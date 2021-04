Diakhaby irá hasta el final y pone bajo sospecha a LaLiga: "Quiero que Cala sea castigado"

LaLiga comunicó el pasado viernes que no encontró "en ninguno de los soportes disponibles" prueba alguna de que el jugador del Cádiz Juan Cala insultara en los términos denunciados al del Valencia Mouctar Diakhaby en el partido de la jornada 29. Si el asunto parecía cerrado, el central francés ha hablado en una entrevista para RMC y ha vuelto a exponer el caso.

Diakhaby explicó cómo fue la sucesión de lo ocurrido en el césped del Carranza: "Hay un balón largo, yo protejo a mi portero y ahí empieza Juan Cala a insultarme como 'negro de mierda'. Todos habéis visto mi reacción. Bastante cabreado. Podéis ver en los vídeos lo que pasó", explicó insistiendo en que Cala le insultó en términos racistas.

Pese al informe de LaLiga, tras analizar audios del encuentro, imágenes emitidas y lo difundido en las diferentes redes sociales, Diakhaby espera que la investigación continúe del lado federativo. Hay que recordar que el Comité de Competición abrió un expediente extraordinario a Cala. Un juez instructor tendrá que recabar toda la información para tener más datos, más alla de los informes de la patronal.

"La investigación aún no se ha pronunciado a favor de Cala. Está en curso. Iremos ante la Federación, un juez intentará resolver este caso", dijo en la cadena de radio de su país el propio Diakhaby.

No estoy loco, no voy a salir del campo y crear una falsa polémica. Sería una locura hacer eso

De hecho, Diakhaby pone sus sospechas sobre LaLiga: "La historia no se acaba. No entiendo esta situación, conociendo la evidencia que tienen. Ellos conocen pistas que son confidenciales. Hay cintas, pero aparentemente no lo cuentan todo. Me propongo seguir esta historia hasta el final. No estoy loco, no voy a salir del campo y crear una falsa polémica. Sería una locura hacer eso".

Cala, ¿racista?

Sobre Cala, Diakhaby conoce que la defensa del jugador del Cádiz se basa en sus obras caritativas en otros países: "No lo conozco personalmente, no puedo decir que sea racista. Pero ese día dijo cosas racistas y quiero que sea castigado por eso", dijo.

Por último, explicó por qué el Valencia regresó al campo en el Carranza tras el incidente: "Pido a mis compañeros a que vuelvan al partido, porque en España, cuando paras un partido así, pierdes en el verde. No quería ser egoísta con mi equipo. Les pedí que lo hicieran, volver al campo. En otros campeonatos habría sido diferente, creo".

[Más información: Juan Cala empieza a saldar sus cuentas pendientes: tremendo zasca contra Pablo Iglesias]