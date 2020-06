Escándalo sexual en Francia: una nadadora denuncia una violación cuando era menor de edad

Escándalo en Francia por una posible violación vinculada al mundo del deporte. La justicia francesa ha reabierto una investigación por la denuncia de una antigua nadadora que afirma haber sido violada de forma repetida entre agosto de 2010 y octubre de 2013, cuando todavía era menor de edad, por un compañero de su mismo club, el AAS Sarcelles, publicó este lunes L'Équipe.

Diversos elementos novedosos aportados recientemente, en particular los testimonios de otros dos nadadores del equipo, han permitido retomar la investigación, que había sido archivada el pasado año después de la denuncia presentada el 2 de julio de 2018 por Julie Boursier, que tiene ahora 25 años.

Las presuntas agresiones sexuales ocurrieron, en particular, en las cabinas de los vestuarios comunes que utilizaban los miembros del club de Sarcelles, una ciudad al norte de París.

L'ancienne nageuse de l'AAS Sarcelles Julie Boursier avait porté plainte pour agression sexuelle contre l'un de ses coéquipiers de l'époque. Une affaire classée sans suite en 2019 mais rouverte par la justice en raison de nouveaux éléments https://t.co/2DMQK9DKOO pic.twitter.com/A0LlRvSiEA — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 22, 2020

De acuerdo con lo que contó Boursier a la policía, el agresor, del que L'Équipe no desvela el nombre, forzaba la puerta, le impedía salir y la violaba en el interior pese a su resistencia. Le mordía los labios para que no hiciera ruido y no alertara a los otros nadadores. "A veces, estaba tan cansada por el entrenamiento que no hacía nada. Esperaba que todo pasara. Tenía vergüenza", relató ante los investigadores.

El intento de suicidio

También hubo agresiones en la piscina y en el propio domicilio de la joven nadadora, ya que su madre era vicepresidenta del AAS Sarcelles, y como tal incluso recibía en casa a algunos miembros. La madre solo se enteró de la situación cuando su hija intentó suicidarse cortándose las venas a comienzos de 2017, y desde entonces la ha estado apoyando para que se establezcan responsabilidades.

En 2019 la fiscalía archivó la primera investigación que se llevó a cabo por la primera denuncia de 2018. Boursier denunció a un miembro del club después de acudir a la policía de Gonesse y, en febrero de 2019, en Montsoult. Esta declaración explicaba que "forzaba la puerta, entraba y me bloqueaba... me besaba por la fuerza y no sé cómo, comenzaba a insertar sus dedos, casi siempre... me sostenía contra las paredes...".

La Federación Francesa de Natación se ha mantenido en silencio durante la primera parte del caso. Todo esto sucede mientras se han desvelado en los últimos meses más casos de violaciones en patinaje artístico, fútbol, equitación, escalada, esquí y atletismo.

El club en el que sucedió este terrible suceso cuenta con más de 1200 licencias en la actualidad, es uno de los más afamados de todo Francia y podría levantar más casos de este tipo. Francia está viviendo en los últimos meses un gran aluvión de denuncias sobre abusos sexuales relacionados con el mundo del deporte desde que profesionales retirados han hecho públicos sus malas experiencias.

