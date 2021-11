Francisco Blázquez: "¿45.000 en el Bernabéu en un partido de balonmano? Podemos hacerlo"

España vuelve a ser el foco mundial del balonmano durante un par de semanas. Del 1 al 19 de diciembre en Torrevieja, Granollers, Llíria y Castellón se celebra el Mundial femenino de 2021. El país quiere vuelve a demostrar su fortaleza cuando se habla de este deporte tal y como demuestra el presidente de la federación. Francisco V. Blázquez García y su equipo directivo afrontan una prueba de fuego en estos días.

También lo harán 'Las Guerreras'. El cambio en el banquillo tras los Juegos Olímpicos y el hecho de que siga el cambio generacional con nuevas profesionales que se han sumado a esta cita hace que suponga un reto mayor para el combinado español. Hay algunas similitudes, pero más diferencias con el proyecto que consiguió la medalla de plata en 2019 donde la polémica dejó a esta selección sin la posibilidad de sumar un oro histórico.

Lo buscarán en esta cita, aunque la dificultad que atañe lo hace prácticamente imposible salvo sorpresa. Con la ilusión, pero también el baño de realidad que supusieron los Juegos Olímpicos, donde España no pudo ni llegar a los cuartos de final, se presentan en este torneo. Al equipo se le pide mejorar la imagen de Tokio 2020 ante selecciones que partirán como favoritas: Francia, actual campeona olímpica, Rusia, Noruega y Suecia.

Además, este campeonato servirá para que el país le dé una nueva oportunidad al balonmano, un deporte inmiscuido en una eterna lucha por una profesionalización que no termina de llegar. Los vestigios de la época de la burbuja de la construcción, que se llevó parte de las instituciones que reinaban incluso en Europa. El trabajo constante más allá de los éxitos de este deporte se ve con la organización de esta competición que hará las delicias de los aficionados.

Estamos a un par de días para el parto, ¿cómo ha ido el embarazo de este Mundial?

"El embarazo sobre todo ha tenido situaciones complejas. El desarrollo del día a día no ha sido muy sencillo sobre todo por la pandemia. El tema económico, la televisión, la organización de 32 países..."

¿Por qué se eligió la zona del levante español?

"Cuando se pidió el Mundial se centró en Granollers y se trabajó con el corredor mediterráneo. Hemos tratado de respetarlo. Queríamos que fuera un reconocimiento a ese corredor mediterráneo que se demanda. También se está trabajando muy bien con el balonmano en esa zona".

¿Qué impacto espera de la organización de este Mundial Femenino?

"El impacto queremos que sea delegado, de niños y niñas que se interesan por el balonmano. También, obviamente, queremos mover la economía en una época que no tenemos una situación fácil".

Nuestra selección llega en un momento de cambio de guardia pero que demostró en los JJOO que no le tiembla el pulso ante las favoritas

"No nos tiembla el pulso, pero tenemos que seguir trabajando. Hay que saber en el momento deportivo en el que estamos. Estamos inmersos en un cambio generacional, se está trabajando bien, y también de entrenador, que cuenta con la máxima confianza".

¿Esperan ese extra que supone ser anfitriones?

"Exacto. Esperemos que le dé más valor y que sigamos creciendo también en ese sentido".

¿Ganar? Sería un sueño, el reconocimiento al deporte femenino

¿Qué supondría ganar un Mundial en el país?

"Es un sueño que tenemos todos. Sería el premio a un gran trabajo que estamos realizando en el balonmano español, así como un reconocimiento al deporte femenino".

¿Cómo calificaría la situación actual del deporte en el país?

"Yo creo que vamos avanzando. Creo que estamos demostrando que no solo se vive de éxitos, si no del trabajo y la dedicación. Hay mucha gente que se siente identificada con las marcas 'Guerreras' o 'Hispanos' y ese es un gran reconocimiento".

¿Cuáles son las líneas clave en las que la Federación ha trabajado para que en los últimos años el balonmano goce de una mejor situación?

"La igualdad entre mujeres y hombres y, sobre todo, el trabajo con los técnicos para mejorar las condiciones entre las diferentes selecciones. Lo hacemos todo por convencimiento, no por obligación".

¿Qué ayuda del gobierno recibió para impulsar esta candidatura?

"El Gobierno también con el programa Mujer y Deporte ha tenido un peso importante. Esto nos hizo posicionar nuestra marca con el partido en directo en Teledeporte".

¿Qué le piden al Gobierno desde la Federación para que el balonmano de un paso más?

"Un proyecto deportivo para todos. Algo que vaya a cuatro años, que nos marque el camino y que nos dé la seguridad para trabajar a un tiempo más largo. Conocer el apoyo económico a largo plazo es lo más importante".

¿Cuáles son las principales trabas que encuentran para la profesionalización total de este deporte?

"Necesitamos apoyo privado. Tenemos que seguir sumando y no es fácil. Profesionalizar como se escucha en el fútbol femenino es muy complejo, porque no podemos cubrirlo todo. Si en la liga masculina todavía hay sueldos de 1.000 euros... No podemos establecerlos de esa manera".

¿Qué hay de esos rumores que indicaban que el Barça podría salir de la ASOBAL?

"No creo que dejen la liga española. Muchas veces tienes que valorar si nos da más margen tener una liga competitiva o tener el peso que tenemos en Europa. Para mí hay que tener un equilibrio. Pido que la gente del resto siga trabajando para seguir subiendo peldaños que nos permita llegar más lejos".

¿Podrían entrar nuevos clubes de fútbol a invertir en balonmano?

"Siempre. El presupuesto de un club de fútbol no tiene nada que ver con el resto. Una apuesta económica de un millón de euros no es nada para un equipo de fútbol, pero es muchísimo para el balonmano".

El balonmano español no puede retener el talento con las condiciones económicas que ofrecen en el extranjero

¿Qué siente cuando un gran talento nacional se marcha al extranjero para jugar?

"No es que me duela, son momentos que son complicados. El balonmano español no puede retener el talento con las condiciones económicas que ofrecen en el extranjero. Lo que estamos intentando hacer ver es que necesitamos igualar esas condiciones económicas y para eso necesitamos la ley de mecenazgo".

¿Es el momento de dejar atrás las rencillas con ASOBAL e impulsar de la mano este deporte?

"Yo rencillas no tengo. Lo que está claro es que cada uno mira sus intereses y yo miro los del balonmano español en general, no el de 16 clubes. Esa es la diferencia que tiene la Federación y la ASOBAL".

LaLiga y la RFEF, la LNFS y la RFEF, ahora el fútbol femenino y la RFEF, quizá la única excepción sea ACB y la RFEB… ¿por qué hay tantos problemas entre las ligas nacionales y las federaciones en este país?

"Quizá porque las asociaciones de clubes buscan el interés particular y no el interés general del deporte. Quieren quitar competencias de las federaciones. Las federaciones tienen definidas sus competencias y las ligas igual. No tienen que adentrarse más, no es una federación más. Los presidentes de las federaciones estamos elegidos por todo el deporte. Los presidentes de las asociaciones solo los eligen los clubes. No es que estemos enfrentados, es que nosotros buscamos un equilibrio distinto al de los 16 clubes".

¿No hay puntos en común a través de los que construir puentes?

"Hay puntos, pero en balonmano si no existiese ASOBAL podría seguir existiendo la máxima competición organizada por la Federación. El problema es que hay algunas diferencias sean tan grandes. Intentamos encontrar el punto intermedio".

¿Espera que la organización de este Mundial de Balonmano Femenino sea el impulso que necesita la Liga Guerreras para encontrar nuevas vías de profesionalización?

"Queremos avanzar, tratar de captar más jóvenes y que hay oportunidad de tener un futuro en este deporte".

Prácticamente vamos a gran evento de balonmano, tanto masculino como femenino, por España casi cada década

"Organizar un evento de este tipo es muy costoso. Muchos días me ha quitado el sueño. Cabe destacar que hablamos de cifras de 11 o 12 millones de euros".

El siguiente es el Europeo de 2028

"Tenemos siete u ocho años para prepararlo y tenemos el apoyo de otros dos países. Un campeonato de este tipo para organizarlo una sola federación es muy complicado".

¿45.000 personas en el Nuevo Bernabéu viendo balonmano? Yo creo que a la gente le gustaría

Ya ha puesto encima de la mesa la posibilidad de jugar en el Bernabéu o el Wanda

"Sí. La federación europea nos pide un mínimo de aforo. No hay muchos pabellones en el país para hacerlo, entonces también tenemos la ilusión de superar esos récords".

¿Cree que puede meter 45.000 personas en el Nuevo Santiago Bernabéu para ver balonmano?

"Yo creo que a la gente le gustaría y hacerlo en un ambiente de fútbol también es más atractivo. El Nuevo Bernabéu tiene esas características lo convierte en un escenario para hacer una fiesta grandísima".

¿Llegará para entonces el presidente Blázquez?

"El presidente Blázquez seguirá mientras el balonmano español quiera. También hay que ponerse límites para que vengan nuevos revulsivos con nuevos aires. Si con 48 años no tengo ganas... Quema mucho, pero es algo voluntario y me hace ilusión trabajar por mi deporte. No descanso, pero me apetece mucho darle alegrías a nuestro deporte con trabajo y sacrificio".

¿Cómo de importante es el éxito de la organización de estos torneos para que España aspire a unos nuevos Juegos Olímpicos?

"No es solo el balonmano, son todos los deportes. Somos espectaculares organizando. Somos uno de los países con las mejores instalaciones del mundo. El movimiento olímpico nos debe una, aunque gracias a Dios no organizamos la de 2020 que viendo todo lo que ha pasado con la pandemia habría sido una organización muy complicada. Desde el balonmano ponemos todo el esfuerzo y el sacrificio para que algún día suceda".

¿Cree en una candidatura para 2036?

"Creo que cuando el presidente del Comité Olímpico lo diga, será el momento oportuno para hacerlo. No hay que poner fechas, hay que esperar a que todos estemos alineados para poder hacerlo".

