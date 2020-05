De speaker del Sporting a nadar 2 km al día para ir a trabajar y concienciar sobre el coronavirus

¿Es posible ir a trabajar nadando? Sobre el papel, cualquiera diría que no. Pero Pablo Pedraz ha demostrado que no es así. Este asturiano de 46 años, cada día acude a su puesto de trabajo nadando, algo al alcance de muy pocas personas en España. Y lo hace para prevenir el coronavirus y concienciar de la importancia del distanciamiento social.

Nadador de aguas abiertas, deporte del que es federado y que entrena en el Grupo Covadonga, cada día recorre 2 kilómetros para llegar al establecimiento Electroparque Miele, una tienda donde vende electrodomésticos y aspiradores, situada en Gijón, cuyo dueño es él mismo. Anteriormente fue 'speaker' del Sporting de Gijón y su voz era la que sonaba en los anuncios que se emitían en los descansos de los partidos en El Molinón.

Lo hace para respetar la distancia de seguridad de dos metros que hay que mantener entre personas decretada por el Gobierno para el estado de alarma por la pandemia del coronavirus. "Quiero concienciar que uno puede respetar el distanciamiento social perfectamente. Tenemos que luchar todos juntos contra el coronavirus", comenta en una entrevista para EL ESPAÑOL.

¿Desde cuándo te ha gustado la natación?

Estoy federado y compito en el Grupo Covadonga desde hace unos años. Siempre me ha llamado la atención, pero fue sobre los 40 años cuando me puse más en serio. Nado sobre todo 50m mariposa, 100m estilo libre y hago bastantes travesías de natación.

Pablo Pedraz, a punto de entrar en el mar para ir a su trabajo

¿A qué se debe esta pasión por la natación?

Me encanta nadar, especialmente en el mar. Es una sensación muy agradable estar en las olas y que te refresque el cantábrico. Y qué mejor manera de aprovecharlo teniendo la playa al lado.

¿Cuánto llevas trabajando en la tienda?

Casi un año, aunque estos meses hemos estado sin abrir debido al coronavirus.

¿A qué te dedicabas antes?

Trabajé en los medios de comunicación. He sido comercial de publicidad. Soy un enamorado de la radio y trabajé vendiendo mucha publicidad para la radio y para el Sporting. La voz de los anuncios de El Molinón en los descansos fue la mía durante mucho tiempo. Creo incluso que siguen poniendo alguno con mi voz (risas).

¿Cómo has afrontado estos meses?

Muy mal. He podido vender algo por teléfono, pero poca cosa. Se nos viene ahora momentos duros, pero hay que intentar salir adelante. Por ejemplo, ir nadando al trabajo es también una forma de ahorrar económicamente.

¿Qué pretendes con ello?

Podría ir perfectamente andando, pero nadar es más interesante porque no me cruzo con nadie. Hay que intentar guardar esa distancia social, ese distanciamiento de seguridad que nos han pedido debido al Covid-19. De mi casa a la playa llevo mascarilla y quiero hacer ver también que existen muchas formas de hacer las cosas para poder prevenir el coronavirus. El mar no está saturado y no tienes el peligro de contagiar o ser contagiado.

Pablo Pedraz, en la playa

Quiero demostrar también que se puede hacer deporte o desplazamientos donde se pueda intentar no estar cerca de la gente. Si fuese andando o corriendo sería mucho peor. No tengo porque hacer el mismo desplazamiento de los demás cuando hay más opciones. Si alguien sabe nadar y puede ir al trabajando de esta forma, puede conseguirlo perfectamente.

¿Cómo es tu recorrido?

Ahora es diferente al de hace unos días, ya que antes empezaba desde una parte donde no había nada de peligro. Pero ahora estamos en Fase 2 y en la zona donde empezaba suelen salir barcos. Hago menos kilómetros, tardo menos, pero es mucho más seguro. Antes hacía, contando ida y vuelta, unos 5km y ahora hago en total 4km tardando una hora por trayecto.

¿Desde cuándo lo haces?

Empecé la semana pasada. Salía desde la playa de Poniente e iba hasta San Lorenzo. Ahora lo que hago es entrar por un lado de San Lorenzo, voy por una zona que se llama la escalerona y nado hasta la primera bolla junto a la iglesia de San Pedro haciendo 2km.

¿Dónde guardas las cosas?

Llevo la mascarilla, el DNI, las llaves de casa y de la tienda y el móvil en una bolsa donde no se mete agua. Va unida a mi neopreno.

Pablo Pedraz, tras salir del mar

¿Antes cómo ibas al trabajo?

Iba en bicicleta o andando. Solo cogía el coche si tenía que transportar algo. La tienda de mi casa está a unos 40 minutos andando. Está en una parte de San Lorenzo y yo vivo por la zona de Poniente.

¿Cuánto tardas nadando?

Una hora. Y andando de mi casa a la playa unos diez minutos (antes tardaba dos).

¿La gente te dice algo?

No suelo encontrarme con personas, así que poca cosa (risas).

¿Hasta cuando vas hacer esto y nadar hasta tu trabajo?

Voy a seguir haciéndolo no se hasta cuando. Eso sí, si algún día veo que el mar está muy muy mal, no lo haré.