El Valencia pide cambiar la normativa tras el 'caso Diakhaby': "Hay que proteger a las víctimas"

El Valencia CF ha emitido un comunicado reafirmando su confianza en Diakhaby. El jugador francés denunció un insulto racista de Juan Cala en el duelo liguero ante el Cádiz. Sin embargo, el juez instructor ha trasladado al Comité de Competición de la RFEF el sobreseimiento del caso al no poderse acreditar que ese insulto racista de produjera realmente. Una decisión que no ha gustado a la entidad che.

Si nada cambia, el 'caso Diakhaby' quedará en nada. Juan Cala seguirá jugando y el defensa del Valencia también, sin sanción alguna al no existir pruebas de que el jugador del Cádiz insultara con palabras como "negro de mierda" a Diakhaby. Así se desprendió, cabe recordar, del informe que elaboró LaLiga y en el que se hizo un limpiado de audio y hasta lectura de labios.

Por ello, la entidad de Mestalla ha querido reiterar "su apoyo a Mouctar Diakhaby". En esta nota oficial, desde el club se "cree totalmente" la versión del jugador, que señaló a Juan Cala como autor de ese insulto racista y que, durante algunos minutos, paralizó el Cádiz - Valencia de La Liga. "Lamentamos esta propuesta y esperamos que el Comité de Competición consiga aclarar lo sucedido", han subrayado.

" Negro de Mierda " pic.twitter.com/FcuT3PNwpy — Mouctar Diakhaby (@Diakhaby_5) April 6, 2021

Según recalcan, "la ausencia de pruebas no significa que no se produjese, tal como menciona en el propio escrito de su propuesta el señor juez instructor, y sobre todo, no es la manera de afrontar el problema del racismo en el fútbol". Por ello, creen que "es necesario cambiar la normativa" para reforzar los protocolos de actuación en casos de supuesto racismo como el denunciado.

"El Valencia CF sigue en su lucha por impulsar la creación de nuevos protocolos que contribuyan a eliminar este tipo de comportamientos de nuestro fútbol y que protejan a las víctimas del racismo en cualquiera de sus formas", concluye el comunicado.

La defensa de Cala

El central, que dio una rueda de prensa 48 horas después de que sucedieran todos los hechos, defendió su inocencia a lo largo de esa amplia comparecencia. Cala permitió preguntas de los medios de comunicación y subrayó en todo momento que no se había producido insulto alguno. El informe de LaLiga, es más, solo recogió términos como "mierda" o expresiones como "déjame en paz" o "perdona, no te cabrees".

"Lo que cuenta Diakhaby en sus redes es falso. Si da el nombre del jugador del Cádiz que se acercó diciendo que si yo le pedía perdón volvían al campo, mañana dejo el fútbol", llegó a criticar Juan Cala en esas explicaciones dadas dos días después del partido.

El Cádiz, que en todo momento respaldó a su jugador, ya indicó que quería dejar completamente de lado toda la polémica para centrarse puramente en el fútbol y en la temporada. Y más teniendo en cuenta que el equipo de Álvaro Cervera se está jugando la permanencia en La Liga. Por el momento, tienen siete puntos de ventaja con respecto al descenso.

