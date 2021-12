Carmen Campos: "En las 'Guerreras' hay un bonito contraste entre mamás y las que salen del instituto"

La Selección de balonmano, vigente subcampeona del mundo, arranca este miércoles su andadura en el Mundial de España y quiere hacerlo con un convincente triunfo sobre Argentina, en un encuentro en el que las de José Ignacio Prades intentarán refrendar la buenas sensaciones dejadas durante la fase de preparación.

Los holgados triunfos logrados recientemente en el Torneo Internacional de España sobre Eslovaquia (35-15) y Polonia (32-25) y, sobre todo, la sufrida victoria (23-22) cosechada sobre Alemania, en un encuentro en el que las 'Guerreras' perdían por tres tantos a falta de doce minutos para la conclusión, demuestran que la selección española llega preparada a 'su' Mundial.

EL ESPAÑOL ha hablado con Carmen Campos, jugadora del JDA Dijon Handball y una de las grandes goleadoras de Europa. La madrileña analiza la cita mundialista antes de debutar contra Argentina.

Selección femenina de balonmano RFEBM

Pregunta: ¿Cómo te sientes a punto de que empiece esto?

Muy feliz y muy ilusionada, la verdad. Es una experiencia única la que vamos a vivir. Jugar un campeonato del mundo ya es increíble, pero hacerlo como locales eleva ese setimiento por cien. Estamos con muchas ganas de empezar y de ver hasta donde llegamos.

Imagino que es el doble o el triple de especial por ser la anfitriona. ¿Afecta más a la presión o a la ilusión?

Presión no debemos tener. Que juguemos en casa no significa que vayamos a conseguir el oro. Sino no jugaríamos el campeonato, que nos lo den directamente ¿no? -risas-. Vamos a hacer lo que depende de nosotras, que es darlo todo y estar al cien por cien en todos los partidos. Claro que queremos llegar a lo más alto, estar en el podio.

Como dices, sí se nota la ilusión. Estamos respirando balonmano 24/7 ahora mismo. La gente está volcada con nosotros, todos los mensajes que nos llegan, la gente... La verdad que se agradece mucho.

¿Cómo estáis sintiendo el apoyo? ¿Creeis que puede jugar mucho a vuestro favor?

Es muy bonito representar a tu país así que imagínate hacerlo dentro de tu país. Tenemos a la gente detrás nuestra empujando, que hace que esto sea todavía más bonito si cabe. Nos sentimos muy queridas, muy arropadas y con mucha confianza y es importante porque, al final, la gente no deja de ser uno más del equipo.

¿Hay un sentimiento de revancha, por decirlo así, después de que las cosas no salieram cómo se esperaban en el último Europeo y en los Juegos?

Más que revancha yo creo que lo que hay es mucha ilusión. Cada campeonato es diferente y cada campeonato tiene su dificultad. No se puede comparar un Mundial con un Europeo o con unos Juegos Olímpicos. Son tres competiciones diferentes entre sí.

Sí es verdad que son de máxima exigencia las tres, pero al final más que revancha yo creo que el equipo está ilusionado. El equipo está feliz, está disfrutando y eso se está notando en los partidos que hemos hecho de preparación. Hemos jugado varios partidos dando descanso a mucha gente. El equipo ha estado metido y todo el mundo ha aportado y creo que, al final, eso es lo importante. Que todo el mundo aporte, que todo el mundo esté dentro de la competición, que todo el mundo esté ilusionado y feliz. Eso es lo que nos va a llevar a conseguir algo bonito en este Mundial.

Hablaba del Europeo y de los Juegos, pero también se viene de esa plata en el Mundial de 2019. Eso también genera muchas expectativas...

La gente piensa que, como ya conseguimos una plata en Japón, vamos a conseguir obligatoriamente algo en este. Lógicamente, está entre nuestros objetivos y queremos lucharlo. Por supuesto, somos las primeras en querer conseguir una medalla. Pero cada competición tiene su dificultad y cada competición tiene sus pros y sus contras. En Japón salió de caras, se dio de esa manera.

Tienes que tener también un poquito de suerte, que si los cruces, equipos, otros resultados, de estar bien cuando tienes que estar bien... Pero, de momento, nos centramos en nosotras, en el partido contra Argentina, y poco a poco y partido a partido ir afrontando lo que nos viene. Al final, es igual de importante el primer partido que el último y así tenemos que plantearlo.

¿Cómo definirías el grupo que formáis en la Selección?

No tendría una sola palabra. Hay mucho compromiso, mucho sacrificio, y hay mucha diversión. No te voy a decir lo contrario. Estamos siempre con música, riendo, haciendo bromas... Estamos muy unidas. Eso es lo que va a hacer un poquito que este campeonato salfa un poco diferente. El grupo está tranquilo, está feliz y es lo bonito de todo. Independientemente de que se trabaje mucho y bien, el ambiente y el buen rollo que tenemos entre nosotras hace que todo sea bastante más fácil y que las cosas se afronten de otra manera: con tranquilidad, con ganas, con alegría, con optimismo... Cuando tienes un grupo bueno hay que aprovecharlo y disfrutar de la experiencia al máximo.

Todo eso se traslada a la pista...

Exacto. Cuando te entiendes bien con la gente fuera es mucho más fácil entenderte dentro. Hay que disfrutar de eso y cogerlo como ventaja.

Hay una mezcla interesante entre juventud y veteranía, ¿no? Se habla mucho del cambio de ciclo y demás, pero cómo lo ves tú.

Yo estoy un poco en el medio, ni para un lado ni para el otro. Yo me llevo bien con todo el mundo, pero al final hay algunos contrastes muy bonitos. Es bonito estar con las más veteranas, contar con sus experiencias tanto dentro del balonmano como fuera del campo. Ya tenemos gente que es mamá o con otro tipo de experiencias y gente pues que está saliendo del instituto, como decimos nosotras.

No dejan de ser bonitos los contrastes. Sumamos las experiencias e intentamos aprender unas de otras, de los ejemplos de jugadoras profesionales y personas. Todo para seguir creciendo.

Siendo ya una jugadora con más experiencia en la Selección, estando en esa 'mitad' que me comentas, ¿cómo recuerdas el momento en el que te unes a las 'Guerreras'?

Con muchísima ilusión. Estaba muy muy ilusionada, pero también estaba con muchas dudas. Es la primera vez que tienes una llamada de la Selección y te entran las dudas: podré o no podré estar aquí, cómo será, cómo serán las chicas...

Luego tienes un poco un ecosistema de confort, digamos. A medida que vas viniendo, conociendo a la gente y haciendo amigas, que empiezas a conocer un poco el juego y entrar en la dinámica de la Selección empiezas a crearte tu zona de confort. Pero cuando entras de nuevas es un poco difícil. Entrar, adaptarte, aceptar lo que hay que hacer. Está esa incertidumbre que te entra sobre cómo saldrá todo. Al final, es el sueño de toda deportista, el pertenece a este grupo, desde que eres chiquitita. Es lo que quieres y con trabajo y con actitud todo llega.



Aprovechando esta pregunta, quería preguntarte cuáles han sido tus referentes de siempre en las 'Guerreras'.

Ahora mismo estoy compartiendo equipo con Carmen Martín, Silvia Navarro, Shandy Barbosa, Lara González... Son jugadoras que yo veía en la tele cuando era chiquitita. De admirarlas por el televisor a ser amigas. Es lo bonito y a la vez lo chocante. Es gente a la que veías y decías 'guau' y ahora estás compartiendo pista con ellas. Es lo bonito de llegar y de darte cuenta de que se puede llegar y has llegado. Luego es disfrutarlo, simplemente.

El gran cambio en el equipo desde Tokio, obviamente, ha sido el relevo en el banquillo. ¿Sentís que las cosas puedan ir a mejor con José Ignacio Prades?

A José es que ya le conocía porque fue mi entrenador durante dos años en Guardés. Siempre me ha parecido un entrenador maravilloso, un entrenador de los pies a la cabeza. Siempre me ha gustado cómo entrena, su forma de analizar los partidos, los rivales, planteamientos... Quizás es el entrenador con el yo más he aprendido.

Lo que ha aportado también la llegada de Imanol, que viene de Bera Bera, que es un equipo que destaca por su juego rápido, por sus progresiones, sus contrataques, sus robos de balón... No dejamos de ser jugadoras chiquititas, rápidas, y creo que estamos intentando potenciar esa parte de nosotras. Intentar ser más agresivas en defensa, que igual hemos perdido un poco esa esencia. Empezar a correr un poco más. Eso le va a dar aire fresco al equipo. Se cuenta con todo el mundo y eso hace que la gente esté muy metida en la Selección, que todas se sientan parte de esto y cojan confianza.

Hay muchos motivos para soñar con las 'Guerreras' en nuestro Mundial

Para acabar, quería preguntarte si vosotras hacéis cábalas sobre qué rivales os gustaría evitar.

Ahora mismo tenemos que centrarnos en las rivales que tenemos ahora. No hace falta que pensemos más allá. Hay selecciones potentes como Noruega, Francia, Rusia, Hungría, Suecia, Corea... Son selecciones muy potentes, a un nivel bastante alto y que lógicamente, quieres encontrarte cuanto más tarde mejor. Pero al final si quieres ser campeona del mundo tienes que enfrentarte a todo o a casi todo el mundo. Hay que ir haciendo nuestro camino y ojalá colgarnos una medalla, pero siempre con los pies en la tierra que esto ni ha empezado.

Pero hay motivos para soñar con las 'Guerreras' en este Mundial, ¿no?

Hay muchos, por supuesto. Por supuesto que sí.

