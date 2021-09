Mazepin ataca a la familia Schumacher y responde a Mick: "Buscan protección en la Fórmula 1"

La guerra en el equipo Haas sigue abierta y promete vivir en el Gran Premio de Italia en Monza otro nuevo capítulo. Nikita Mazapin y Mick Schumacher se llevan a matar y ya no lo disimulan. Un conflicto que amenaza la estabilidad de la peor escudería de la Fórmula 1 en la que podría haber graves problemas muy cortos.

Ambos pilotos han tenido importantes conflictos tanto dentro como fuera de la pista. Sin embargo, lo que ha sucedido en las últimas semanas está siendo realmente desagradable y podría llegar a ser muy peligroso si no consiguen detenerlo a tiempo. De momento, en la escudería Haas parece que prefieren mirar para otro lado y dejarles hacer.

Quizás sea en la próxima carrera cuando sea tarde porque una desgracia haya pasado. Mazepin y Mick se encontraron en la pista en el Gran Premio de Países Bajos. Ambos rivalizaban por la posición ante que Nikita cerró de forma brusca al hijo de Schumacher que se terminó tocando con un poste situado a la entrada del pit lane lo que provocó daños en su alerón y terminó arruinando su carrera al tener que pasar por boxes y perder mucho tiempo.

Nikita Mazepin tras una salida de pista en Zandvoort Reuters

Esto hizo estallar al piloto alemán que acusó a su compañero de no saber conducir y de hacerlo temerariamente, unas palabras que no les gustaron nada y que hicieron saltar todo por los aires. Para colmo, Ralf, tío de Mick y hermano de Michael, salió en defensa de su sobrino asegurando que con ese tipo de conducción Mazepin podría matar a alguien.

Esas palabras han sido las que han provocado que Mazepin haya estallado definitivamente y haya criticado duramente no solo a Mick, sino a toda a familia Schumacher, manchando uno de los apellidos más legendarios de la historia de la Fórmula 1 y del motor en general.

Mazepin se defiende

"Hay una frase muy interesante en inglés que tiene que ver con eso. Yo, obviamente respeto las opiniones, porque todos tenemos una, pero parece que obviamente él está protegiendo a su familia. ¿Qué puedo decir? Si su familia necesita protección en la Fórmula 1, estoy más que feliz de escuchar esas cosas".

Mazepin junto a sus mecánicos del equipos Haas Reuters

Mazepin saca pecho de sus maniobras y de su forma de pilotar y asegura que no las va a cambiar porque desde el otro lado del garaje le hayan dado un toque. Una rivalidad que va a romper la poca estabilidad que le quedaba al equipo que dirige Guenther Steiner.

"Yo no he quebrantado ninguna regla del reglamento deportivo de la FIA. Con el libro en la mano, si no hay una parte del coche paralela al tuyo, no estás obligado a dejar espacio y por ende, puedes moverte de izquierda a derecha para seguir por delante y proteger de forma segura tu posición. Así ha sido durante muchos años y respeto las opiniones. Eso sí, yo no voy a dejar de hacerlo, aunque a veces tienes que tener en cuenta que es mejor relajarse y no dañar tu coche, pero veremos. Yo no estoy en el libro de los malos, pero quiero respetar la privacidad de las discusiones internas".

