntos en Silverstone han llegado algo tarde (10 carreras). Una situación que no deja al piloto en la mejor posición a la hora de negociar una prolongación de contrato para 2023.

Mick Schumacher en el Gran Premio de los Países Bajos Reuters

Así, si finalmente Schumacher no continúa en Haas, se abre la vía de Ferrari por el hecho de que es piloto de su academia. Pero desde Maranello están evaluando si Schumacher puede ser un futurible del monoplaza rojo, ya que tiene contrato con ellos al ser miembro de su academia.

Una opción netamente difícil, ya que los dos pilotos de Ferrari actualmente, Charles Leclerc y Carlos Sainz, tienen más experiencia y se encuentran todavía en la pomada y persiguen a Max Verstappen en la clasificación tratando que el neerlandés no levante su segundo título.

Mientras tanto, Haas debe determinar si está dispuesto a continuar con Schumacher con la esperanza de que progrese de cara al futuro o si sería mejor fichar a un piloto consolidado para el próximo año.

Esta podría ser una opción interesante para Haas, que podría dejar atrás esa pelea en la zona media y baja de la tabla con un piloto 'promesa' para pasar a un corredor que trate de entrar en la zona de puntos todas las carreras y hacer crecer al equipo dentro del Mundial de constructores.

Fallos de la escudería

Eso sí, la escudería también tendrá que mejorar una serie de cosas para ser competitiva, ya que los fallos de fiabilidad y los problemas de estrategia se han sucedido, como en el Gran Premio de Canadá.

En Mónaco y Bakú fueron los fallos mecánicos en el coche de Magnussen los que negaron puntos al equipo, pero aun así, el total en el tanteo del danés sigue siendo casi el doble que el de su compañero de equipo.

Mick Schumacher sufre un accidente en el Gran Premio de Monaco de F1

Precisamente Schumacher también ha cometido varios errores en su pilotaje a lo largo de la temporada, como los de Jeddah, Imola y Miami, por lo que tendrá que desplegar su mejor versión a la vuelta del parón para demostrar a Haas que merece, al menos, un año más con ellos.

Aun así, Schumacher no se rinde y valora la fortaleza de su núcleo familiar para seguir adelante en su carrera: "Aparte de lo que somos, creo que la mentalidad que tiene nuestra familia en su conjunto es genial. Es algo que me gustaría que todo el mundo pudiera tener, pero por desgracia no ocurre así", aseguraba hace unos días en una entrevista.

Schumacher reconoció que una de las ventajas frente a otros competidores en su paso como piloto ha sido la cercanía de mantener a su círculo, algo que otros pilotos no pueden al provenir de otros lugares: "He tenido la oportunidad de crecer en mi propio espacio".

"Eso es una gran ventaja en el automovilismo porque muchos pilotos no tienen el privilegio de aprender al ritmo que quieren. Se ven obligados a aprender todo más rápido. Tal vez se les educa con demasiada dureza, cosa que nunca he experimentado", esas fueron las palabras de Mick Schumacher días atrás, que a sus 23 años se enfrenta a un futuro incierto dentro de la Fórmula 1 que durante tantos años dominó su padre.

