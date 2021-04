Oblak deja la puerta abierta a salir del Atlético: "En cualquier liga podría hacerlo bien"

Jan Oblak ha conseguido erigirse uno de los mejores porteros del planeta gracias a su rendimiento en el Atlético de Madrid. El arquero esloveno, tras ese impacto, ha despertado el interés de numerosos clubes. Y, pese a que tiene contrato hasta 2023, no son pocas las noticias que ponen en duda su continuidad en el conjunto rojiblanco. El propio Oblak, además, tampoco ha ayudado a despejar la duda.

El portero, protagonista de una entrevista para la BBC, ha dejado la puerta abierta a abandonar el conjunto madrileño y ha alabado el potencial de la Premier League. Según Oblak, la competición británica "tiene equipos fuertes" e incluso puede ser "la que más" en la élite europea. Comentarios que gustan y mucho en entidades como Chelsea y United, vinculados con Oblak en los últimos meses.

"No sé lo que me deparará el futuro, pero estoy seguro de que en cualquier liga en la que juegue podría hacerlo bien", ha reconocido en dicha entrevista. "Llevo ya siete años en España. Vamos a ver. Todavía soy joven y tengo algunos años por delante. Lo más importante para mí es la esperanza de no tener muchas lesiones, y luego ya veremos", ha defendido.

Sus planes de futuro, por lo tanto, no van más allá de jugar lo máximo posible y alejarse de los problemas físicos. "He jugado al fútbol profesional durante 12 años, así que espero poder jugar 10 o 12 años más", ha espetado Jan Oblak. Su continuidad en el Atlético queda en el aire y a final de temporada podría dar un giro de 180 grados en función de los resultados deportivos.

El Atlético aún retiene el liderato de La Liga y podría ser el único título de esta temporada. Los rojiblancos fueron expulsados de la Champions League ante el Chelsea, ahora semifinalista, y de la Copa del Rey contra el Cornellà. Tras firmar en 2014 por la entidad rojiblanca, Oblak se ha matenido como una de las referencias en la portería colchonera.

El Atlético cierra filas

El conjunto rojiblanco ha mantenido silencio durante los últimos meses. También en diciembre, cuando surgió el rumor del interés de clubes como el Chelsea o el PSG. Dos vías muy diferentes y que pretendían negociar para esquivar los 120 millones de euros de cláusula que tiene el jugador.

La última gran declaración que se dio desde el Atlético se produjo el pasado verano, cuando también se puso en duda la continuidad de Oblak, y que se acabó con las palabras de Enrique Cerezo en la que se remitía al contrato del esloveno. Es decir, a la vinculación que une a ambas partes hasta 2023.

Oblak, hasta que se resuelva todo, sigue centrado en la temporada rojiblanca y en cumplir sus sueños. Como el recuerda en la entrevista con el diario británico, solo quiere triunfar: "Creo que he nacido para ser portero. No sé cómo explicarlo, pero estoy seguro de que hay algo dentro de mí".

