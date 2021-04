Cádiz y Celta firman un empate con sabor a salvación en El Carranza

Reparto de puntos en El Carranza después de que ni el Cádiz ni el Celta de Vigo consiguieran imponerse en territorio amarillo. Un duelo en el que ambos tuvieron oportunidades de ponerse por delante, pero no supieron materializarlas. [Narración y estadísticas: Cádiz 0-0 Celta de Vigo]

La igualdad predominó a lo largo de los 90 minutos en la casa del Cádiz. Tal vez hubo un exceso de respeto entre los contendientes o tal vez el miedo a perder fue demasiado en un momento como ante el que están uno y otro equipo. Y es que La Liga ha entrado en la recta final y cada punto es importante para seguir un año más en Primera División.

Este punto no da a ninguno la permanencia de manera automática, pero sí que les hace dar un paso importante adelante en su objetivo. Sí que tuvieron ocasiones, pero no fueron muchas, en un duelo en el que la primera mitad estuvo más entretenida que los segundos 45 minutos.

De tú a tú

Tuvo que pasar el primer cuarto de hora para disfrutar de la primera gran ocasión en El Carranza. Y esta fue para el cuadro local. Rubén Sobrino recorrió el campo con una gran cabalgada, pero a su encuentro salió Iván Villar para evitar el gol. Después Nolito dispuso de la réplica para los celestes con un disparo que atajó Ledesma sin mayores problemas.

El Celta quiso aprovechar los saques de esquina para hacer daño al equipo amarillo, pero fue Malbasic el que llevó el 'uy' a los banquillos con un lanzamiento en el 19' que se estrelló en el larguero. Después de esa gran ocasión para el Cádiz, los de Vigo lo intentaron primero por medio de Renato Tapia y luego con Hugo Mallo, quien remató de cabeza una asistencia de Nolito y marcó, pero su gol fue anulado por fuera de juego.



Con este gol anulado el partido fue llegando al tiempo de descanso y en la reanudación fue el Celta el que más apostó por tener el balón y encarar la portería rival. Facundo Ferreyra lo intentó y los entrenadores decidieron mover el banquillo para intentar hacer el primero.

Más ganas que acierto, porque las ocasiones tras el descanso no fueron claras. Ledesma no sufrió ante un disparo de Denis Suárez y el 'Choco' Lozano no llegó en la mejor ocasión para el Cádiz tras el paso por vestuarios. El Celta pudo llevarse la victoria en los instantes finales por un nuevo cabezazo de Hugo Mallo, pero el partido se fue fuera por muy poco y González Fuertes señaló el final a continuación.

Cádiz 0-0 Celta de Vigo

Cádiz: Ledesma; Iza Carcelén, Marcos Mauro, Fali, Espino; Jonsson, José Mari (Garrido, 83'), Salvi (Alejo, 67'), Sobrino; Malbasic (Jairo, 67'), Negredo (Lozano, 60').

Celta de Vigo: Villar; Mallo, Murillo, Araújo (Fontán, 56'), Aarón; Tapia; Brais Méndez, Denis Suárez (Solari, 78'), Nolito (Beltrán, 66'); Aspas, Ferreyra (Baeza, 66').

Árbitro: González Fuertes (Comité Asturiano). Amonestó con cartulina amarilla al visitante Jeison Murillo.

Incidencias: Partido de la trigésima tercera jornada de La Liga, disputado en el estadio Ramón de Carranza (Cádiz, España) sin público.