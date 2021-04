Nemanja Ubovic, primer sancionado de la historia del deporte español por insultos homófobos

El waterpolo y la Real Federación Española de Natación han hecho historia en España al imponer la primera sanción por una conducta homófoba a un deportista en nuestro país. Así es como se ha saldado el caso denunciado hace unas semanas por parte de Víctor Gutiérrez, jugador de waterpolo e internacional con la selección española.

Víctor acusó al jugador del CN Sabadell Nemanja Ubovic de haberle llamado "maricón" durante el partido que enfrentaba a su equipo contra el CN Terrassa. Tras la investigación llevada a cabo por la Federación, el máximo organismo del waterpolo en España ha considerado como culpable al jugador serbio al que ha sancionado con cuatro partidos de suspensión con una multa de 200 euros.

Esta sanción ya forma parte de la historia del deporte español y del waterpolo al ser la primera que se impone tras una conducta homófoba, en este caso, un insulto muy grave y de muy mal gusto contra Víctor Gutiérrez, que no dudó en denunciarlo y hacer su caso un reclamo público para llegar hasta el fin del asunto y poder dar ejemplo para que este tipo de sucesos no se vuelvan a repetir. Ahora, además, se ha visto que tienen consecuencias como cualquier otro insulto grave y que no quedan impunes en una sentencia que es histórica.

El waterpolista olímpico Víctor Gutiérrez. Gtres

Víctor Gutiérrez decidió hace unos años hacer pública su homosexualidad, por este motivo, Nemanja Ubovic conocía este dato e intentó atacar por ahí a su rival, algo que le ha salido mucho más caro de lo que él mismo pensaba. El internacional español, en el momento en el que realizó su denuncia pública, aseguró que este le había insultado en varios momentos durante el transcurso del choque.

Cuando el encuentro llegó a su fin, se produjo el tradicional saludo entre ambos equipos, pero Gutiérrez le negó la mano a Ubovic, algo que no sentó nada bien al serbio que de nuevo volvió a llamar "maricón" a Víctor con clara intención de ofenderle y con gesto de desconsideración y menosprecio hacia él.

Esta no es la única sanción que ha recibido Ubovic en los últimos días ya que el CN Sabadell, a pesar de que todavía no se había tomado la decisión final, ya había apartado durante un tiempo indefinido al jugador por su deplorable conducta. De esta forma, el club se arma de valor y se reafirma en su decisión.

Celebrando un hito histórico

El propio Víctor Gutiérrez ha querido compartir y celebrar a través de sus redes sociales la noticia de que la Federación Española de Natación condenaba la conducta de su agresor e instauraba la primera sanción de la historia por insultos homófobos.

Hoy entre todos hemos hecho HISTORIA, sancionando la homofobia en el deporte profesional por primera vez



Gracias a la @RFEN_Oficial y a @deportegob por su firme compromiso por erradicar estos comportamientos del deporte



El deporte es hoy un lugar un poco mejor para TOD@S



pic.twitter.com/cynu6VR4aL — Víctor Gutiérrez (@victorg91) April 30, 2021

El internacional español afirmaba que "hoy entre todos hemos hecho HISTORIA, sancionando la homofobia en el deporte profesional por primera vez. Gracias a la RFEN y al CSD por su firme compromiso por erradicar estos comportamientos del deporte. El deporte es hoy un lugar un poco mejor para TODOS". La Real Federación Española de Natación y el Consejo Superior de Deportes han sido los encargados de revisar todas las imágenes del partido para esclarecer la investigación e identificar los insultos.

