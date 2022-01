El plan de DJ Varela para luchar en MMA y perder 100 kilos: de los excesos a la dieta y el deporte

La lucha contra la báscula es una batalla ante la que pelean millones de personas en todo el mundo día a día. También en la élite del deporte se suceden casos de atletas que libran esta pelea contra los kilos de más. Pero ha sido el caso de DJ Varela el que ha traspasado fronteras en los últimos días. Un hombre que ha perdido más de 100 kilos en los últimos 18 meses para conseguir cumplir su sueño: ser luchador de artes marciales mixtas (MMA).

DJ Varela llegó a pesar 500 libras -algo más de 225 kilogramos-. Pero no siempre fue así, cuando era un adolescente su físico era atlético fruto del deporte que practicaba en aquella época. Pero los excesos años más tarde provocaron un brutal cambio en su físico. El trabajo en la noche le llevó a comer mal y al alcohol y de ahí a ir sumando kilos... y más kilos.

Sin embargo, llegó el momento de decir basta. Persiguiendo el sueño de las MMA, se decidió por inscribirse en un gimnasio y comenzar a trabajar con un entrenador personal. Pero también a cuidar su dieta y olvidar los viejos vicios. Todo ello ha dado un gran resultado. Más de 100 kilos menos en tan solo año y medio llevando a cabo sus nuevos, y saludables, hábitos. Esta es su historia.

'Nuevo yo'

Gracias a la serie web Truly Brand New Me (Un nuevo yo), DJ Varela cuenta cómo ha sido su proceso de cambio. Así se pueden ver imágenes de cuando alcanzó su peso máximo, alrededor de 227 kilos. Todo ello por su trabajo como promotor en la vida nocturna: "La bebida, la comida, las altas horas de la noche... todo esto siguió avanzando por un largo tiempo".

Todo esto le llevó a ir aumentando de peso muy rápido: "Un día típico para mí era comer bocadillos constantemente, ya fueran patatas fritas, ramen, un sándwich, bocadillos constantemente". Finalmente, decidió dar un giro de 180 grados a su vida. Así dio inicio a un proceso de entrenamiento y dieta que le ha llevado a perder 300 libras. De 500 a 200, lo que supone pasar de esos 227 kilos a unos 90.

"Mi rutina de ejercicios ha evolucionado a lo largo de los años. Al principio, se basaba principalmente en el entrenamiento de fuerza. Ahora se basa más en la técnica y en ser más funcional", confiesa un DJ Varela que ahora continúa con el plan para llegar a debutar en las artes marciales mixtas.

"Ser un luchador de MMA ha sido uno de mis sueños desde mi viaje de pérdida de peso", revela. El impacto mediático corre a su favor para lograr esa primera pelea amateur y dar el salto así al escenario de las artes marciales mixtas. Nadie obvia todo el esfuerzo que ha puesto de su parte para conseguir volver a estar en forma.

DJ Varela presumiendo de nuevo físico durante el capítulo de Brand New Me

"Cuando ahora me miro al espejo, ver a la persona que siempre visualicé", afirma DJ Varela. Recuperada la sonrisa, toca mirar al futuro y lo hace pensando en las MMA y en continuar con un equilibrio entre cuerpo y mente: "Espero con ansias el futuro en cuanto a asegurarme de que mi cuerpo, mi mente y mi espíritu puedan estar donde deben estar para competir como un luchador de artes marciales mixtas".

"Voy a seguir evolucionando para así convertirme en más y fortalecer mi cuerpo", sentencia antes de dar un consejo a todos aquellos que se sientan identificados con su historia: "La primera salida es hacia dentro, así que miré hacia dentro para encontrar la respuesta que necesitaba. Una vez que encuentres esa respuesta, continúa desde ahí".

