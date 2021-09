Ralf Schumacher insinúa que Mazepin puede causar muertes en la Fórmula 1

Durante el último fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos, Nikita Mazepin y su compañero de equipo de Haas se pelearon. El ruso estaba furioso porque el alemán lo había adelantado durante la calificación y durante la carrera se hizo notar. El piloto del este de Europa cerró la puerta agresivamente a Mick Schumacher en la recta, encajonándole cerca del muro. Un movimiento que su tío Ralf considera peligroso e impropio de pilotos de Fórmula 1.

"Mick estaba en una posición perfecta para adelantar cuando Mazepin se movió, se detuvo e incluso le rompió el alerón delantero durante la maniobra. Es un movimiento que puede causar muertes. Estas acciones no tienen nada que ver con la Fórmula 1. Este riesgo que asume no se adapta a su talento. Parece abrumado y frustrado. Günther Steiner tiene que intervenir. Con acciones como esta, Nikita no tiene cabida en la Fórmula 1", explotó el expiloto de F1 en Sky Sports.

Esta guerra venía desde la clasificación. Mazepin le criticó en el canal oficial de la Fórmula 1: "No me gusta la gente que es descarada y muestra su verdadera naturaleza en la batalla por el puesto 19. Mientras conduzca en Fórmula 1, no lo toleraré. Cuando le adelanté en Imola en la clasificación, se quejó de que no era posible. Después de eso, hubo una aclaración de que respetaríamos nuestra posición. Sin embargo, ya me superó en Spielberg y ahora de nuevo".

Al día siguiente, Schumacher estaba enojado, descontento con la agresividad con la que su compañero de equipo se había defendido contra él. "Creo que la experiencia de la pista ha sido buena, pero de nuevo hubo un poco de unión con mi compañero de equipo por alguna razón, que no entiendo. Parece que es así", le dijo a Sky F1. Cuando se le preguntó si ambos podían hablar de la situación y corregirla, Schumacher respondió: "Para ser honesto, no lo creo. Parece que tiene esta cosa en la cabeza donde quiere, a cualquier precio, estar frente a mí".

Las escaramuzas entre los dos han tenido como víctima colateral a Sebastian Vettel, quien se arriesgó a golpear a los dos Haas a toda velocidad y debido a su 'bloqueo' se vio obligado a abortar su vuelta en la Q1, quedando eliminado por esta razón. En la carrera, la batalla se invirtió: durante la primera vuelta, Mazepin apretó peligrosamente a Schumacher contra el pit lane, dañando el alerón delantero y arriesgándose a provocar un peligroso accidente.

El padre de Mazepin es el patrocinador principal del equipo Haas, que depende de estos ingresos. Aún así, Ralf Schumacher cree que la salud de los pilotos está en juego: "Incluso si el dinero es necesario para el equipo, no puede ser que pongas en peligro a tus compañeros y posiblemente provoques un gran daño". La guerra entre estos dos pilotos se ha desatado y seguramente se vea un nuevo combate entre ellos este próximo fin de semana en Monza, donde tendrán una carrera más con el segundo experimento de la clasificación al esprint.

