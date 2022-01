Los hermanos Logan y Jake Paul, los 'youtubers' que avergüenzan al boxeo entre adicciones y farsas

Algunos piensan que se ha llegado demasiado lejos con la 'broma' de los dos hermanos-youtubers (y millonarios) que se han hecho boxeadores profesionales. No es para menos. Logan Paul y Jake Paul llenan pabellones y se codean con nombres de los más importantes de la historia del boxeo. Se han hecho con la potestad de ir lanzando retos a todo el mundo con el poder que les da la viralidad, siempre bajo la polémica.

Los hermanos Paul han protagonizado innumerables polémicas. El mayor, Logan, tiene 26 años y el primer gran escándalo que protagonizó fue publicar en 2017 un video en YouTube que incluía a una víctima de suicidio recientemente fallecida. Jake, de 24 años, entre otras cosas, llegó a decir que "el 98 por ciento de las noticias sobre Covid son falsas". Los problemas le rodean, pero tienen éxito y eso les hace intocables.

En cuanto al boxeo, ambos pelearon a la vez por primera vez. Fue en 2018 y bajo las reglas amateur, en una velada en la que se enfrentaron a dos youtubers británicos, KSI y su hermano menor Deji. Logan, el que más seguidores de los dos, protagonizó la pelea estelar, aunque el tiempo ha colocado a Jake como el mejor púgil de los Paul, tanto así que lleva cinco combates profesionales.

El único combate profesional de Logan Paul fue una revancha con KSI en la que acabó derrotado, pero que estuvo marcado principalmente por un comentario que dijo contra su oponente acusándole de haber tenido cinco abortos: "Cinco bebés muertos. Podría devolver el favor y matarte".

"La pelea de la vergüenza"

Tras aquello, su regreso al ring fue a lo grande al enfrentarse en una pelea de exhibición contra Floyd Mayweather. En la previa, el protagonista fue Jake por pelearse con el rival de su hermano al quitarle el sombrero de la cabeza, lo cuál enfureció a Money como pocas veces se le ha visto. En cuanto al combate, este acabó siendo catalogado de farsa, al aguantar en pie el youtuber llegado al último asalto cuando incluso en cierto momento pareció que Mayweather le noqueaba sin querer y le ayudaba a mantenerse en pie.

Ahora Logan es noticia por su confesión sobre las drogas. Adicto a la marihuana, decidió dejarlo estas Navidades y pasó un calvario cómo él mismo ha relatado: "Dejé de fumar w33d el 24 de diciembre, he tenido un síndrome de abstinencia bastante desagradable con pérdida de apetito, insomnio o irritabilidad extrema. Ha sido la semana más difícil de 2021 para mí", aseguraba. "Vomité más de 40 veces y me pasé la noche sudando en la cama", añadía. Lo más surrealista es que su única preocupación era estar bien para irse de fiesta: "Estaba tan deshidratado que le rogué a la única ambulancia de emergencia de la ciudad que me conectara a una vía intravenosa para salir con mis amigos".

Un KO bajo sospecha

A Jake Paul le han rodeado polémicas similares. Su historial 'profesional' marca un 5-0 en victorias en combates de boxeo, una de ellas contra el exNBA Nate Robinson y dos contra el excampeón de peso wélter de UFC Tyron Woodley. La última de ellas contra el peleador de MMA la ganó por un KO que también ha provocado grandes sospechas de amaño. Un gesto del youtuber antes del golpe final pudo delatar que todo estaba acordado.

Antes de eso fue acusado de uso de esteroides por parte de gente del mundo de las MMA como Dana White, presidente de la UFC, o Firas Zahabi, un prestigioso entrenador de este deporte de contacto. La respuesta de Jake Paul fue un reflejo de su carácter: "Lo veo como un cumplido, ¿verdad? Estos muchachos de MMA se están quedando sin excusas sobre por qué sus muchachos están perdiendo". Y añadía: "Yo estaba como: 'Dios mío, estos tipos están tratando de hacer cualquier cosa en este momento para desacreditarme, para hacerme parecer estúpido, para poner cualquier excusa'. Lo loco de esto es que, amigo, estas son verdaderas peleas profesionales. Nos sometemos a pruebas de detección de drogas, así que, ¿cómo puedes hacer esta afirmación?".

Jake Paul, irreverente en su cima de popularidad, colgaba el pasado 23 de diciembre una lista con sus rivales soñados. Ojo a los nombres: Canelo Álvarez, Floyd Mayweather, Mike Tyson, Tyson Fury y el propio Dana White. Mientras la mayoría del sector no le cree, él aspira a lo más alto y no se pone límites. Logan parece mirar más por el espectáculo y ya tiene preparado su tercer cara a cara con el youtuber KSI que pretende 'romper' Internet. Ellos generan millones y el boxeo los mira con cierta vergüenza.

[Más información: Jake Paul, en el punto de mira: el KO del año o el amaño que puede acabar con su carrera en el boxeo]

Sigue los temas que te interesan