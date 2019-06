Víctor Gutiérrez, abanderado LGTBI: "Es difícil que Real Madrid o Barça apoyen a un futbolista gay"

Víctor Gutiérrez, uno de los mejores waterpolistas de España, declaró su homosexualidad hace tres años. Orgulloso de ello y de dar el paso, se ha convertido en una de las figuras deportivas más importantes dentro del colectivo LGTBI.

En pleno siglo XXI, este tema sigue siendo tabú dentro del mundo del deporte y muchos profesionales, por miedo al que dirán o a lo que les pueda pasar de cara a su futuro, tienen miedo a salir del armario.

El reciente fichaje del Terrassa -acaba de dejar el Real Canoe tras una década- ha hablado con EL ESPAÑOL sobre qué le espera en el club catalán y sobre la homosexualidad dentro del deporte.

Pregunta: ¿Cómo te encuentras tras tu fichaje?

Respuesta: No fue una decisión fácil ya que he estado muchos años en el Canoe. Al final se estrechan muchos lazos que van mas allá del deporte debido a que llegué cuando era un niño. He sido el capitán y he pasado por momentos malos y buenos. No pensaba que iba a llegar el momento de decir adiós.

P: ¿Por qué decidiste cambiar de club?

R: Vino el Terrasa con un proyecto deportivo potente y una oferta irrechazable. Me ha devuelto esa ilusión de competición que estaba perdiendo en el Canoe por competir por casos grades. Desde que estoy en el Canoe he recibido todos los años ofertas, pero económicamente o deportivamente no me convencían, pero la de este año sí.

P: ¿Qué te ha aportado en estos diez años el Canoe?

R: Me ha aportado absolutamente de todo. Sería difícil quedarme con algún momento, ya que han sido muchos y casi todos buenos. Me ha hecho mejor deportista, pero también ha influido en formar mi personalidad y hacer hoy la persona que soy.

P: ¿Qué es para ti el waterpolo?

R: Es mi pasión y mi vida. Empecé con la natación, pero poco a poco me fue gustando el waterpolo hasta que él me llamó a los 18 años y me hizo un contrato profesional.

Víctor Gutiérrez. Foto: (Instagram @victor_g91)

P: ¿Estás en el mejor momento de tu carrera?

R: Sí, desde hace tres o cuatro años, cada año estoy mejor. Quiero creer que no he tocado techo aún. Mi mejor versión está por llegar.

P: ¿Qué objetivos retos en el Terrassa?

R: Yo llego para ganar cosas. El Terrassa lleva varios años haciendo las cosas bien y estando arriba, pero con el proyecto que tienen yo quiero ganar cosas. Espero pelear todas las competiciones y levantar algún titulo.

P: ¿Por qué no se habla mucho en España del waterpolo?

R: Los medios de comunicación tienen una responsabilidad con el deporte que no cumplen. Muchos deportes no generan contenidos, pero no se les da la oportunidad. Las chicas de waterpolo del Sabadell fueron campeones de Europa y nadie hablo de ello.

P: Bandera LGTBI en el deporte, ¿por qué decidiste declarar tu homosexualidad?

R: Quería hablar alto y claro de que se puede ser homosexual y deportista de alto nivel y quitarnos los complejos para llevar una vida normal. Me considero un ejemplo para todo el colectivo LGTBI y creo que estoy haciendo una gran labor. El año pasado fui nombrado pregonero de la fiesta del Orgullo LGTBI de Madrid y este del de Torremolinos.

P: ¿Por qué decidiste confesar tu homosexualidad?

R: Fue difícil ya que existen siempre miedos e inseguridades, pero tuve que hacerlo ya que las cosas positivas pesaban mas que las negativas e iba ayudar a personas. Lo hice porque lo sentí así y mi experiencia dentro del mundo del deporte siempre ha sido positiva. También invito a todo el mundo a que reflexione y que me diga cuatro deportistas abiertamente homosexuales -los hay, pero existe miedo al rechazo por el vestuario, la marcha de patrocinadores...-. Se debe perder el miedo y mostrarse tal y como es uno. Ojala algún día no se hubiese que hablar de la orientación sexual del deporte.

Víctor Gutiérrez. Foto (Twitter @victorg91)

En mi caso, la suerte que he tenido no la viven otros chicos o chicas en otros deportes. Hay que quitarse la careta y vivir sin miedo. Es un lastre que pesa mucho.

P: ¿Falta aún mucho por avanzar en este tema?

R: Sí. Javier Tebas dijo que la homofobia no era un problema en el fútbol porque no existía y eso no es así, ya que en los estadios de fútbol sigue habiendo. Es un tema difícil debido a que los clubes de fútbol son empresas El Real Madrid con Fly Emirates o el Barcelona con Qatar Airways, países donde homosexualidad está castigada duramente, es difícil que vayan a apoyar a un futbolista gay. Y no porque sean homófobos, sino porque tienen contratos millonarios y no quieren perder dinero. Ojalá primasen los derechos humanos sobre el dinero.

P: ¿Ha cambiado tu vida desde que confesaste tu homosexualidad?

R: A nivel de popularidad soy un poco más conocido. He crecido bastante y en temas de redes sociales me he acercado a muchas personas que me han contado su historia y el sufrimiento que tienen al tener una orientación diferente. A mí han acudido deportistas para pedirme consejo, opinión y contarme su experiencia para que les ayudase. En todo lo demás sigue igual.

P: ¿Has tenido algún problema?

R: Algún comentario homófobo sí que me han hecho. Pero en general todo ha ido bien. Sobre los menores, es importante educarles bien porque van a ser el futuro

P: ¿Hay que seguir el ejemplo de cómo se ha combatido el racismo?

R: Sí. La sociedad con este tema está muy sensibilizada. A veces se producen casos, pero el racismo como tal está como tipificado en un código que persigue todo esto. No existe ley que persiga los comportamientos homófobos. Queremos un código penal que castigue todo esto.

P: ¿Qué les dirías a aquellos que tienen miedo a declarar su homosexualidad?

R: No merece la pena vivir con miedo y que hay que dar un paso al frente. Que miren mi caso y verán que no pasa nada.