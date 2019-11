Gazi Jalidov, la promesa del boxeo español: "Vine como refugiado político por amenazas en Rusia"

Una infancia dura. Un cambio de país y de cultura. Una pérdida dolorosa. Una historia de sacrificio y superación hasta convertirse en la gran promesa del boxeo español. Gazi Jalidov nació en Daguestán (Rusia) hace 23 años, pero con 10 tuvo que abandonar su país junto a su familia por unas amenazas que acabaron con la vida de su padre, convirtiéndose así en refugiado político. Primero Alemania, después Francia... para terminar en España.

Fue aquí donde les acogieron a él y a su familia con los brazos abiertos. El boxeo era su pasión y trabajó duro desde temprana edad para alcanzar sus sueños. Sin embargo, un regreso a Rusia y una doble fractura en su mano pudo alejarle del ring para siempre. Operaciones que no dieron resultado y una vuelta a España para someterse a una operación que le hizo renacer.

Gazi Jalidov atiende a EL ESPAÑOL para contar su historia y su experiencia en la Final Four de la Liga Marathonbet. El púgil no alcanzó la victoria definitiva por una polémica decisión de los jueces, pero ya mira a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde espera poder representar a España y ganar una medalla para el país que se lo ha dado todo.

¿Cómo entra el boxeo en tu vida?

Empecé a través de mi hermano. Entrenaba, me gustó y comencé a hacer boxeo hasta el día de hoy.

Hace unos días disputaste la Final Four de la Liga Marathonbet, ¿qué significó para ti?

Es un torneo muy bueno que da opciones a muchos boxeadores y a que toda España nos pueda ver.

Estuviste en Rusia en el último Mundial, ¿qué ocurrió exactamente con los jueces?

El primer combate lo gané bien y en el segundo hizo un buen papel llegando incluso a merecer la victoria, pero no me la dieron. Los jueces vieron el combate a su manera y tiraron del lado del segundo del mundo y campeón de Europa, pero creo que fui mejor.

¿Qué tal en tu país natal?

Me da igual eso. Al final yo represento a España que es donde vivo y donde llevo ya muchos años. Los únicos que me recibieron fueron mi hermano y mi tío.

¿Consideras Rusia tu casa o es más España?

Mi casa es España, ya que me lo ha dado todo. De Rusia es de donde vengo, pero me quedo con España.

¿Cuál es tu próximo objetivo?

Clasificarme para los JJOO de Tokio. Quiero representar a España y no solo ir, sino ganar una medalla. Siempre voy a por lo máximo.

¿Puedes llegar a ser uno de los mejores boxeadores españoles?

Eso está en manos de Dios. Lo voy a dar todo y el tiempo dirá.

¿Cómo consigues todo lo que te propones?

Trabajo, trabajo y más trabajo. Mucho esfuerzo y dedicarse al 100%. Nunca hay que desviarse del camino. Puedes tener mucho talento, pero el trabajo es muy importante.

¿Qué es para ti el boxeo?

Lo es todo. Solo me dedico a ello. Desde que empecé es como una droga, pero buena. Es un mundo del que no quieres salir.

¿Tu entrenador es muy importante para ti?

Sí. Soy lo que soy gracias a él. Es una pieza fundamental en mi vida.

En el año 2005 llegas a España con previo paso por otros países, ¿qué recuerdas de ello?

Fue una época muy dura y no solo para mí, también para mi familia. Vine con 10 años y tuve que irme de Rusia por circunstancias de la vida. Mi padre nos envió a Europa por nuestra salud y nuestra vida. Estuve un año en Alemania, luego Francia y acabé en España, que es donde nos acabamos sintiendo mejor y donde nos acogieron con las manos abiertas. En Rusia estaba la cosa muy difícil y vine como refugiado político porque mi vida y la de mi familia estaba en peligro. En Rusia estábamos bien en lo referido al trabajo. No vivíamos mal, no nos faltaba trabajo ni dinero ni nada.

¿Por qué exactamente decides dar el paso de irte de Rusia?

Mi padre es quien decide que nos tenemos que ir debido a que teníamos problemas en Rusia. Y fue al venir a España cuando mataron a mi padre. Siempre que estoy en un mal momento pienso en el pasado y me da fuerzas para seguir luchando.

¿Cómo es el momento en el que llegas a España?

Me integré en la Cruz Roja, en Logroño, aunque primero estuve en San Sebastián. Nos ayudaron a aprender español y a integrarnos.

Tras diez años en España, ¿por qué decidiste volver a Rusia?

Me volví porque mi familia regresó. En Rusia me fracturé la mano dos veces y estuve a punto de dejar el boxeo. Mi futuro en este deporte estuvo a punto de acabarse. Me operaron dos veces y lo hicieron mal. Acabé harto y volví a España para que me arreglasen la mano. Esperé un año y me lo hicieron perfecto. Volví a renacer y mi carrera deportiva igual, ya que llegué en pensar en dejarlo.

¿Cómo fue tu segunda etapa en España?

Al llegar, fui portero de bares y de construcción. Tras operarme la mano, empecé a entrenar con las dos y me llamaron de la selección nacional.

¿Darás un día el salto al profesional?

Sí. Yo creo que sí.

¿Cuándo es el momento en tu vida en el que decides que quieres ser boxeador?

Desde pequeño, desde que me puse la primera vez los guantes lo tuve claro.

