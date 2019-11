La criticada pelea entre youtubers ya tiene ganador en su revancha

Dos famosos youtubers se subieron al ring para medir sus fuerzas. Logan Paul y KSI se vieron las caras por segunda vez tras un empate por decisión mayoritaria en seis asaltas. En esta ocasión, la pelea ha tenido como vencedor a KSI por puntos (55-56, 57-54 y 56-55).

Entre los dos suman más de 40 millones suscriptores, lo que provocó que las entradas se vendieran y tuviera todas las miradas puestas en ellos. La repercusión llega a tal punto que el primer combate se convirtió en el evento deportivo en directo vía PPV más importante de la historia de internet con más de un millón de espectadores en la retransmisión.

No obstante, Logan Paul pudo llevarse la victoria cuando en el cuarto asalto tras conectar un uppercut en su rival británico pero un error de novato le condenó. El youtuber golpeó la cabeza de KSI, lo que le costó dos puntos muy importante que le hicieron perder la pelea.

"Tengo un perro dentro de mí y no me detengo nunca, me golpeó con golpes ilegales, fue indignante, pero como he dicho no me detengo. Lo he conseguido callar", manifestó KSI tras la victoria.

