Mondo Duplantis rompe su récord del mundo de salto con pértiga: el 6,19 que deja atrás a Sergey Bubka

Hacía tiempo que le perseguía y, finalmente, lo ha conseguido. Armand Duplantis ha saltado 6,19 metros mejorando en un centímetro el récord que él mismo había establecido en 2020. 'Mondo', saltador sueco de origen estadounidense, ha conseguido esta proeza en la cita bajo techo de Belgrado este lunes. Ha batido hasta en tres ocasiones la mejor marca histórica, dejando atrás el 6,16 de Renaud Lavillenie y el 6,15 de Sergey Bubka.

La Covid y sus consecuencias han sido las únicas de parar a este pertiguista que ha nacido para hacer historia. Duplantis también posee la mejor marca al aire libre y buscará en los Mundiales de pista cubierta en la misma ciudad en la que ha batido el récord seguir subiendo de altura a partir del 18 de marzo, en el Stark Arena. Desde su irrupción incluso en categorías sub18, la pasión que despierta el sueco es comparable a la de pocos deportistas.

En una competición con seis participantes, Duplantis ha tomado el pulso al listón en los 5.61 metros, que ha superado a la primera con ya todos sus rivales fuera de competición. Después, tampoco ha titubeado en los 5.85 ni en los 6 metros y se ha ido directo a por la marca del récord del mundo. No ha podido con el listón ni en su primer intento ni en el segundo. No obstante, sí lo ha superado en el tercero, en el que, pese a tocarlo, este no ha caído y ha permitido que se viera un salto para la historia.

Al vigente campeón olímpico y europeo en pista cubierta solo se le resiste hasta ahora los dos títulos mundiales, ya que el de Europa al aire libre lo consiguió en 2018. El próximo mes de julio intentará desquitarse en Eugène de la plata mundialista al aire libre con el que tuvo que conformarse en 2019. En cualquier caso, el mundo revive la sensación que Bubka producía en cada prueba: que allá donde compite puede establecer una nueva marca.

Los récords de Bubka

Es el sucesor del considerado como mejor saltador de todos los tiempos. El ucraniano, ahora presidente del Comité Olímpico de su país y protagonista en la actualidad por la invasión rusa en la que busca defender a su nación, logró 35 récords mundiales (17 al aire libre y 18 en pista cubierta) a lo largo de su carrera. 'Mondo' ya va por tres con solo 22 años, aunque le añade la dificultad que supone haber saltado más alto que nadie apoyado en la pértiga.

Ahora ya soñar con tocar el cielo que supone superar la barrera del 6,20 que da vértigo solo de pensarlo. Esa es la próxima marca que se pondrá. La operación de vista a la que se sometió para ver mejor, así como el cambio de residencia a Estocolmo, han sido el caldo de cultivo para conseguir este récord. Después de atacar el 6,19 y ponerlo en la historia, Duplantis revive el mito de Ícaro. Esta noche, en vez del sol, tocó las estrellas en Belgrado.

