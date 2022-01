'Mondo' Duplantis quiere romper la historia en 2022: un cambio de vida para encontrar su récord eterno

Armand Duplantis es uno de esos niños prodigio del deporte que nacen una vez cada 50 o 100 años. Sin embargo, a este saltador con pértiga sueco eso le sabe a poco. Su verdadero reto es que nadie más pueda ser como él. Conseguir registros que sean eternos y que pongan así en valor su capacidad para haber llevado su disciplina a otra dimensión.

Cada vez que hay una competición de atletismo, si el nombre de 'Mondo' está entre los participantes, todo adquiere un valor mayor. Desde su irrupción incluso en categorías sub18, la pasión que despierta el sueco es comparable a la de pocos deportistas. Muchos recuerdan su caso al de otros hérores como en su día lo fueron Usain Bolt para la velocidad o incluso Michael Phelps para la natación. Superdotados con un lugar reservado en el Olimpo.

Solo así se explica que con 22 años, Duplantis compita únicamente contra sí mismo. Ni siquiera contra la historia porque ya es suya hasta que aparezca alguien capaz de arrebatársela. Así lo ha demostrado una vez más en Alemania, donde ha hecho su última aparición y donde ha dejado las primeras conclusiones positivas de su nueva vida.

Armand Duplantis en el World Tour de Karlsruhe European Athletics

El brillo de Karlsruhe

'Mondo' acaba de participar en el World Tour que ha tenido lugar en la localidad de Karlsruhe, en la región de Baden-Wurtemberg, en el suroeste de Alemania y casi pegando con Francia. Era su primera competición del año. Una aparición temprana que podía ser excusa para no mostrar una gran versión de un saltador que, a medio gas, es muy superior a cualquier rival en el mundo.

Mientras todos sueñan con llegar a los 6 metros, 'Mondo' tiene ahí su punto de partida, donde se empieza a medir con las leyendas de este deporte. El problema es que ya nadie le queda por delante, solo la eternidad. En Alemania se puso a prueba y a punto estuvo de hacer historia una vez más en su afán por llegar al ya mítico 6,19. Ese es su mayor objetivo de cara al 2022. Su límite, el 6,18 metros de Glasgow 2020 con el que mejoró su propio récord del mundo conseguido una semana antes en Torun.

Con solo dos saltos ya se había llevado el título en el meeting alemán. En el primero, de 5,71, se situaba en posiciones de podio. Su poderío y superioridad le llevaron a superar sin esfuerzo una altura que para muchos de sus rivales era un muro casi vital. En su segundo intento se fue directamente por encima de los 6 metros para amarrar la victoria y centrarse en su verdadero objetivo. Probarse para ver cómo de cerca tiene volver a mejorar su récord del mundo.

Gracias a su 6,02 superó a todos sus rivales a los que dejó a años luz y consumó su salto número 26 por encima de la mítica barrera de los elegidos. El estadounidense Lightfoot fue quien más cerca se quedó del sueco y se llevó el segundo puesto con un salto de 5,89. La lucha por la tercera plaza apenas superaba el 5,71. Así de imponente ha arrancado Duplantis el 2022, firmando una marca que hubiera estado entre las mejores del 2021 y solo a un centímetro del oro olímpico ganado en Tokio hace unos meses. Una auténtica barbaridad.

Armand Duplantis durante un salto en el World Tour de Karlsruhe 2022 European Athletics

Los objetivos del futuro

Después de asegurarse la victoria de forma imperial, Duplantis se fue directamente a por el 6,19 con la esperanza de poder romper a las primeras de cambio la mítica barrera que él mismo ha creado. Todavía le falta para estar a su mejor nivel, pero una vez amarrado el triunfo, era el momento de empezar a probar su vuelo hacia la eternidad.

Hizo varios intentos y se quedó muy cerca de agrandar su leyenda, pero de momento ese registro tan soñado y anhelado durante el último año y medio tendrá que esperar. Ese es su gran reto de cara al 2022, volver a establecer el récord del mundo y seguir elevándolo tanto como sea posible. Cuantos más centímetros le gane al listón, más cerca estará de que nadie más llegue tan arriba como lo hace él.

El genio sueco aspira a conseguir pronto esos 6,19 y a soñar con tocar el cielo y esa barrera del 6,20 que da vértigo solo de pensarlo. Sin embargo, en un futuro lleno de pruebas, también persigue el reto de ganar la triple corona. Después de la medalla de oro ganada en el Europeo de 2018 y del oro olímpico ganado en Tokio, ahora solo le resta el Campeonato del Mundo para tener las tres victorias más preciadas.

Ya acarició este título en Doha, en el año 2019, cuando se colgó la plata. Será este verano en Estados Unidos, concretamente en Eugene, donde Armand Duplantis intente completar su tridente de triunfos para consagrarse como lo que ya es, el más grande de todos los tiempos en el universo de la pértiga. Por el camino tendrá también el desafio de seguir elevando el récord mundial de salto con pértiga al aire libre, reconocimiento que hizo suyo tras superar en Roma el 6,14 del mítico Sergei Bubka.

Duplantis arrebata el récord a Bubka: realiza el mejor salto con pértiga de la historia EFE

Su nueva vida

Para poder conseguir todos esos retos, Armand Duplantis ha decidido hacer algunos cambios en su vida que podrían tener resultados en el corto plazo. Unos han sido en su físico y otros han sido necesarios para su bienestar en una época tan complicada como la actual, con una pandemia azotando a la sociedad y, por ende, al deporte.

El primero de esos cambios de 'Ícaro', como cariñosamente se conoce a Duplantis por su afición a volar tan cerca del sol, es la operación en la vista a la que se sometió hace unas semanas. El propio 'Mondo' tenía claro que este era uno de sus mayores hándicaps para seguir progresando. Los expertos concuerdan en que este podía ser uno de sus pocos defectos.

Tras pasar por el Memira Eyecenter de Estocolmo, Duplantis corrigió sus problemas de miopía y ahora un nuevo mundo se ha abierto ante sí: "Es absolutamente maravilloso poder ver bien. Es algo completamente nuevo para mí". Así de feliz se mostraba en declaraciones recogidas por el medio aftonbladet.se.

De esta manera, 'Mondo' podrá decir adiós a sus lentillas, un accesorio indispensable para él en sus vuelos: "Mi mayor temor siempre ha sido que hubiera algún problema con las lentillas en medio de una competencia. Sobre todo en los grandes campeonatos. Que se me caería una lentilla o algo así. Siempre lo he tenido en mente y me estresaba ese pensamiento. Se convirtió en una idea fija y recurrente al final en mi cabeza. Además nunca me he sentido cómodo con las lentillas, siempre me han irritado un poco los ojos".

Armand Duplantis saluda tras cosechar su récord mundial REUTERS

Por si hacía falta algo más, el propio atleta sueco reconocía abiertamente que este era uno de sus pequeños frenos: "Creo que la operación me hará mejor saltador. Sobre todo, que me quita la preocupación, ese miedo a que algo suceda que siempre me ha comido por dentro".

El nuevo Duplantis de vista clara ha añadido otra particularidad a su nueva vida. Un cambio de residencia, motivado en parte por un calendario adaptado a las necesidades y al estado de provocado por la Covid-19. 'Mondo' ha decidido trasladar su cuartel general de Estados Unidos a Suecia. Hay que recordar que, a pesar de ser atleta sueco, nació en Lafayette, en el estado de Luisiana.

A partir de ahora vivirá cerca de Estocolmo y tendrá más fácil acudir a las diferentes competiciones que se celebren en Europa con muchos menos viajes y, por consiguiente, menos riesgo y menos exposición. De esta forma, podrá atacar su sueño de llegar al mítico 6,19 más pronto que tarde probablemente en el Viejo Continente.

