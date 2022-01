Los 'Hispanos', a por el tercer oro seguido: "Hemos hecho historia y en España no se valora"

Nunca antes una selección de balonmano había llegado cuatro veces seguidas a una final de un Europeo. Los 'Hispanos', que no fallan a la cita desde 2016, defienden este domingo su doble corona consecutiva contra Suecia. España ya ganó al combinado escandinavo en esta edición y viene con la moral por las nubes tras imponerse a Dinamarca en semis. Por todo ello y por su garra son los favoritos.

EL ESPAÑOL ha hablado con Aitor Ariño, jugador del FC Barcelona y de la Selección. Él se colgó el oro con sus compañeros en 2018 (Croacia) y en 2020 (Austria/Noruega/Suecia) y quiere llevarse el tercero consecutivo en Budapest. Precisamente, Suecia es la única selección en haber ganado tres oros continentales seguidos (entre 1998 y 2002) y ahora es la única que puede evitar que los 'Hispanos' igualen su registro.

Aitor prefiere no hablar de favoritismo porque así es la filosofía de esta Selección. Rebatirle esto no tendría sentido y a la vista está el porqué. El balonmano español sigue estando arriba y sobrevive al paso de los años, pero siente que no le llega el reconocimiento que debería tener. Más no pueden hacer. Eso no quita que se hayan vuelto a plantar a un paso de sumar otro oro europeo.

Aitor Ariño, a la derecha, tras conseguir España el pase a la final del Europeo Reuters

Quería empezar preguntándote por el cúmulo de emociones que se da tras ganar a Dinamarca. ¿Qué significa para el vestuario estar en otra final de un Europeo?

Estamos muy felices, la verdad. Contentos de llegar a otra final sabiendo que este grupo está haciendo historia, que es increíble todo lo que estamos consiguiendo. Y bueno, aún no nos lo creemos del todo, ¿no? Todo lo que estamos haciendo, llegando a cuatro finales seguidas.

Cuatro finales seguidas, ¿eh? Desde 2016 que no os bajáis de ahí. ¿Esto cómo se consigue?

Con muchísimo trabajo y, como bien decimos todos, nuestra fortaleza está en el grupo, en el equipo. Hay otras selecciones que a lo mejor tienen jugadores muy determinantes, en ataque o en defensa, pero nuestra fuerza es el grupo. Gracias a Dios, aunque haya cambios y nuevas generaciones, estamos peleando ahí arriba y consiguiendo los objetivos.

Mencionas los cambios. Salen y llegan jugadores, pero la esencia de los 'Hispanos' siempre se mantiene.

Eso es gracias a la metodología de trabajo. Todos los grupos de la Selección tiene la misma metodología de trabajo, la misma metodología de juego, y los jugadores españoles nos adaptamos muy bien a esto. Como lo estamos haciendo hasta ahora con con Jordi es más fácil para el que viene nuevo y más fácil para que se pueda adaptar.

Tú que has vivido desde dentro todo este proceso del tirón y has formado parte de tantos éxitos, ¿cómo le explicas a la gente, que se puede incluso acostumbrar a esto, que no es fácil?

Solo hay que ver que nadie lo ha conseguido antes, que somos los primeros que lo consiguen. Si nadie lo ha hecho antes, está claro que es muy difícil y que es especial. Así que hay que ponerlo en valor.

Cuando Dinamarca 'eligió' enfrentarse a nosotros, cogimos más fuerza

¿Os sorprendió que Dinamarca os 'eligiera' para las semis? Que sí, que venían de ganaros en el Mundial y en Tokio, pero es que sois los campeones de las últimas dos ediciones...

Sabíamos que ellos en los últimos años nos han hecho mucho daño y nos han ganado. Entendemos que fuese así. Nosotros tras eso cogimos más fuerza, creimos más en nosotros y teníamos más ganas de conseguir ganarles y llegar al final.

¿Crees que eso pudo jugar un papel fundamental a vuestro favor?

Sí, está claro. Nosotros al final queríamos demostrarles que se habían equivocado y que éramos capaces de ganarles e, incluso, ganarles bien.

¿Sentís que llegáis como favoritos a la final contra Suecia?

No, no -risas-. Al final nosotros nunca nos hemos sentido favoritos. Simplemente intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Siempre desde la humildad y creo que ese es nuestro fuerte: vivirlo así, no rendirnos y tener nuestra fortaleza en el grupo.

Tomárselo de otra forma afectaría de forma negativa.

Sí, sí. Y sobre todo porque no es nuestra filosofía. Entonces, no vamos a cambiar lo que nos ha traído hasta aquí.

Pero desde 2014 no perdéis contra Suecia -risas-.

Sí, pero ya te digo que cada partido es diferente. También es mucho más difícil ganar a un rival dos veces en un mismo campeonato. Como bien te he dicho, trabajaremos al máximo y veremos a ver qué tal nos sale y, poco a poco, trabajar en nuestros puntos fuertes.

¿Qué creéis que puede cambiar Suecia respecto a vuestro último cara a cara?

Suecia tiene un juego muy directo, que es fundamental y lo basa todo en Gottfridsson, y también en la seguridad en su portería. En las semis estuvo increíble Palicka. Creo que que su juego es lo que pueda generar Gottfridsson y lo que puedan correr al contrataque.

¿Cuáles son las mejores armas de España para intentar conseguir el oro?

La defensa, sobre todo. Creo que este campeonato estamos haciendo un trabajo espectacular en defensa, como pudimos ver contra Dinamarca. Esto nos ayuda a que la portería esté acertada ym luego en ataque, nuestro juego colectivo siempre nos ayuda y nos hace conseguir cosas.

Y luego que salga una actuación individual como la que vimos de Aleix Gómez contra Dinamarca. ¿Qué le dijisteis?

Ya nos tiene malacostumbrados a este tipo de cosas. Al tío le salió un partido muy completo y estamos contentos de que él pueda tener estas actuaciones, lo podamos vivir y nos ayude a ganar así.

Leía hoy un titular que decía que si Aleix en lugar de español fuera danés, valdría millones.

Yo creo que todo el mundo es consciente de la calidad que tiene el jugador y mira lo importante que es tanto para la Selección como para el club. Así se ha hecho valer, que el Barcelona ya lo tiene atado varios a años gracias a su trabajo y a su rendimiento.

¿Se infravalora al jugador español en Europa?

No, no. A nivel europeo, precisamente, no. Todos estamos en equipos top a nivel europeo y todos somos conscientes de que estamos muy bien valorados fuera. Desgraciadamente, hay que darle más valor dentro del propio país al balonmano español y todo lo que se está consiguiendo.

Ves la influencia que tienen en el exterior todas las noticias y los jugadores de lo que van consiguiendo y con nosotros, que hemos hecho historia y que estamos haciendo cosas que nadie ha hecho antes, no se está dando el valor que merece desde el propio país. Y esto es lo que choca un poco. Es lo que te digo, fuera sí que estamos todos muy bien valorados y, gracias a Dios, estamos en los mejores clubes del mundo.

La persona española se tiene que sentir orgullosa, que todo el mundo forme parte de esto

Es difícil hacer más que lo que habéis hecho para que se valore este deporte en España.

Hay que valorar lo que se ha conseguido, sobre todo la manera con la que se han conseguido las cosas y poner en eco de todo el mundo que esto es fruto de mucho trabajo. La persona española se tiene que sentir orgullosa, que todo el mundo forme parte de esto.

Tras ganar a Dinamarca, los periodicos y las noticias deberían abrirse con que España vuelve a estar en otra final, que son cuatro consecutivas y nadie lo ha conseguido antes. No puede ser que este sábado dos periódicos abran con posibles fichajes de fútbol cuando hay un equipo nacional, la Selección, que está haciendo historia.

Pasando a lo personal, este torneo era muy especial para ti, ¿no? Era el primer torneo grande tras recuperarte de una lesión grave y habiendo sido padre hace solo unos meses.

Pues bien, un poco cúmulo de emociones. Te preparas e intentas recuperarte lo antes posible para poder jugar, y gracias a Dios, tuve una recuperación muy rápida. Hoy puedo disfrutar de poder estar en el grupo otra vez y eso era un paso muy importante para mí.

Después tuve a mi hijo, que es lo mejor que me ha pasado en la vida, y lo estoy echando muchísimo de menos. Es la primera experiencia fuera durante un mes sin él y se hace un poco duro, pero con muchísimas ganas de poder volver a casa, de estar con ellos y ver también cómo crece y evoluciona.

Merece la pena volviendo a casa con una medalla.

Sí, sí -risas-. Está claro que hemos conseguido un objetivo muy importante, que es traer una medalla. Y ahora pues nada, a disfrutar lo máximo en la final.

Habiendote perdido Tokio 2020 por esa lesión, ¿te encontraste diferencias en el grupo al volver?

Con las mismas ganas siempre. El grupo no ha cambiado tanto y me han estado explicando las nuevas vivencias que ha tenido grupo. He visto que los compañeros han disfrutado muchísimo en Tokio, donde consiguieron un metal, y les he estado preguntando que cómo era todo eso porque yo no lo pude vivir. Gracias a los que me han contado me puedo hacer un poquito la idea -risas.

Visto el gran rendimiento en este Europeo, pase lo que pase en la final, los 'Hispanos' nos seguirán dando más alegrías.

Por supuesto.

