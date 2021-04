El mensaje de Zidane contra el presunto caso de racismo en La Liga: "Tolerancia cero"

El posible caso de racismo en la Primera División del fútbol español ha consternado a todos los que lo conforman. Zinedine Zidane no ha sido menos y ha sido cuestionado en la rueda de prensa previa al partido de Champions League frente al Liverpool sobre lo sucedido en el Cádiz - Valencia de este pasado domingo. El francés siempre se ha mostrado muy comprometido contra esta lacra en algunas campañas que ha hecho UEFA y FIFA y este lunes lo ha vuelto a remarcar.

Zidane tiene claro su lema. "Lo que te puedo decir es una cosa clara. El tema de racismo es tolerancia cero. No estuve allí. Lo que siento yo dentro es lo que te puedo decir. Antes de todo es el respeto a la persona. Es lo más importante. Racismo, tolerancia cero". Mensaje muy directo sobre el tema que ha movilizado a muchos futbolistas en las últimas horas y que también ha provocado un huracán de reacciones políticas.

Mouctar Diakhaby, jugador del Valencia, denunció insultos racistas de Juan Cala, defensa del Cádiz, durante el partido que ambos disputaron este domingo. Toda la plantilla valencianista se retiró a vestuarios durante varios minutos, aunque finalmente acabaron disputando el encuentro, sobre todo, tras el visto bueno del jugador y por miedo a una sanción según explicó el club. Más allá de los testimonios de los jugadores, nadie más escuchó lo sucedido.

Zidane: "Nuestra fuerza es el equipo"

Cada una de las partes ha respaldado a sus jugadores. José Luis Gayá salió tras el partido a explicar lo sucedido. "Nos ha dicho que le ha insultado de forma racista. Hemos salido a jugar porque nos han dicho que nos podrían quitar los 3 puntos y alguno más. Él nos pidió que saliéramos. Está hundido, un insulto muy feo... Estamos con él a muerte", reconoció el líder del Valencia en Movistar. Además, recibió el cariño de la institución que en un comunicado criticó ferozmente lo sucedido.

Por su parte, el Cádiz se defendió en su página web condenando cualquier acción de racismo. El técnico del conjunto gaditano, Álvaro Cervera, subrayó en rueda de prensa que no tenía más información que el resto de espectadores: "He visto lo mismo que vosotros. Ellos se han retirado junto con el árbitro porque decían que Cala había insultado a un jugador de ellos. Es la primera vez que nos pasa algo parecido y no sabíamos cómo reaccionar. Había cierta incertidumbre, pero Cala insistió en que no había insultado".

[Más información: Cala se defiende tras su polémica racista: "En España no hay presunción de inocencia"]