Diakhaby rompe su silencio: "Las palabras fueron negro de mierda"

Mouctar Diakhaby ha roto su silencio después de lo sucedido este fin de semana. El jugador del Valencia recibió un insulto racista presuntamente de Juan Cala, defensa del Cádiz, durante el encuentro que disputaron los dos equipos en el Ramón de Carranza. El francés ha dado su versión de lo sucedido donde señala directamente al central gaditano y, además, desvela un nuevo suceso que tuvo lugar en el túnel de vestuarios para que el partido se reanudase.

"En Cádiz, hay una jugada en el que un jugador del Cádiz me insulta y las palabras son: negro de mieda. El jugador me dice eso y es intolerable. Habéis visto todos mi reacción. Esto no puede pasar en la vida normal y sobre todo en el fútbol", explicó Diakhaby en un vídeo que ha colgado en su cuenta de Twitter. LaLiga, mientras tanto, no ha encontrado en ninguna imagen una prueba concreta que pueda servir para juzgar a Cala, que aquí no es nombrado pero sí más adelante.

La cosa no queda ahí y es que desde el Cádiz trataron de hacer que Cala fuera a disculparse y se olvidara todo. "Después de eso, mis compañeros y yo decidimos irnos al vestuario. Cuando estábamos allí, un jugador del Cádiz le dijo a otro compañero mío que si Cala se excusaba, volvíamos al campo. Dijimos que las cosas no son así, que no puedes hacer algo, excusarte y pasar así", concretó el defensa del Valencia.

" Negro de Mierda " pic.twitter.com/FcuT3PNwpy — Mouctar Diakhaby (@Diakhaby_5) April 6, 2021

Se ha atrevido a hablar una vez que ha superado el trauma de lo sucedido durante el partido. "Hoy me siento bien, pero me ha dolido muchísimo. Hay cosas así en la vida, pero espero que LaLiga haga cosas, de soluciones, para que todo se aclare", sentenció el jugador ché. Además, para acabar su declaración da las gracias al apoyo que le han dado sus compañeros y el club. Cala, por su parte, se ha defendido explicando que le dijo: "Déjame en paz".

Es la primera vez que habla Diakhaby desde el suceso, pero que aparece en público. Este lunes el Valencia publicó un vídeo en el que Anil Murthy, con la compañía del francés para condenar lo que pasó sobre el campo del Carranza. "Si el ejemplo que damos es que cuando no hay cámaras todo vale, no es el mensaje que tenemos que dar. La cara del culpable se vio muy evidente en la televisión también", dijo el responsable de la entidad valencianista.

Por su parte, Javier Tebas, presidente de LaLiga, también habló sobre la polémica surgida en su competición y expuso que habían iniciado un procedimiento de investigación. "Por la reacción del jugador del Valencia queda claro que algo pasó. La Liga no permitimos ni queremos que haya nada de racismo. Las versiones son algo contradictorias, con los vídeos que tenemos del partido veremos y acalararemos lo que pasó", sentenció el responsable de la patronal de los clubes de Primera y Segunda División.

