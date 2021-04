Juan Cala responde a Diakhaby sobre la polémica racista: "Lo que cuenta es falso"

Juan Cala, futbolista del Cádiz, ha comparecido en rueda de prensa este martes para hablar sobre la polémica racista ocurrida este fin de semana durante el partido que enfrentó al club gaditano y el Valencia. Se defendió de las acusaciones de Mouctar Diakhaby, quien sostiene que Cala le llamó "negro de mierda".

"Cuando estábamos allí, un jugador del Cádiz le dijo a otro compañero mío que si Cala se excusaba, volvíamos al campo. Dijimos que las cosas no son así, que no puedes hacer algo, excusarte y pasar así", contó el valencianista en un vídeo en sus redes. Cala lo negó con rotundidad y explicó cómo ocurrieron los hechos en el campo antes de empezar a responder las preguntas de los medios de comunicación. Así lo relata:

"Todo empieza en un córner a favor del Valencia, donde el jugador Diakhaby cae encima mía y recibo un codazo. Reclamo falta y él me reclama que me levante con aspavientos. Después viene el gol, después la tarjeta y luego la jugada desafortunada. En una falta a favor tengo otro lance con el jugador, recibo un golpe cuando caigo y reclamo como en cualquier otro lance. Volviendo para atrás el jugador me increpa. Le dije a Diakhaby 'déjame en paz'. En ese momento se desentiende de la jugada y viene hacia mí diciendo que le he llamado 'negro de mierda'".

Nunca he dicho 'eres un negro de mierda'. Nunca

Cala acabó su exposición de los hechos defendiéndose y desmintiendo que hubiera una agresión racista de su parte hacia el central del Valencia: "Nunca he dicho 'eres un negro de mierda'. Nunca", dijo con contundencia.

Luego fue el turno de preguntas para los medios de comunicación. Cala respondió directamente al vídeo de Diakhaby: "Lo que cuenta Diakhaby en sus redes es falso. Si da el nombre del jugador del Cádiz que se acercó diciendo que si yo le pedía perdón volvían al campo, mañana dejo el fútbol".

Cala también dejó claro que denunciará a Anil Murthy, presidente del Valencia, y emprenderá acciones legales "contra todo el que ataque mi honor": "Después de ver el video que hace ayer el presidente del Valencia y sus jugadores, solo espero que ese presidente se fuera a los juzgados de guardia a denunciarme. Porque yo sí lo voy a hacer. Lo voy a denunciar".

Tuvo también para los políticos, como Pablo Iglesias e Irene Montero, que se pronunciaron en redes en defensa de Diakhaby: "Les diría que no todo vale para ganar un puñado de votosLos que dirigen en este país deberían hacérselo mirar", dijo. Antes también se refirió a la avalancha de reacciones que hubo en su contra: "Parece que estemos en el Oeste. No existe la presunción de inocencia".

"Cojednos a los dos solos, ante el árbitro, y hablamos", reclamó Cala como la solución que hubiera sido la correcta este domingo. "No sé por qué Diakhaby actúa así. Lo que está claro es que le intento calmar y decirle que yo no he dicho eso. Luego ya veo todo el espectáculo que se formó", añadió sobre el central del Valencia del que no sabe "si se lo ha inventado o entiende mal cuando digo 'déjame en paz'". Lo que pasó, en sus propias palabras, "fue un circo".

En su defensa, Cala también dijo que recibió llamadas de apoyo de jugadores "chinos, africanos" con los que compartió vestuario y reivindicó haber participado en obras solidarias: "Lidero una plataforma pro saharauis. Eso sí es un apoyo", exclamó.

"Se me acusa de algo que no soy. Estoy en estado de shock. Nadie del Valencia me dice nada allí, al menos preguntarme... [...] Hay 20 cámaras en un estadio y muchos jugadores y comité arbitral. Cuando él recibe un insulto hay mucha gente y nadie se entera y nadie dice que lo ha oído. Al menos déjame dudarlo", dijo sobre los hechos.

"No hay racismo en el fútbol español y con esto lo estamos dañando", sentenció en otra de sus respuestas, en las que señaló que hablaría con Diakhaby sin problemas para zanjar este asunto.

