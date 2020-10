Mike Tyson: "Antes solo peleaba por dinero y me drogaba, era un fantasma, ahora estoy genial"

Mike Tyson volverá a estar poco tiempo encima de un ring. Después de 15 años se volverá a poner los guantes, escuchará la campana y comenzará la hostilidades con su rival Roy Jones en esta nueva aventura que le ha devuelto a su mundo, pero que le ha traído ilusiones renovadas y un amor por el boxeo que tenía olvidado entre sus adicciones y una fortuna malgastada en vicios.

El 28 de noviembre de este mismo año, Tyson regresará a un combate de boxeo en California en uno de los eventos que más expectación está generando en los últimos años. A sus 54 años, la leyenda del ring ha conseguido realizar una transformación de sí mismo que ha sido espectacular y con la que afirma sentirse muy a gusto.

Además, ha superado su adicción a las drogas, ahora solo consume cannabis, y ha conseguido convertirse en una persona nueva, en forma, activa y que tiene muchas ganas de volver a hacer lo que más le gusta. Tyson afirma haber dejado atrás al fantasma que era cuando se retiró y que le hacía gasta una fortuna en cocaína y otros vicios.

Mike Tyson. Foto: Instagram (@miketyson)

'Iron Mike' quiere aprovechar este combate y esta oportunidad para demostrarle a sus fans que está totalmente renovado y que, a pesar de su edad, es un luchador completamente nuevo en un estado de forma excepcional y que a sus 54 años sigue siendo muy peligroso en el cuerpo a cuerpo.

"Cuando dejé de boxear, después de mi última pelea estaba feliz de que hubiera terminado. Era una persona totalmente diferente. Sólo peleaba por dinero, me drogaba. Pero ahora tengo el deseo y la voluntad de hacer esto. Ese tipo en ese entonces era un fantasma de mí. Me siento genial ahora y quiero que el mundo lo vea".

Tyson no solo está cantado con las sensaciones que está encontrando en su vuelta al ring, sino que además afirma que su estado físico vuelve a ser el que era en sus inicios: "La última vez que tuve este peso fue a los 17 ó 18 años. Estoy muy feliz con todo lo que he estado haciendo, se trata de la confianza y la autoafirmación. Es increíble, estoy listo para hacer esto. No puedo explicarlo con palabras. Voy a seguir mientras esto funcione. Mi leyenda será que di mucho más de lo que recibí".

El retorno de 'Iron Mike'

Su combate contra Roy Jones podría ser el principio de algo más, ya que ahora que ha vuelto a pegar y a sentir la plenitud de encajar golpes, no quiere detenerse. Puede haber perdido velocidad y reflejos con los años, pero está repleto de sabiduría y experiencia y su pegada sigue siendo igual de letal.

Mike Tyson y Holyfield durante un combate Reuters

Tyson, que se convirtió en el campeón del peso pesado más joven de todos los tiempos al llevarse el título con tan solo 20 años y 4 meses, lleva sin subirse a un ring desde 2005, tras su abandono contra Kevin McBride, en lo que significó el final de un mito, destrozado por sus adicciones y sus vicios y por la pérdida total de la motivación y del amor por el boxeo, algo que sin duda ha vuelto a recuperar.

Por ello, está deseando volver a comenzar un combate, algo que podrá hacer el 28 de noviembre ante Roy Jones Jr, que lleva sin combatir desde 2018 en el que será el retorno de dos grandes figuras de 54 y 51 años respectivamente. Un evento que ya está generando una expectación máxima.

