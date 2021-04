Javi Gracia sale al paso: "No he hablado con Peter Lim, no he tenido ningún contacto con él"

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, señaló que el Betis, al que visitan este domingo en el estadio Benito Villamarín "concedía más" a sus rivales en los primeros meses de la temporada "y ahora está más equilibrado".

"Es un gran equipo y su posición en la tabla indica la buena temporada que está haciendo. Tiene una derrota menos que nosotros y muchas más victorias y menos empates. Hace más goles pero encaja alguno más también y en ese equilibrio ha encontrado las opciones de estar donde está", explicó en rueda de prensa.

Preguntado por unas declaraciones de un miembro de la agencia que le representa en las que aseguraba que había hablado con Peter Lim, máximo accionista del club, Gracia lo negó.

"Lo volveré a aclarar las veces que sean necesarias pero no busquéis ahí porque no hay nada que no os haya dicho. Tendréis que preguntar a otras personas, no a mi. No he hablado con el propietario, no he tenido ningún tipo de contacto con él", concluyó.

Los objetivos del Valencia

Sobre el partido, el técnico dijo que más allá de la posición del equipo a los jugadores no hace falta "que nadie les recuerde lo importante que son los puntos del próximo partido" y señaló que los objetivos individuales deben ayudar a tirar del equipo.

"Todos los jugadores, además del objetivo común, tienen otros individuales, quieren hacer goles, jugar más o llegar bien a sus selecciones. Esa suma de objetivos individuales también ayuda y nosotros les tratamos de ayudar para afrontar cada partido con la ilusión del primer partido, a hacerlo con la combinación de ilusión y necesidad", explicó.

Las bajas del Valencia

Para el encuentro, además de la baja por lesión de Jasper Cillessen, Javi Gracia tendrá las de Gabriel Paulista y Maxi Gómez por sanción y en el caso del delantero uruguayo también se perderá el próximo encuentro por una falta de respeto al árbitro del duelo del pasado fin de semana en el partido ante la Real Sociedad.

"La sanción más allá de mi valoración. Por esas palabras ha habido sanciones similares, así que se ajusta a lo habitual. Palabras idénticas, sanción idéntica, entiendo que se ajusta a la justicia", dijo Gracia, que no quiso comentar cómo se ha tratado el tema internamente.

"El tratamiento que tenga yo con el jugador o el vestuario es interno y no quiero hablar de eso", apuntó.

[Más información: Tebas confirma un segundo informe de LaLiga del 'caso Diakhaby': "No hubo insulto de Cala"]