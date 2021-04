Tebas confirma un segundo informe de LaLiga del 'caso Diakhaby': "No hubo insulto de Cala"

El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ha señalado que la situación del fútbol español "no es buena" pero que "tampoco es catastrófica". "La situación es preocupante, pero no tanto", ha añadido en una conferencia realizada en el Foro ADEA (Asociación de directivos y ejecutivos de Aragón) en Zaragoza. También volvió a hablar del 'caso Diakhaby'.

"Está en su derecho. Yo le recomiendo, si no está convencido, que llegue hasta el final. Se he hecho un trabajo tanto con los audios con el sonido del estadio como de la lectura de los labios y no se detecta que Cala diga ese insulto. Entonces lo que no vamos a hacer es decir que lo dijo. Ahí está pero si él o su club consiguen, pero de hecho nosotros tenemos un segundo informe que ratifica que no se oye ese insulto", dijo sobre la intención de Diakhaby de llegar "hasta el final" del asunto.

Tebas, ha apuntado que a diferencia de otras ligas europeas la española no ha pedido ayudas, ni aplazamientos, ni rescates. "La reducción de salarios de jugadores ha sido importante para ello. Creo que de esta pandemia la Liga española es la que va a salir menos mal con respecto a las demás", ha apostillado.

Javier Tebas, presidente de LaLiga REUTERS

Tebas ha avanzado que el fútbol español va a dejar de ingresar 2.000 millones esta temporada y que la pérdida neta será de mil millones al 30 de septiembre. "De esos mil millones, 750 han sido financiados por bancos o fondos de inversión, estos últimos la mayoría con sede en Londres, y el resto lo han hecho los clubes tirando de su caja", ha explicado.

Igualmente ha destacado que la situación que ha generado la pandemia "ha afectado más a los grandes clubes por la merma de ingresos por taquilla porque proporcionalmente ha sido mayor que otros clubes más pequeños".

El dirigente ha desvelado que la pasada temporada hubo "presiones de todo tipo" para terminar la competición anticipadamente o no iniciarla con el tema del descenso como telón de fondo. "Tuvimos propuestas de 28 equipos de Segunda y 24 de Primera que venían dadas por la situación en la clasificación. Las propuestas venían en función de eso", ha señalado.

Regreso del público

Sobre la posibilidad del regreso del público a los estadios a subrayado que LaLiga y los clubes están preparados para que vuelva el público "mañana", pero ha matizado que en unas cantidades que supondrían el 20 o 30% del aforo de los estadios.

Sin embargo, ha reflexionado y apuntado que están "desconcertados" por algunos hechos que están sucediendo en el mundo del deporte: "en Badajoz hubo 7000 espectadores, hemos vivido conciertos y esto es un hecho anacrónico. Ha habido pabellones en los que se ha jugado un partido de Asobal con público y horas después uno de ACB sin público. Es una incoherencia".

[Más información: Diakhaby irá hasta el final y pone bajo sospecha a LaLiga: "Quiero que Cala sea castigado"]