El Betis se mantiene en zona europea con su empate ante el Valencia

El Betis se aferra a Europa, aunque el empate tiene un sabor agridulce para los de Pellegrini ya que pudieron ganar al Valencia en el Benito Villamarín. Pero los ches gracias a Carlos Soler firmaron las tablas definitivas ya en la segunda mitad. [Narración y estadísticas: Betis 2-2 Valencia]

El encuentro se puede resumir como que tuvo una parte para cada equipo. Si el Betis fue mejor durante los primeros 45 minutos, el Valencia dio un paso adelante tras el descanso. Ambos quisieron la victoria, pero al final hubo reparto de puntos en el Benito Villamarín.

Sabiendo el Betis que la Real Sociedad había pinchado, un cable que les echó sin querer un Sevilla que ya se encuentra en plena lucha por el título liguero, los verdiblancos salieron al terreno de juego con un equipo muy parecido al que ya dio la cara ante el Atlético de Madrid el pasado fin de semana.

El encuentro comenzó con una lesión. Y es que prácticamente al comienzo, Thierry Correia tuvo que abandonar el campo después de un mal apoyo. Musah entró en su lugar y sin tiempo de entrar en calor, el Valencia ya había recibido el primero de la tarde, obra de Fekir, quien de jugada ensayada abrió la lata a la salida de un córner.

Parecía que los viejos, o no tan viejos, fantasmas volvían a sobrevolar al conjunto che, pero en esas apareció Guedes para marcar un extraño gol desde la frontal del área que sorprendió a todos y sobre todo a un Claudio Bravo que pudo hacer mucho más para evitarlo.

Los jugadores del Valencia celebran el gol de Guedes LaLiga

El partido volvió a comenzar entonces, cuando ya habían pasado 22 minutos del inicio. El Betis continuó controlando el tempo, pero el Valencia aprovechó cualquier espacio para que Guedes o Gameiro hiciesen de las suyas. Cuando parecía que el partido se iría al descanso con el 1-1 en el luminoso, apareció Fekir, apareció Joaquín y apareció Canales para dar la vuelta al marcador.

Penalti decisivo

La lógica fue que llegara el segundo tanto de la formación sevillana y lo hizo poco antes del descanso y otra vez en una jugada ensayada tras balón parado, en la que, tras tocarla ahora Fekir y Joaquín Sánchez, fue Sergio Canales el que se la puso imposible a Jaume Domenech y sumó su octavo gol en LaLiga.







En la segunda parte no cambió demasiado la dinámica, pues los locales no quisieron especular con el resultado y buscaron un tercer tanto para cerrar el encuentro, pero fue el Valencia el que logró equilibrar otra vez el marcador con un penalt,i por mano de Álex Moreno tras una acción de Guedes, que transformó al cuarto de hora de la reanudación Carlos Soler, quien se adjudicó su octavo gol de la campaña.







El nuevo empate motivó cambios inmediatos en las dos formaciones, en el caso visitante uno de ellos por una nueva lesión, la de precisamente Carlos Soler, para afrontar la fase final de un partido que ya se quedó más abierto y roto y en el que Musah, en un gran jugada individual, estuvo cerca del 2-3 pero Claudio Bravo lo impidió con una buena parada.







La respuesta bética fue del Aitor Ruibal, recién ingresado, a la que ahora respondió en dos ocasiones Jaume Domenech mientras que el encuentro se acercó al final con una incertidumbre grande porque el Betis apretó por la victoria y el Valencia por no perder lo obtenido e incluso sacar algo mas.

Betis 2-2 Valencia

Betis: Claudio Bravo; Emerson, Mandi, Víctor Ruiz, Álex Moreno (Miranda, 71'); Guido Rodríguez, Sergio Canales; Joaquín (Lainez, 64'), Fekir (William Carvalho, 71'), Tello (Aitor Ruibal, 82'); y Juanmi (Borja Iglesias, 64').

Valencia: Jaume Domenech; Thierry Correia (Musah, 9'), Hugo Guillamón, Diakhaby, Gayà; Wass, Carlos Soler (Piccini, 68'), Racic (Oliva, m.82), Cheryshev (Álex Blanco, 68'); Guedes y Gameiro (Cutrone, 68').

Goles: 1-0, 12' Fekir; 1-1, 22' Guedes; 2-1, 42' Canales; 2-2, 61' Carlos Soler (p.).

Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité Castellano-Manchego). Amonestó a los locales Miranda (74'), Lainez (80') y Víctor Ruiz (84') y al visitantes Wass (90+').

Incidencias: Partido de la trigésima tercera jornada de La Liga disputado en el estadio Benito Villamarín (Sevilla, España). Sin Público.