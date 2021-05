Félix Verdejo escandaliza al boxeo: pena de muerte tras el asesinato de su amante embarazada

Félix 'El Diamante' Verdejo es un afamado boxeador puertorriqueño que se encuentra en estos momentos contra las cuerdas y metido en un buen lío tras ser protagonista de una macabra historia que no va a tener un buen final para nadie. El púgil está acusado del asesinato de una mujer con la que mantenía una relación extramarital, lo que podría ocasionarle ser condenado a pena de muerte.

El boxeador se entregó el mismo a la policía este domingo y las autoridades pertinentes ya se encuentran investigando el caso que ha protagonizado la muerte de Keishla Marlen Rodríguez Ortiz, de tan solo 27 años y con la que Verdejo mantenía una relación 'secreta'. Sin embargo, el púgil, al conocer que la chica estaba embarazada, decidió secuestrarla y terminar con su vida.

El caso se destapó este sábado cuando el cadáver de la mujer fue hallado flotando en una laguna de San Juan, capital de Puerto Rico. A partir de ese momento se procedió a las labores de identificación del cuerpo y el instituto de Ciencias Forenses determinó que, efectivamente, se trataba de la joven Keishla Marlen, amante del afamado boxeador.

BREAKING: Video de @TelenoticiasPR que muestra el momento en que el boxeador Félix Verdejo se entregó esta noche a las autoridades federales, en el caso del asesinato de Keishla Marlen Rodríguez Ortiz. #PuertoRico pic.twitter.com/DmHulNgRJ2 — Robby Cortés (@RobbyCortes) May 3, 2021

En estos momentos, el boxeador, que tiene unos registros envidiables durante su carrera, se enfrenta a tres cargos. Secuestro, robo de coche y el asesinato de su amante. Además, a estos cargos se une también el de la muerte de un menor por nacer, ya que la joven estaba embarazada de Félix Verdejo.

La historia de Verdejo con esta joven no era nueva, ya que se ha conocido que su relación clandestina ha durado más de once años. Sin embargo, el púgil no podía permitirse que un hijo terminara con su doble vida. Para ello, intentó interrumpir el embarazo de la chica, pidiendo ayuda a otra persona que en estos momentos se encuentra colaborando con el FBI en la investigación. Estos hechos se remontan al 27 de abril cuando 'El Diamante' habría contactado con esta persona para que le ayudara a terminar con el proceso de gestación de su futuro hijo.

Dos días más tarde, Verdejo concretó una cita con la joven y fue acompañado de esta persona en un vehículo que ya ha sido incautado por las autoridades. Este testimonio ha sido clave para completar el informe elaborado por parte del FBI para establecer como se produjo el macabro asesinato de la chica.

AHORA | Llegan al Tribunal Federal los familiares de Keishla, donde se encuentra detenido Félix Verdejo. pic.twitter.com/coXyiqPIW7 — Pedro Martínez (@pmartinezvelez) May 3, 2021

El cruel asesinato

Félix golpeó a la chica con dureza en la cara para después drogarla y tener la situación bajo control. Después, tanto él como su acompañante la ataron de pies y manos con fuerza con cables, y atando también el cuerpo a un pesado bloque de piedra para provocar el hundimiento. Después la dispararon y la arrojaron al puente Teodoro Moscoso. De esta forma, el cadáver apareció flotando en la laguna este sábado.

Esta triste historia podría terminar con consecuencias terribles para el boxeador que cuenta con un registro de 27-2 y 17 KO's, ya que, si la policía que se encuentra el caso le declara como culpable, como todo hace indicar, se enfrentaría a la condena más severa posible, la pena de muerte. De momento se encuentra arrestado en la cárcel federal después de haberse entregado este domingo a la espera de que salga la sentencia definitiva.

