Take Kubo manda su primer mensaje fuera del Real Madrid: estrella de la Real Sociedad en Cádiz

Take Kubo brilla en La Liga fuera del Real Madrid. El jugador japonés guio a la Real Sociedad en su victoria ante el Cádiz CF en su estreno con la camiseta txuri urdin. El '14' del equipo donostiarra hizo el único gol del partido y demostró su gran calidad que le llevó a pertenecer al equipo blanco. De hecho, sigue manteniendo el interés por el jugador con el tipo de acuerdo al que llegó con los vascos. Desde Concha Espina no pierden su pista y este domingo mandó su primer mensaje.

Tras un robo de Brais Méndez en campo del Cádiz, Mikel Merino dio un pase medido al japonés, que controlaba con la pierna izquierda y batía con la derecha a 'Conan' Ledesma. Impecable Kubo, que no podía tener mejor estreno como txuri urdin. La Real Sociedad ya disfruta del talento incipiente que es el nipón, que no marcó ningún tanto la última temporada en el RCD Mallorca y que arranca esta nueva etapa de otra manera.

Cabe recordar que la Real Sociedad se hizo con todos sus derechos federativos y el Real Madrid se guarda una opción preferencial por el jugador durante los próximos cinco años. Además, el club blanco se reserva un 50 por ciento de la plusvalía de una futura venta. Tiene una cláusula de salida de 60 millones. Los merengues pueden igualar cualquier oferta de otro club para volver a contar con sus servicios, así como si se produce una venta se llevará la mitad de lo que ingresen los vascos menos los seis millones que pagaron.

Kubo, tras su primer gol con la Real Sociedad:



🗣 "Todo el verano he estado trabajando el remate y de momento está dando resultados. Más de medio gol es de Mikel Merino, un pase de locos". #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/7JTSNnkLsY — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) August 14, 2022

"Quiero dar mi mejor versión", avisaba en su primera rueda de prensa como jugador de la Real Sociedad. Lo demostró en su primer partido oficial. Si le respetan las lesiones que le lastraron el pasado curso y que le impidieron brillar, está claro que puede ser una de las figuras de La Liga. Después de vestir las camisetas del Mallorca, el Villarreal o el Getafe, ahora le llega una nueva oportunidad que no quiere desaprovechar para demostrar que es un jugador de primer nivel.

Kubo se fue porque no tenía hueco en el Real Madrid por cuestiones legales con el cupo de extracomunitarios, no porque no se confiase en él. En la entidad madridista siguen teniendo fe en el nipón, pero necesitaba minutos de calidad. En la Real Sociedad hicieron una apuesta clara sobre su figura, Imanol Alguacil demuestra en el primer partido que va a ser importante y el jugador le devuelve la confianza con el gol de la victoria. Mientras, los blancos a esperar su crecimiento.

[El valor de Vinicius se dispara: la mejor delantera con Benzema y el testigo sin Mbappé]

El método de Alguacil se testará no solo en La Liga, también en la Europa League. Vuelven a la fase de grupos con la meta de superar por fin la barrera de los octavos de final que suele ser donde es apeada de su trayecto continental. Take Kubo podrá demostrar también en el Viejo Continente su calidad.

Sigue los temas que te interesan