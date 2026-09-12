Clase magistral de Marc Márquez en Misano: vuelve a superar a Bezzecchi en la salida

Marc Márquez celebra su victoria en la carrera al sprint, en el circuito de Misano. Reuters

Como en MotorLand Aragón, la clave de la carrera al sprint en Misano ha estado en la salida. Marc Márquez ha dado una clase magistral en el trazado italiano para imponerse en la prueba corta de los sábados -su victoria número 21- y situarse a 14 puntos del liderato de Jorge Martín.

El vigente campeón del mundo de MotoGP ha sorprendido a más de uno al montar el neumático medio trasero y cuando se ha apagado el semáforo ha ejecutado su estrategia a la perfección.

Su salida desde la segunda posición ha sido impecable. Se ha puesto casi en paralelo con Marco Bezzecchi y, como ya hizo en MotorLand Aragón, su apurada de frenada ha sido tan precisa que ha superado al italiano sin contemplaciones.

A partir de ahí, Marc Márquez ha dado una clase magistral de pilotaje para tomar distancia con el italiano, que se ha quedado sin opciones de pelear con su rival.

Por detrás, Jorge Martín se ha pegado a la estela de Fabio di Giannantonio para pelear por la tercera posición, que ha logrado a en la séptima vuelta con un adelantamiento magistral.

Fabio di Giannantonio tuvo que contener a Álex Márquez en las últimas vueltas para conservar la cuarta plaza, mientras que Pedro Acosta acabó sexto.