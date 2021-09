Ceferin: "No me importa que Real Madrid, Barça y Juventus se vayan, tienen dirigentes incompetentes"

Aleksander Ceferin no se cansa. Vive obsesionado con el proyecto de la Superliga Europea que Real Madrid, FC Barcelona y Juventus pretenden impulsar para salvar al fútbol de la gran crisis mundial que está viviendo. Sin embargo, el éxito de esta nueva competición supondría el caos y la pérdida del cortijo del presidente de la UEFA.

Por ello, cada vez que tiene una oportunidad y un micrófono delante aprovecha para cargar contra ella y contra los dirigentes de estos tres grandes clubes europeos a los que acusa de "incompetentes". Ahora, en una entrevista con el medio alemán Der Spiegel, el máximo dirigente del fútbol europeo asegura que no le molestaría una UEFA sin Real Madrid, Barça y Juventus: "No me importaría que se fueran, resulta muy divertido que quieran crear una nueva competición y el mismo tiempo quieran jugar esta temporada la Liga de Campeones".

Las críticas de Ceferin han sido realmente duras contra los tres equipos que todavía siguen defendiendo el proyecto de la Superliga Europea y especialmente contra Florentino Pérez, Joan Laporta y Andrea Agnelli, a quienes ataca de manera directa sabiendo que, casi con total seguridad, no va a recibir respuesta. El presidente de la UEFA considera que estos clubes "tienen sencillamente directivos incompetentes" y que son "tipos que han intentado matar el fútbol".

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, en el palco de la Eurocopa Reuters

A título personal, Ceferin hace hincapié en la figura del presidente del Real Madrid al que critica por el intento del fichaje de Kylian Mbappé, jugador del PSG que preside su ahora amigo y mano derecha en la UEFA y en la ECA Nasser Al-Khelaïfi: "Se lamenta y dice que el club solo puede sobrevivir con una Superliga y luego intenta fichar a Kylian Mbappé por 180 millones de euros".

Además, el líder del máximo organismo del fútbol europeo asegura que ha recibido fuertes presiones llegadas desde el entorno de la Superliga, ya que afirma haber recibido amenazas telefónicas cuando le sugirieron que la competición fuera organizada por la propia UEFA. Este rechazó la propuesta y tal y como él mismo cuenta, los clubes interesados le indicaron que tenían mucho dinero e influencia y que iban a demandarlo si no cedía.

Por último, habló de la creación de una nueva medida de control financieron de los clubes que sustituiría al Fair Play Financiero y que prefiere llamar balance competitivo. En él, se impondría un pago obligatorio a todos los clubes que superen un cierto límite en el gasto. Dichos ingresos de esos pagos deberían ser repartidos entre el resto de clubes.

Su pelea con FIFA

Ceferin también ha hablado con The Times para analizar su guerra con la FIFA por la posible celebración de una Copa del Mundo cada dos años: "Espero que la FIFA entre en razón, no creo que hablar con todo el mundo menos con las confederaciones sea la forma adecuada de enfocar esto. No nos han dicho nada, ni una llamada, un correo… nada. Solo sabemos lo que hemos visto en la prensa. Podemos decidir no participar. Por lo que sé, los sudamericanos piensan lo mismo. Buena suerte con un Mundial sin nuestras dos confederaciones. No creo que pase jamás, va contra los principios básicos del fútbol".

Aleksander Ceferin y Gianni Infantino, durante la final de la Eurocopa Mike Egerton / PA Wire / Dpa

"Estaríamos matando a los jugadores si les pedimos jugar un torneo de un mes cada verano, y, si es cada dos, coincidiríamos con el Mundial femenino y con los Juegos Olímpicos. El valor que tienen estos torneos es que se produzcan cada cuatro años. El aficionado los espera, son como los Juegos Olímpicos, un evento importante. No creo que nuestras federaciones apoyen una idea como esta". Ceferin asegura que UEFA y Conmebol están alineados en el mismo bando.

"Ambas competiciones, la Euro y el Mundial, deberían ser cada cuatro años, pues son interesantes precisamente por eso. No creo que duplicar su periodicidad duplique los beneficios, pero sí, seguramente desde el punto de vista económico sea bueno para nosotros, pero estaríamos matando el fútbol y a los jugadores. Esto solo nos alejaría aún más de los clubes".

"En esta misma ventana de selecciones los clubes ya nos han dicho que no quieren dejar ir a sus jugadores si tienen que hacer cuarentena a la vuelta, pero, ¿qué pasaría si deciden no cedérnoslos nunca más? No estoy muy seguro de si esta gente sabe lo que se está jugando con esto".

