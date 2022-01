Los regalos de La Liga, un lujo para los Reyes Magos: camisetas caras, horarios malos y abonos imposibles

El fútbol en general se enfrenta a una crisis de atención muy importante, probablemente la más grande de toda la historia. España no es ajena a todo esto. El Camp Nou, y el Fútbol Club Barcelona en general, está en ruinas, las obras del Santiago Bernabéu dejan pobres instantáneas en cuanto al número de aficionados en las gradas, la Covid-19 no deja de acechar y la crisis económica que ha venido con la pandemia afecta a todos los niveles, tanto para los que ponen los precios como para los que los pagan.

Los Reyes Magos están en camino para que este 6 de enero todos los aficionados tengan también sus regalos de La Liga, pero no lo tienen fácil. "Estaba en camino, pagada y en proceso y hoy he llamado porque aún no sé nada y me dicen que no hay ni stock… cuando el email pone que está en camino", exponía un ejemplo de situación caótica a la que se enfrentan los genios de Oriente. Esto ocurría este martes con una camiseta de Antoine Griezmann y los responsables de la noche más mágica del año han necesitado de la ayuda del jugador del Atlético de Madrid para conseguirla.

Y es que los magos de Oriente se están teniendo que rascar especialmente el bolsillo para conseguir que todos los deseos, tanto de los más jóvenes como de los más mayores, se cumplan. Los clubes de La Liga vienen de no poder meter a sus aficionados en sus estadios, mientras estos tampoco encuentran consuelo a la hora de tener facilidad para ver a sus ídolos en la televisión: un usuario que quiera ver Copa del Rey, Liga y Champions se gasta, como poco, 568 euros este año.

Las gradas de San Mamés celebran un gol del Athletic Club. AFP7 / Europa Press

Los precios no han bajado a pesar de que el poder adquisitivo de las familias españolas sea menor tras la crisis de la Covid-19. El típico regalo de la camiseta del equipo de fútbol favorito no es nada accesible, con precios que rondan desde los 60 a los 120 euros. Tampoco ayuda los horarios a los que se enfrenta el público, con encuentros situados en lunes y viernes dentro de la estrategia de expansión de la competición y con entradas y abonos con precios desorbitados.

Entradas y abonos

El acceso a un campo de fútbol se ha complicado con la pandemia. Más allá de las restricciones de aforo, que con el tiempo volverán a remitir, las normas que se imponen, como el no consumo, y el miedo que existe ante los contagios entre la población, los aficionados también son reacios a pagar grandes cantidades de dinero por ver un espectáculo de 90 minutos. Además, la calidad del juego de los equipos de La Liga ha decaído con la salida de sus estrellas.

La entrada más barata para acudir al Santiago Bernabéu este próximo sábado a las 21:00 horas para ver el Real Madrid - Valencia es de 50 euros para el público general. Lo peor es que ese mismo día, para ver al peor equipo de La Liga, el Levante, a las 14:00 horas, un horario siempre criticado por la tradición del país en cuanto a la hora de la comida, solo cuesta 20 euros más barato. Siempre se habla del peor lugar que estima el club para ver el choque.

Las mascotas del Levante UD en el Ciutat de Valencia. AFP7 / Europa Press

Esto se puede vislumbrar con los problemas que ha tenido con sus abonados el Barça. Con un coste medio de 501 euros por abono, no todos han querido renovarlo para esta 2021/2022. En el caso del Atlético de Madrid, el más barato está en los 250 euros con precios superiores a los del Camp Nou para las categorías más bajas. Las diferencias con los más humildes no son tan grandes, ya que para ser abonado del Cádiz en el Nuevo Mirandilla por primera vez esta temporada hay que desembolsar 270 euros como mínimo.

Las camisetas

Sin Cristiano Ronaldo ni Leo Messi, La Liga tiene un déficit importante en cuanto a la venta de las camisetas. Pero al hecho de que no hay grandes ídolos en las plantillas de la Primera División se suma que los precios no han mermado. Si la piratería es un problema para la organización en cuanto a la retransmisión de los partidos, no lo es menos la falsificación de camisetas que se venden a través de internet y que cuestan, en ocasiones, hasta 100 euros menos.

Cualquiera de las tres equipaciones principales del Real Madrid, Barça y Atlético, sin ningún detalle extra, le cuesta a un aficionado 90 euros en la página web oficial. Las júnior suelen tener un coste de 30 euros inferior y los precios se encarecen entre 20 y 25 euros si se le coloca nombre y número. Estas cantidades bajan con los clubes que se encuentran en las últimas posiciones de la tabla como el caso de Getafe o Rayo Vallecano que se sitúan en torno a los 60 euros.

La afición del Real Betis celebra un gol de Nabil Fekir. AFP7 / Europa Press

Es curioso el caso del Real Betis o Villarreal, con 65 y 70 euros de coste por camiseta, estando en puestos europeos. En esa misma escala se sitúan Alavés y Mallorca. Más caras son las camisetas de Elche, Osasuna, Granada, Real Sociedad y Sevilla, en la escala de los 75 euros.

Lo mismo sucede con Espanyol, Celta y Athletic, que llegan a los 80 euros, y Valencia, que la sobrepasaba hasta los 85 euros. Cabe destacar que algunas entidades han bajado sus precios durante los días previos a los Reyes.

Si a todo esto le sumas que la Copa del Rey no va a respetar las cabalgatas, ni la noche de Reyes colocando partidos en la tarde y noche del día 5, con Real Madrid y FC Barcelona como protagonistas, la labor de los magos de Oriente es aún más complicada. Aún así, tratarán de hacer su magia para conseguir que los más jóvenes, y también los más adultos, no pierdan la pasión por el fútbol que parece cada día más condenada por los diferentes organismos.

[Más información: La crisis de aficionados que advirtió la Superliga, un hecho: FIFA y UEFA toman caminos distintos]

Sigue los temas que te interesan