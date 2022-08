Ilusión o falsas expectativas: el primer problema del nuevo Barça de las palancas

La Liga 2022/2023 ha comenzado y lo ha hecho con una gran sorpresa a las primeras de cambio. El Fútbol Club Barcelona no pudo pasar del empate a 0 en la visita del Rayo Vallecano al Camp Nou. Un Barça que ha hipotecado su futuro con las famosas palancas de Joan Laporta. Y todo para no volver a firmar un año en blanco.

Importantes fichajes, una pretemporada ilusionante y un batacazo que ni siquiera ha querido maquillar Xavi Hernández. El entrenador azulgrana habla de ilusión, pero también de las altas expectativas que se han generado alrededor del nuevo Barça. La cuestión es cuan fina es esa línea que separa a la citada ilusión con una falsa, que no alta, expectativa.

Con jugadores como Robert Lewandowski o Raphinha, el equipo culé parece preparado para pelear por todo. Sin embargo, la pregunta que comienza a planear sembrando la duda es si este renovadísimo Barcelona podrá conquistar algún título antes de que finalice el próximo mes de junio.

[El Barça de las palancas: así se ha transformado el club hasta hacer posible el proyecto de Joan Laporta]

Xavi no se corta. Si no se gana ningún trofeo, la temporada será decepcionante. Más después de no poder levantar ni un solo título a lo largo de la pasada campaña. El técnico del Barça pide paciencia a sus aficionados. Mientras tanto, en el club se mueven en el mercado de fichajes para dar salida a algunos de sus todavía jugadores para aligerar masa salarial. Y es que no hay que olvidar que todavía falta por inscribir a una de las caras nuevas.

Joan Laporta y Jules Koundé, en su presentación Gerard Franco / DAX via ZUMA Press / DPA

Jules Koundé se quedó fuera del partido inaugural de La Liga frente al Rayo Vallecano. El motivo no es otro que no había manera de inscribirle por motivos económicos. Ni siquiera con la activación de las distintas palancas. Cuatro palancas para ingresar más de 800 millones de euros, incluidas las plusvalías.

El Barcelona necesita vender para contar con el central francés. E incluso con esta piedra en el camino, desde la entidad blaugrana ya se habla de más fichajes antes del final de la presente ventana de transferencias, la cual cierra en España el próximo 1 de septiembre.

Cuatro palancas

La temporada 2021/2023 fue desastrosa para el Barcelona. Los culés consiguieron maquillar el curso con un segundo puesto en La Liga y algún que otro polémico arbitraje. Fuera de la Champions en la fase de grupos y eliminado de la Europa League, a los de Xavi Hernández se le hizo eterno el final de la campaña. Todo ello entre una crisis económica y el largo luto por la salida de Leo Messi rumbo al PSG.

Sin poder permitirse otro curso así, Joan Laporta avisó el pasado 8 de junio de unas medidas tan urgentes como llamativas: las palancas. "Si los socios aprueban las palancas económicas, podremos salir de la UCI", aseguró el presidente culé. El término que era desconocido por la mayoría de los aficionados, se convirtió en la palabra más pronunciada en tertulias de radio o de bar.

[El reto de Xavi en el Barça: superar la presión por ganar con el futuro del club en juego]

Con el visto bueno de los socios, las palancas comenzaron a activarse una tras otra, al mismo ritmo que en Can Barça iban anunciándose fichajes. La primera se anunció el 29 de junio. Acuerdo con la sociedad inversora Sixth Street Partners para la explotación del 10 por ciento de los derechos televisivos durante los próximos 25 años. Esto a razón de 207,5 millones de euros.

Con la misma compañía de Estados Unidos se alcanzó un nuevo negocio ya el 22 de julio. Sixth Street Partners se hizo así con la explotación del 15 por ciento de los derechos de televisión del Barcelona por, también, los próximos 25 años. 400 millones de euros y un cuarto del total de los derechos de la entidad azulgrana en manos de la sociedad norteamericana.

Raphinha, en un partido del FC Barcelona de la temporada 2022/2023 Reuters

De la primera a la segunda palanca, cuatro importantes fichajes: Franck Kessié, Andreas Christensen, Raphinha y Robert Lewandowski. Además de los nuevos contratos de Ousmane Dembélé y Sergi Roberto, quienes finalizaron su anterior vinculación con el club el 30 de junio sin renovar. Para poder frente a todos estos movimientos se activó esa segunda palanca, pero era necesario más.

De ahí que el 1 de agosto, en medio de la presentación de Jules Koundé como nuevo futbolista culé, Joan Laporta revelase que había vendido el 25 por ciento de Barça Studios a la empresa Socios.com por un valor de 100 millones de euros. Esta tercera palanca iba encaminada a poder inscribir a todos los citados futbolistas antes del debut liguero. Pero la cosa se torció.

[Laporta se sincera sobre las palancas del Barça: "Ha sido una decisión que no quería tomar"]

Con el objetivo de superar las trabas de la patronal para inscribir a los fichajes, a Dembélé y a Sergi Roberto, el Barcelona activó la cuarta palanca. Así las cosas, el club catalán ha vendido el 24,5 por ciento de Barça Studios a Orpheus Media por otros 100 millones de euros. Esta empresa es administrada por Jaume Roures. Con esta última venta, el Barça logró inscribir a todos menos a uno, Koundé aún está a la espera.

Decepción para empezar

Después de este verano de lo más movido, el Barça de Xavi decepcionó a las primeras de cambio. No pudo ganar en casa y es que, además, el Rayo Vallecano tuvo opciones de llevarse los tres puntos del Camp Nou. Un golpe que ni el entrenador blaugrana quiso encubrir: "Estamos decepcionados. Puede ser que las expectativas que se han generado se hayan pasado un poco. Es un poco insuficiente".

Xavi Hernández, dando indicaciones a los jugadores del FC Barcelona durante la pausa de hidratación EFE

"No quiero buscar excusas. Solo explicaciones. Mejor que haya expectativas altas. Bienvenido sea. Soy el primero que acepta estas expectativas. Quizás, por buscar una explicación, nos haya tensionado un poco más. Nos ha faltado efectividad. Era un partido para poder ganarlo bien", aseguró ante los medios de comunicación en rueda de prensa.

Unas palabras que se han destacado en los diferentes medios de comunicación. Y es que la sorpresa ha sido mayúscula para empezar. La prensa deportiva de Madrid habla de "petardazo" o "planchazo", mientras que en la Ciudad Condal hay división de sensaciones. Por un lado, Mundo Deportivo el "debut amargo".

Desde este medio catalán, se pone de relieve que "el nuevo Barça arrancó con un viejo defecto, no materializó sus ocasiones ante un rival ordenado". Pero el diario Sport tira de ilusión: "Esto no ha hecho más que empezar". Ilusión... y realidad. Porque este otro periódico de Barcelona no oculta la obviedad: "Decepcionante empate" o "el equipo demostró que tiene mucho que mejorar".

La temporada solo acaba de comenzar, pero la duda ha quedado sembrada en el estreno liguero. El todopoderoso Barça que ha creado Laporta para dejar atrás el año en blanco, que para rematar finalizó con La Decimocuarta del Real Madrid, tiene margen de mejora. Ha fichado bien, sí; pero a costa de hipotecar el futuro de la entidad. Por el momento, los culés están a la espera de resultados.

Sigue los temas que te interesan