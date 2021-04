El CN Sabadell aparta a Nemanja Ubovic por llamar "maricón" a Víctor Gutiérrez en un partido

La semana pasada Víctor Gutiérrez publicó un vídeo en sus redes sociales denunciando haber sido víctima de insultos homófobos durante el partido entre el Terrassa y el CN Sabadell. No reveló la identidad en principio, pero después de no recibir ninguna disculpa, decidió aclarar que había sido Nemanja Ubovic quien le llamó "maricón" dos veces.

"Normalmente, siempre estoy aquí para decir algo positivo, hacer un activismo positivo, que hay que mostrarse como cada uno es, pero he tenido una mala experiencia. Vengo con la ropa del partido, ni me he cambiado. Hay un jugador del equipo rival que me ha llamado 'maricón' durante el partido. No he querido darle importancia porque a ciertas pulsaciones todos decimos cosas. Al final del partido no he querido darle la mano y me ha vuelto a llamar maricón", explicó en el vídeo.

El waterpolista quiso señalar que está orgulloso de ser quién es y que no denuncia otros episodios públicamente para dar más peso a lo bueno: "Estoy bastante afectado, estoy muy orgulloso de ser quien soy, de ser homosexual, de ser gay, de ser maricón. Para mí no es un insulto, pero me ha tocado la fibra. Estamos en un equipo de élite y esto ha pasado. Ha pasado más veces, he vivido otros episodios, pero no he querido compartirlos porque he pensado que era más positivo dar un mensaje conciliador".

Sin embargo, ahora no lo dejó pasar porque cree que es importante que el mundo sepa lo que está sucediendo, en especial los más jóvenes: "Los chicos y chicas jóvenes que puedan estar escuchándome, el mensaje de mostrarse tal y como uno es más poderoso. No quiero dejarlo pasar más. Hago un flaco favor al colectivo y al deporte callándolo".

Medida del Sabadell

Mientras el mensaje de Víctor Gutiérrez se convertía en viral, el CN Sabadell ha decidido tomar cartas en el asunto y ha emitido un comunicado en sus redes sociales anunciando que ha abierto un "expediente informativo" para conocer lo que pasó en todo momento debido a que existen "versiones contradictorias". Durante el tiempo en el que investigan lo sucedido, Nemanja Ubovic permanecerá apartado del equipo.

NOU COMUNICAT OFICIAL pic.twitter.com/gnQM4hy8Sl — CN Sabadell (@CN_Sabadell) April 19, 2021

Desde el CN Sabadell informan que "el jugador de waterpolo del primer equipo Nemanja Ubovic no participará ni en los entrenamientos ni en los partidos oficiales hasta que resuelva el expediente informativo que el club tiene abierto desde el domingo 18 de abril". Al mismo tiempo, condenan los insultos y amenazas que está recibiendo Ubovic desde que se conoció todo y reiteran "su más enérgica condena a cualquier actuación homófoba, xenófoba o racista".

[Más información: Un jugador español de waterpolo carga contra Xavi Hernández y la homosexualidad penada en Catar]